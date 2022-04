Το θέατρο Arroyo διοργανώνει το 1ο Φεστιβάλ Χοροθεάτρου

Κλείσιμο





Βήμα σε νέους χορογράφους για να εκφραστούν μέσα από την τέχνη τους και να παρουσιάσουν τη δουλειά τους δίνει το, με τίτλο «», που θα φιλοξενηθεί από τις 7 έως 29 Μαΐου στο(Mεγ. Αλεξάνδρου 128, Αθήνα).Κάθε Σάββατο και Κυριακή καλλιτέχνες από επτά διαφορετικές καλλιτεχνικές ομάδες, που εκπροσωπούν διαφορετικά μουσικά στυλ., butoh, νεοκλασικό, musical, hip hop, flamenco κ.άμ θα ανεβαίνουν στη σκηνή για να δημιουργήσουν το δικό τους «δωμάτιο» αλληλεπίδρασης.‘Όπως σημειώνει ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ«Η τέχνη είναι το μέσο που άνθρωποι, ως δημιουργοί “κόσμων”, αφήνονται στα ένστικτα τους, νιώθουν και μιλάνε για οτιδήποτε τους απασχολεί. Γίνεται «κάλεσμα» για ένα περίπατο σε μονοπάτια που κάνεις δεν περπάτησε μόνος. Το ROOM Dance Festival απευθύνεται σε όλους αυτούς που θέλουν να επικοινωνήσουν την συναισθηματική τους επικαιρότητα με τον +Άνθρωπο».- 07.05 U R ME | από την ομάδα ΕΜΟΤΟ- 07.05 Πατατάκι μέσα στη ζάχαρη | Quantum Body- 08.05 What life is all about ? | ΧΟΡΟΝΔΕ- 08.05 Η λανθάνουσα ελπίδα του ανθρώπου | ΕΛΒΙΡΑ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ- 08.05 AYΔΗ - XΩΣ | Φανή Δεμέστιχα - Μαρία Μανδράγου- 08.05 Τhinking out of the cage| NEWTON COMPANY- 14.05 U R ME | από την ομάδα ΕΜΟΤΟ- 14.05 Πατατάκι μέσα στη ζάχαρη | Quantum Body- 15.05 What life is all about ? | ΧΟΡΟΝΔΕ – 11:00- 15.05 Η λανθάνουσα ελπίδα του ανθρώπου | ΕΛΒΙΡΑ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ- 15.05 ‘Όπως ειπώθηκαν εκεί | PROASTIO ART CENTER- 15.05 AYΔΗ - XΩΣ | Φανή Δεμέστιχα - Μαρία Μανδράγου- 15.05 Τhinking out of the cage| NEWTON COMPANY- 21.05 U R ME | από την ομάδα ΕΜΟΤΟ- 21.05 CABARET 1825 | Quantum Body- 22.05 What life is all about ? | ΧΟΡΟΝΔΕ- 22.05 Η λανθάνουσα ελπίδα του ανθρώπου | ΕΛΒΙΡΑ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ- 22.05 ‘Όπως ειπώθηκαν εκεί | PROASTIO ART CENTER- 22.05 AYΔΗ - XΩΣ | Φανή Δεμέστιχα - Μαρία Μανδράγου- 22.05 Τhinking out of the cage| NEWTON COMPANY- 28.05 U R ME | από την ομάδα ΕΜΟΤΟ- 28.05 CABARET 1825 | Quantum Body- 29.05 What life is all about ? | ΧΟΡΟΝΔΕ- 29.05 Η λανθάνουσα ελπίδα του ανθρώπου | ΕΛΒΙΡΑ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ- 29.05 ‘Όπως ειπώθηκαν εκεί | PROASTIO ART CENTER- 29.05 AYΔΗ - XΩΣ | Φανή Δεμέστιχα - Μαρία Μανδράγου- 29.05 Τhinking out of the cage| NEWTON COMPANY