How to with John Wilson: Ανακαλύπτοντας την καθημερινή ποίηση μιας μεγαλούπολης

Πώς να βράσεις τέλεια ένα αυγό, πώς να απενεργοποιήσεις τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πώς να συναρμολογήσεις ένα ντουλάπι, πώς να… Είναι χιλιάδες τα βίντεο οδηγιών «how to...» στο YouTube. Υπόσχονται ότι θα μάς μάθουν από τα πιο βασικά έως τα πιο εξειδικευμένα, ότι θα μάς βγάλουν από κάθε δύσκολη θέση και θα μάς λύσουν τα χέρια. Μέσα από την ιδιαίτερη αφηγηματική τεχνική τους έχουν διαμορφώσει την ποπ κουλτούρα της εποχής μας. Αυτόν ακριβώς τον τρόπο χρησιμοποιεί, μετεξελίσσει, και ενισχύει η σειρά «How To With John Wilson» δημιουργώντας ένα νέο είδος ντοκιμαντέρ - κωμωδίας.Ο John Wilson, σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ και αυτοαποκαλούμενος «ανήσυχος Νεοϋορκέζος», είναι ο δημιουργός της σειράς που υποτίθεται ότι θα μάς μάθει να βελτιώσουμε τη μνήμη μας, να μάθουμε να φτιάχνουμε ριζότο και άλλα παρόμοια. Μόνο που οι τίτλοι των επεισοδίων είναι σχεδόν παραπλανητικοί. Το τέχνασμα του Wilson έγκειται στο ότι ξεκινά κάθε επεισόδιο με μια μικρή αποστολή ή έναν στόχο που καταλήγει όμως σε μια πλοήγηση ζωής στους δρόμους της Νέας Υόρκης όπου κυκλοφορεί ο ίδιος με την κάμερα συνομιλώντας με αγνώστους και ακολουθώντας τους χωρίς να γνωρίζει τον προορισμό.Μερικές φορές υπάρχουν πραγματικά συγκεκριμένες οδηγίες για «How to...» στο επεισόδιο αλλά στο μεγαλύτερο μέρος τα μικρά του θέματα είναι σημεία εκκίνησης που τον οδηγούν σε μεγαλύτερα τα οποία σχετίζονται με την ανθρωπότητα και την αλληλεπίδραση.Ο Wilson μιλά περιστασιακά με ειδικούς στους σχετικούς τομείς, ή με ενθουσιώδεις ερασιτέχνες. Μερικές φορές όντως ερευνά. Αλλά ο στόχος του είναι να δείξει έναν άλλο τρόπο να περπατάς στον κόσμο με διάθεση παρατήρησης και ειλικρινή περιέργεια. Το «How To With John Wilson» εκμοντερνίζει τα ντοκιμαντέρ παρατήρησης, με βασικό εργαλείο την αυθεντικότητά του και δεν μάς αφήνει να πάρουμε τα μάτια μας από την οθόνη.Τώρα, ο Wilson επιστρέφει για τη δεύτερη σεζόν του «How To With John Wilson» για να δώσει καθημερινές συμβουλές σε έξι νέα, απλά θέματα ενώ ταυτόχρονα κινηματογραφεί τις ζωές των Νεοϋορκέζων. Η προσπάθεια για την αυτογνωσία, την εξερεύνηση και την παρατήρηση συνεχίζεται!Η πρώτη σεζόν είναι ήδη διαθέσιμη αποκλειστικά στο Vodafone TV, ενώ η 2η σεζόν κάνει πρεμιέρα από 29/11