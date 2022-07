Δήμος Αθηναίων: Όλες οι πολιτιστικές εκδηλώσεις της πόλης με ένα κλικ

Κλείσιμο

Άμεση και εύκολη πρόσβαση στον χάρτη των πολιτιστικών δρώμενων της Αθήνας θα μπορεί να έχει πλέον το κοινό μέσω της νέας,του«Culture is Athens», για κινητά και τάμπλετ αλλά και τα αντίστοιχο portal με όλες τις, που διοργανώνει ο δήμος και οι φορείς του.Στη νέα εφαρμογή, όπως και στο site, παρουσιάζονται οι συναυλίες, τα φεστιβάλ, οι μουσικοχορευτικές και θεατρικές παραστάσεις, οι προβολές, οι εκθέσεις, καθώς και τα εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε μικρούς και μεγάλους: Όλα, δηλαδή, όσα συμβαίνουν στην πόλη, 12 μήνες τον χρόνο, και φέρουν την “υπογραφή” του δήμου.«Αξιοποιούμε την τεράστια εμπειρία των φορέων μας για να ενοποιήσουμε και να αναδείξουμε τον πολιτιστικό ιστό της πόλης. Κάτω από την “ομπρέλα” του Culture is Athens, δημιουργούμε για πρώτη φορά μία ολοκληρωμένη εφαρμογή και ένα portal, που φέρνει τους Αθηναίους και τους επισκέπτες πιο κοντά στην πλούσια και υψηλής ποιότητας πολιτιστική δράση του δήμου. Αναγνωρίζοντας την επίδραση του πολιτισμού στην καθημερινότητα και την ποιότητα της ζωής μας, κάνουμε μία δυναμική επανεκκίνηση, έχοντας στο επίκεντρο κάθε πρωτοβουλίας μας τη στήριξη των ανθρώπων που εργάζονται στον χώρο του» σημειώνει ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης.Στις σελίδες του πρωτότυπου αυτού app και του portal, περιλαμβάνονται τα εμβληματικά κτίρια και οι χώροι πολιτισμού του Δήμου Αθηναίων: Μουσεία, βιβλιοθήκες, πινακοθήκες, ιστορικά κτίρια, χώροι πολιτισμού, μόνιμες συλλογές, αλλά και πληροφορίες για τις δημόσιες τοιχογραφίες και τα γλυπτά: Όλα όσα μπορεί να ανακαλύψει ο κάτοικος ή ο επισκέπτης, κατά την περιήγησή του στο κέντρο και τις γειτονιές της πόλης.Για την πιο γρήγορη αναζήτηση στο app και στο site, οιείναι χωρισμένες στις εξής κατηγορίες: Εκδηλώσεις και Εκθέσεις, Δημιουργική Μάθηση, Μουσεία και Χώροι, Τέχνη στο Δημόσιο Χώρο, Νέα, Πού και ΠότεΕπιπλέον, Η εφαρμογή και το portal -σε ελληνικά / αγγλικά- υποστηρίζονται από τα αντίστοιχα κανάλια στα social media (Facebook, Instagram και YouTube) ενώ το portal είναι προσβάσιμο σε ΑμΕΑ.Μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν το app του Culture is Athens, στο Play Store και στο App Store, καθώς και να περιηγηθείτε στο portal από τον υπολογιστή σας σε αυτή τη διεύθυνση