«Τα δίδυμα στον αστερισμό τους»: Ο Δώρος Δημοσθένους στον «Ιανό» της Αθήνας

Η Αλυσίδα Πολιτισμούκαι ο ερμηνευτής και μουσικοσυνθέτηςπαρουσιάζουν την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου, στις 20:30, τη μουσική παράσταση με τίτλο «Τα δίδυμα στον αστερισμό τους», η οποία είναι αφιερωμένη στο δίδυμο Απόστολος Καλδάρας - Μάνος Λοΐζος.Ένα πρόγραμμα όλο εκπλήξεις, στο οποίο θα ακουστούν οι επιτυχίες των δύο μεγάλων δημιουργών από τον Δώρο Δημοσθένους και τους μουσικούς του.Συμμετέχουν οι Νεοκλής Νεοφυτίδης, πιάνο και Μάριος Παπούλιας, βιολί, κιθάρα, μπουζούκι.Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον ΙΑΝΟ της Αθήνας, Σταδίου 24.Λόγω των υγειονομικών συνθηκών και τα ισχύοντα μέτρα η παρακολούθηση τους με φυσική παρουσία γίνεται υποχρεωτικά με ηλεκτρονική κράτηση στο ianos.gr. Η είσοδος στο χώρο εκδηλώσεων στο (Cafe IANOS) επιτρέπεται μόνο με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης (έως τρεις μήνες) και έλεγχο ταυτοπροσωπίας .Μέγιστος αριθμός θεατών: 85 άτομα.Είσοδος: 15€ (περιλαμβάνει ένα ποτήρι μπύρα ή ένα ποτήρι κρασί)Link προκράτησης Παρ. 25/2:Για την είσοδο σας είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο ianos.gr ή στο ταμείο του βιβλιοπωλείου την ημέρα της εκδήλωσης και εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.Link εκδήλωσης Παρ. 25/2:Ο Δώρος Δημοσθένους γεννήθηκε στη Λεμεσό της Κύπρου, σπούδασε θεωρητικά και είναι διπλωματούχος του Εθνικού Ωδείου Αθηνών στη Μονωδία. Απέσπασε το Πρώτο Βραβείο Βύρωνα Κολάση και Αριστείο Εξαιρετικής Επίδοσης.Ξεκίνησε ως σολίστ στο φωνητικό σύνολο «Διάσταση» (Λεμεσός Κύπρου). Έχει ερμηνεύσει με τη Μαρία Φαραντούρη και τον Τάση Χρηστογιαννόπουλο το έργο «ΑΜΟΡΓΌΣ» του Μ. Χατζιδάκι, σε ποίηση Νίκου Γκάτσου (2005). Συνεργάστηκε με την Ορχήστρα των Χρωμάτων (τραγούδια των Beatles και μπαλάντες).Έχει συμμετάσχει: Κύπρος-20 Χρόνια Μετά, Μιχάλη Κακογιάννη (1994), Ενός Λεπτού Σιγή, Δημήτρη Παπαϊωάννου (1995, «Τα τραγούδια της Αμαρτίας» του Μ. Χατζιδάκι), όπερα Διδώ και Αινείας (Percell) Λυρική Σκηνή Αθηνών, Όρνιθες, Αριστοφάνης (1997, Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν (τραγούδια του Μ. Χατζιδάκι), Grease, θέατρο Βέμπο (1998-1999, περιοδεία της Μαρίας Φαραντούρη σε συναυλίες (Ελλάδα και εξωτερικό 2001 - 2003), Όρνιθες, Αριστοφάνης (2004, μουσική Μάνου Χατζιδάκι, σκηνοθεσία Claude Crespen), Πατάρι με τον Λουκιανό Κηλαηδόνη, Θέατρο Μεταξουργείου (2005-2006-2007), περιοδεία του Λουκιανού Κηλαηδόνη (ΚΟΕΜ) (2006), εναρκτήρια τελετή Κυπριακής Προεδρίας στο Συμβούλιο ΕΕ (2012, Αρχαίο Θέατρο Κουρίου), Συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (2013, ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ 30 χρόνια προσφοράς), 10 χρόνια λειτουργίας Γέφυρας Ρίου Αντιρρίου (Κάστρο Αντιρρίου, Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης», 2014).Εμφανίστηκε σε μεγάλα θέατρα του Λονδίνου (Her Majesty’s, Theatre Drury Lane) πλάι στη Νάνα Μούσχουρη και στο θέατρο του Κρεμλίνο. Συνέπραξε με την ορχήστρα Ossipov της Ρωσίας (τραγούδια Μίκη Θεοδωράκη).Έχει συνεργαστεί με τη Λένα Πλάτωνος (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και Θεσσαλονίκης μαζί με τη Σαββίνα Γιαννάτου), με το Μουσικό Σύνολο «Μάνος Χατζιδάκις» ( Η Εποχή της Μελισσάνθης, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών) και ερμήνευσε τα τραγούδια μαζί με την Έλλη Πάπαλα. Από το 2009 συνεργάζεται με την Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης σε συναυλίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. (2009). Ερμηνεύει τα τραγούδια στην ταινία «XENIA» (2014, του Πάνος Κούτρας). Έχει τραγουδήσει σε συναυλίες των Νίκου Κυπουργού, Δημήτρη Λάγιου, Χρήστου Λεοντή, Λένας Πλάτωνος, Μιχάλη Γρηγορίου, Δημήτρη Παπαδημητρίου, Γιάννη Σπανού, Μιχάλη Χριστοδουλίδη, Χρήστου Πίττα, Νίκου Πλάτανου, Ευαγόρα Καραγεώργη, κ.ά. Το 2008 κυκλοφόρησε ο πρώτος προσωπικός του δίσκος με τίτλο “One for the Road” (Μικρή Άρκτο) και το 2016 κυκλοφόρησε ο νέος του δίσκος “Compere” (Purple Lily Productions Ltd).Γεννήθηκε στα Τρίκαλα το 1922 και έφυγε σαν σήμερα το 1990! Τα πρώτα του μουσικά ακούσματα ήταν τα προσφυγικά τραγούδια της συνοικίας του. Τα τραγουδούσε και η μητέρα του που ήταν πρόσφυγας! Καθώς ήταν καλός μαθητής στο σχολείο οι γονείς του τον έβλεπαν να γίνεται επιστήμονας. Φοίτησε στην Γεωπονική Σχολή Θεσσαλονίκης, αλλά γρήγορα εγκατέλειψε τις σπουδές του! Τότε έγραψε και το πρώτο του τραγούδι «Μάγκας βγήκε για σεργιάνι», που ακόμη και σήμερα είναι το ίδιο ζωντανό. ..!Γεννήθηκε στις 22 Οκτωβρίου του 1937 στην Αλεξάνδρεια και είχε κυπριακή καταγωγή. Από μικρή ηλικία ασχολείται με τη μουσική, μελετά βιολί, αρχικά ερασιτεχνικά κι έπειτα στο Εθνικό Ωδείο της Αλεξάνδρειας. Αφού αποφοίτησε από το Αβερώφειο Γυμνάσιο ήλθε στην Αθήνα με σκοπό να φοιτήσει, αρχικά στη Φαρμακευτική, αργότερα στην Ανωτάτη Εμπορική. Το 1960 εγκαταλείπει τις σπουδές του και εργάζεται περιστασιακά προκειμένου να επιβιώσει. Ήταν μέλος του ΚΚΕ. Το 1961 συμμετέχει σε μια πρωτοβουλία συγκρότησης του Συλλόγου Φίλων της Ελληνικής Μουσικής.Το 1962 ο Μίκης Θεοδωράκη τον χρησιμοποιεί ως διευθυντή της χορωδίας του Συλλόγου Φίλων της Ελληνικής Μουσικής στις παραστάσεις της Όμορφης Πόλης. Ο Μίμης Πλέσσας μεσολαβεί για εκείνον στη δισκογραφική εταιρεία Φιντέλιτυ. Το 1962 ηχογραφεί το πρώτο του σαρανταπεντάρι. Το 1965 παντρεύεται τη Μάρω Λύμνου και αποκτούν την κόρη του, Μυρσίνη. Έφυγε στην Αγγλία όταν επιβλήθηκε η Χούντα.Αποτέλεσε ιδρυτικό μέλος της ΕΜΣΕ. Το βράδυ της 17ης Νοεμβρίου συλλαμβάνεται στο σπίτι του (Χολαργός) και κρατείται δέκα ημέρες. Το 1978 γίνεται πρόεδρος της Ένωσης Μουσικοσυνθετών και Στιχουργών Ελλάδος. Το 1981 μπαίνει στο νοσοκομείο με περικαρδίτιδα και νεφρική ανεπάρκεια. Το 1982 υπέστη το πρώτο εγκεφαλικό επεισόδιο ενώ δέκα ημέρες μετά το δεύτερο πεθαίνει. Συνεργάστηκε με τους Λευτέρη Παπαδόπουλο, Φώντα Λάδη, Γιάννη Νεγρεπόντη και Δημήτρη Χριστοδούλου στους στίχους και με τους ερμηνευτές Στέλιο Καζαντζίδη, Μαρία Φαραντούρη, Χάρις Αλεξίου, Γιώργο Νταλάρα, Γιάννη Καλατζή, Δήμητρα Γαλάνη κ.ά. Τελευταίος δίσκος του τα «Γράμματα στην Αγαπημένη».