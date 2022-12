Ίδρυμα Ωνάση: Άνοιξε το φετινό πρόγραμμα των υποτροφιών του

Κλείσιμο

Συγκαταλέγεται στη φετινή λίστα “30 under 30” του Forbes Greece. Είναι συνιδρυτής του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού WeFor, μιας ομάδας ασχολείται με τις μεγαλύτερες προκλήσεις της γενιάς Ζ.Παναγιώτης Κυριακόπουλος – Υπότροφος 2019Τιμήθηκε με το Study UK Alumni Award 2022 του Βρετανικού Συμβουλίου στην κατηγορία Business and Innovation. Επίσης, τιμήθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά με το βραβείο αριστείας στην έρευνα 2022 του Adam Smith Business School του Πανεπιστημίου της Γλασκώβης, για την έρευνά του στα τεχνολογικά πάρκα, τη διεθνοποίηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τη διεθνή επιχειρηματικότητα και τη διεθνή στρατηγική επιχειρήσεων.Σωζήτα Γκουντούνα – Υπότροφος 2002Τιμήθηκε με το Study UK Alumni Award 2022 του Βρετανικού Συμβουλίου στην κατηγορία Culture and Creativity.Μανώλης Ευθυμίου – Υπότροφος 2021Είναι μέλος της ομάδας ΑΜΖ Driverless του πανεπιστημίου ΕΤΗ της Ζυρίχης, η οποία ανακηρύχθηκε πρώτη στον διεθνώς αναγνωρισμένο διαγωνισμό Formula Student Germany, στην κατηγορία Engineering Design.Αρασέλη Λαιμού – Υπότροφος 2010Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της Αρασέλης Λαιμού έκανε πρεμιέρα στο 74ο Φεστιβάλ του Λοκάρνο, όπου έλαβε Ειδική Μνεία και βραβεύτηκε στην κατηγορία Καλύτερης Πρώτης Ταινίας Μεγάλου Μήκους.Σωτήρης Πετρίδης – Υπότροφος 2015Η ταινία “Re-Live”, που έκανε μαζί με την Τάνια Ναναυράκη, βραβεύτηκε ως Καλύτερη Ταινία Επιστημονικής Φαντασίας στο Comic-Con International Independent Film Festival 2022 του Σαν Ντιέγκο.Αλέξανδρος Μεζαρί – Υπότροφος 2016Τιμήθηκε με το Humboldt-Prize 2022 από το Humboldt University of Berlin για την καλύτερη διδακτορική διατριβή της χρονιάς, με θέμα την ποινική ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με εποπτικές αρμοδιότητες στην Ανώνυμη Εταιρία.Ευθαλία Αγγελοπούλου – Υπότροφος 2015Ως μέλος της ερευνητικής ομάδας του Καθηγητή Νευρολογίας κ. Σωκράτη Παπαγεωργίου, τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο στον Τομέα της Υγείας και των Κοινωνικών Υποθέσεων, στην Κατηγορία Εφαρμοσμένης Ιδέας των Βραβείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης 2022 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.