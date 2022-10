Το σύμπαν στο τσεπάκι σου: Το νέο βιβλίο της Ελένης Βαρδουλάκη

Κλείσιμο

Τοείναι το νέο επιστημονικό βιβλίο που υπογράφει η αστροφυσικός Δρ. Ελένη Βαρδουλάκη. Ζούμε πάνω σε μια μπλε μπίλια που αιωρείται στο κενό, ανάμεσα σε δορυφόρους, μαύρες τρύπες, πλανήτες, μετεωρίτες και τρισεκατομμύρια γαλαξίες… Και οι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουμε ελάχιστα για όσα μας περιβάλλουν. Ίσως γιατί το σύμπαν μοιάζει εξαιρετικά πολύπλοκο.Με επιστημονική γνώση, απλό λόγο και χιούμορ, η Δρ Ελένη Βαρδουλάκη μάς παίρνει από το χέρι σε ένα ταξίδι στον χρόνο και τον χώρο: από το Big Bang, στις μαύρες τρύπες και το μυστήριο που τις περιβάλλει, μέχρι το επόμενο βήμα της ανθρωπότητας με τον εποικισμό του Άρη.Οι 28 αυτοτελείς ιστορίες του βιβλίου μετατρέπουν την αστροφυσική από περίπλοκη και δυσπρόσιτη σε μία επιστήμη συναρπαστική, χρήσιμη και βαθιά υπαρξιακή. Κι όταν ανακαλύψουμε ότι το wifi, οι κεραμικές εστίες και οι σέλφι είναι «παιδιά» της τότε θα αντιληφθούμε ότι μας αφορά περισσότερο από όσο νομίζουμε και θα την αγαπήσουμε λίγο παραπάνω.Η αστροφυσική δίνει απαντήσεις για το παρελθόν και λύσεις στο παρόν. Και όταν όλη αυτή η γνώση βρίσκεται στο τσεπάκι μας, δεν μπορούμε παρά να έχουμε ελπίδα για το μέλλον.Η Δρ Ελένη Βαρδουλάκη (elenivardoulaki.com) είναι αστροφυσικός και επικοινωνιολόγος της επιστήμης. Γεννήθηκε το 1980 στην Αθήνα. Σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με κατεύθυνση την Αστροφυσική. Είναι κάτοχος διδακτορικού από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και συνέχισε την ακαδημαϊκή της πορεία ως ερευνήτρια στην Αστροφυσική. Είναι μέλος διεθνών συνεργασιών (COSMOS, EMU, MeerKAT), έχει εργαστεί σε 7 ινστιτούτα στον κόσμο (University of Oxford, Centro de Astrofísica da Universidade do Porto, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Caltech, University of Bonn, Max-Planck-Institut für Radioastronomie Bonn, Thüringer Landessternwarte Tautenburg) και έχει εμφανιστεί στο TEDxAUEB. Είναι δημιουργός περιεχομένου που σχετίζεται με την έρευνα της αστροφυσικής (βίντεο, άρθρα, βιβλία, τέχνη) και έχει ιδρύσει τα κανάλια και κόμβους ενημέρωσης του κοινού "Rogue Astrophysics" και τους δορυφόρους Astronomy on Tap: «Astronomy on Tap Bonn» και «Astronomy on Tap Jena».