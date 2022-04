Η Μαντόνα κυκλοφόρησε το νέο remix του επιτυχημένου single, «Frozen»

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τοείναι μια από τις πιο εμβληματικές επιτυχίες της βασίλισσας της pop σκηνής. Όχι μόνο γιατί μιλάμε για τραγουδάρα, αλλά γιατί αν πάει κανείς να δει το τότε βίντεο κλιπ, θα το βάλει σίγουρα on repeat.Δεν σταμάτησε να παίζει ποτέ και τι καλύτερο από το να επιστρέψει σε ραδιοφωνικούς δέκτες, digital πλατφόρμες και στα πιο dance parties σε νέα μουσική έκδοση και remixes.Το “Frozen” είναι το official lead single, μέσα από το έβδομο κατά σειρά άλμπουμΜία mid-tempo ηλεκτρονική μπαλάντα που έγραψε η ίδια με τονκαι έκανε την παραγωγή με τον, ο οποίος επιμελήθηκε εξ ολοκλήρου τον δίσκο εκείνο. Ο δίσκος κυκλοφόρησε την ίδια μέρα με το single. To κομμάτι είχε σκαρφαλώσει στα charts όλου του κόσμου, συμπεριλαμβανομένου και της Αμερικής.Σε συνέντευξη της η Madonna είχε πει για τη δημιουργία του “”: «Με ενδιέφερε να συγχωνεύσω ένα είδος φουτουριστικών ήχων με ινδικές και μαροκινές επιρροές. Ήθελα κάτι που να ακούγεται παλιό αλλά να είναι φρέσκο την ίδια στιγμή. Ήμουν τόσο εμμονική με τη ταινία “The Sheltering Sky”» και όλα τα στοιχεία που τη συνέθεταν. Έτσι είπα στον Patrick Leonard πως ήθελα κάτι με “φυλετική αίσθηση”, κάτι πολύ πλούσιο και ρομαντικό. Όταν άρχισε να παίζει τη μουσική, και ενεργοποίησα την ψηφιακή κασέτα ήχου, άρχισα να βγάζω τη μελωδία.»Φέτος το είδαμε σε νέες εκδοχές και στην Ελλάδα αγαπήθηκε όσο τίποτα.Λίγο πριν κυκλοφορήσει και ένα τρίτο remix «άλλη φάση», η queen της pop μουσικής έκανε ένα promo post, στο οποίο αναφέρθηκε στηνγνωρίζοντας πως το τραγούδι της εδώ έχει γίνει super hit!Η καλλιτέχνιδα τηςδεν μας έχει αφήσει σε ησυχία λοιπόν και φαίνεται πως θέλει να μας βάλει να χορεύουμε συνεχώς στο ρυθμό της αφού και σήμερα μας χάρισε ακόμα ένα remix. Τι λέτε, θα το χορέψουμε το Σκ;