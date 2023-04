Εθνική Λυρική Σκηνή: Φέρνει στην Ελλάδα το βραβευμένο αμερικανικό μιούζικαλ «The Last Five Years»

Τη γλυκόπικρη ιστορία δύο νέων καλλιτεχνών, από το πρώτο ραντεβού μέχρι το τελευταίο αντίο, διηγείται το» του βραβευμένου με τρία Τόνυ Αμερικανού συνθέτη Τζέισον Ρόμπερτ Μπράουν, που παρουσιάζεται, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, από την Εναλλακτική Σκηνής της, τις 5, 6, 7, 11, 12 και 13 Μαΐου. Πρόκειται για ένα από τα δημοφιλέστερα οφ-Μπρόντγουεϊ μιούζικαλ το οποίο έχει λάβει εξαιρετικές διεθνείς κριτικές.Κεντρικοί ήρωες είναι δύο 30άρηδες Νεοϋορκέζοι που βρίσκουν και χάνουν τον έρωτα στη διάρκεια μιας περιόδου πέντε χρόνων. Η Κάθυ, μια νέα, φιλόδοξη ηθοποιός, και ο Τζέιμι, ένας φέρελπις, ανερχόμενος συγγραφέας, γνωρίζονται, ερωτεύονται, παντρεύονται και χωρίζουν. Το ιδιαίτερο αφηγηματικό σχήμα που στήνει ο συνθέτης και δραματουργός Τζέισον Ρόμπερτ Μπράουν ξεκινά με την Κάθυ να αφηγείται την παραπάνω πορεία από το τέλος της προς την αρχή, ενώ ο Τζέιμι ακολουθεί μια ευθεία γραμμική αφήγηση, από την αρχή προς το τέλος. Διαμέσου μιας σειράς υπέροχων τραγουδιών οι θεατές παρακολουθούν την πορεία αυτής της σχέσης, μέσα σε ένα περιβάλλον όπου το παρελθόν και το παρόν μπερδεύονται σε έναν ιστό αναμνήσεων και πράξεων, με το ζευγάρι να συναντιέται στον ίδιο χώρο και χρόνο μόνο τη στιγμή του γάμου τους, που λαμβάνει χώρα στη μέση της παράστασης.Το μιούζικαλ έκανε πρεμιέρα στο Θέατρο Northlight του Σικάγου το 2001, γνωρίζοντας μεγάλη επιτυχία, και την επόμενη χρονιά μεταφέρθηκε εξίσου επιτυχημένα στον εναλλακτικό χώρο του οφ-Μπρόντγουεϊ, λαμβάνοντας διθυραμβικές κριτικές. Έκτοτε έχει μεταφραστεί σε αρκετές γλώσσες και παρουσιάστηκε σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο: Καναδά, Αυστραλία, Ιαπωνία, Γερμανία, Ολλανδία, Ιταλία, Γαλλία και Μεγάλη Βρετανία. Απόδειξη της μακροβιότητας του έργου, που στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στη δημοτικότητά του στα περιφερειακά θέατρα των ΗΠΑ, αποτελεί η αναβίωσή του εκτός Μπρόντγουεϊ, στο Θέατρο Second Stage το 2013, σε σκηνοθεσία του ίδιου του Τζέισον Ρόμπερτ Μπράουν. Το 2014 κυκλοφόρησε επίσης η κινηματογραφική διασκευή του, όπου πρωταγωνιστούν οι Άννα Κέντρικ και Τζέρεμυ Τζόρνταν.Το βραβευμένο μιούζικαλ παρουσιάζεται στην Εναλλακτική Σκηνή της σε μουσική διεύθυνση του έμπειρου Μιχάλη Παπαπέτρου, μετάφραση και σκηνοθεσία ενός ειδικού στο είδος, του πολυπράγμονα κωμικού και λιμπρετίστα Δημήτρη Δημόπουλου, ενώ τους πρωταγωνιστικούς ρόλους ερμηνεύουν η Βάσια Ζαχαροπούλου και ο Πάρις Παρασκευάδης.Η σκηνοθετική προσέγγιση τουεγγυάται μια ασυνήθιστη μουσικοθεατρική εμπειρία, έξω από τα στερεοτυπικά στεγανά του αμερικανικού μουσικού θεάτρου. Ο ίδιος σημειώνει: «Κάθε παρουσίαση του The Last Five Years βασίζεται στις ικανότητες και τη χημεία των δύο πρωταγωνιστών της. Στόχος και επιθυμία μου ως σκηνοθέτη ήταν να δημιουργήσω στην πρόβα τον χώρο όπου η Βάσια και ο Πάρις θα δημιουργήσουν τη δική της Κάθυ και τον δικό του Τζέιμι. Έτοιμοι πια, πατάμε στη σκηνή και βρισκόμαστε στο σκηνικό που σχεδίασε ο Ντέιβιντ Νεγρίν (που υπογράφει και τα κοστούμια) και φώτισε ο Χρήστος Τζιόγκας, έναν σκηνικό χώρο όπου οι αναμνήσεις του παρελθόντος και οι δράσεις του παρόντος συνυπάρχουν και ξεδιπλώνονται ταυτόχρονα, καθώς τα τελευταία πέντε χρόνια της κοινής ζωής του ζευγαριού βιώνονται ως ανάμνηση για την Κάθυ, αλλά ξετυλίγονται ως παροντικό βίωμα για τον Τζέιμι. Αυτό το ιδιαίτερο εύρημα του Τζέισον Ρόμπερτ Μπράουν δημιουργεί τη θεατρική συνθήκη το ζευγάρι να συναντιέται χωροχρονικά μόνο στη σκηνή του γάμου του. Αν κατορθώσαμε σε αυτή τη σκηνή να ξεχάσετε ως θεατές την κατάληξη της σχέσης της Κάθι και του Τζέιμι, η οποία άλλωστε αποκαλύπτεται από την πρώτη σκηνή, τότε πετύχαμε».