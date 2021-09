Οι Εκδόσεις Κάκτος συνεργάζονται με την 7η Μπιενάλε της Αθήνας ECLIPSE

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Επίσης, θα διατίθενται κατάλογοι της έκθεσης προς πώληση για το κοινό.Βιογραφικό:Ο Yinka Ilori είναι σχεδιαστής από το Ανατολικό Λονδίνο. Είναι κάτοχος πτυχίου BA (hons) στον σχεδιασμό προϊόντων και επίπλων από το London Metropolitan University. Έκτοτε, ειδικεύτηκε στη δημιουργία ανακυκλωμένων vintage επίπλων, εμπνεόμενος από τις παραδοσιακές νιγηριανές παραβολές και τα αφρικανικά υφάσματα με τα οποία μεγάλωσε ως παιδί. Κάθε έπιπλο που ανακυκλώνει λέει μια ουσιαστική και συγχρόνως χιουμοριστική ιστορία, την οποία μοιράζεται με ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.Η σχεδιαστική του προσέγγιση ξεκινά με την αποσυναρμολόγηση των αρχικών εξαρτημάτων, τα οποία στη συνέχεια συναρμολογεί εκ νέου (delete) σε ένα νέο κομμάτι έτοιμο να χρησιμοποιηθεί ξανά. Είναι βαθιά συνειδητοποιημένος και με πάθος ενάντια στην περιττή σπατάλη των σύγχρονων καταναλωτικών κοινωνιών στη δυτική κοινωνία. Ο Yinka Ilori δέχεται, επίσης, με χαρά ανεπιθύμητα ή κατεστραμμένα έπιπλα από ιδιώτες, ώστε να μπορεί να τα σώσει, να τα αποκαταστήσει και να τα ομορφύνει για μελλοντική χρήση.Ο Yinka Ilori έχει εκθέσει έργα του στο Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη, τη Γερμανία, το Μιλάνο και αυτή τη στιγμή έχει το πρώτο του πολυαναμενόμενο ατομικό σόου που πραγματοποιείται στο Shoreditch East London στο «The Old Shoreditch Station» με τίτλο «Ξεκίνησε με μια παραβολή» ή ”It started with a parable” ΔΙΑΛΕΞΕ ΕΣΥ.Η Μπιενάλε της Αθήνας είναι ένα διεθνές πολιτιστικό γεγονός που διεξάγεται κάθε δύο χρόνια στην Αθήνα, παρουσιάζοντας μία μεγάλης κλίμακας έκθεση και ένα ευρύ πρόγραμμα με παράλληλες δράσεις, όπως περφόρμανς, εργαστήρια, διαλέξεις κ.ά. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα διεθνή καλλιτεχνικά γεγονότα σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα και έχει αναγνωριστεί ως μία από τις πιο σημαντικές και καινοτόμες πολιτιστικές πρωτοβουλίες στην Ευρώπη από το European Award for Culture.Η Μπιενάλε της Αθήνας λειτουργεί ως παρατηρητήριο συλλογικών ζητημάτων και ως πλατφόρμα ανάδειξης του σύγχρονου πολιτισμού στην αθηναϊκή μητρόπολη, προωθώντας πειραματικές φόρμες και ποικίλες επιμελητικές προσεγγίσεις και συνδέοντας συγχρόνως την εγχώρια καλλιτεχνική παραγωγή με τη διεθνή σκηνή της σύγχρονης τέχνης.Διοργανώνεται από τον Μη-Κερδοσκοπικό Οργανισμό Athens Biennale, ο οποίος ιδρύθηκε το 2005 από την Ξένια Καλπακτσόγλου, τον Αυγουστίνο Ζενάκο και τον Poka-Yio.Μέχρι σήμερα έχει παρουσιάσει έξι εκδόσεις: AB1: DESTROY ATHENS (2007) • AB2: HEAVEN (2009) • AB3: MONODROME (2011) • AB4: AGORA (2013) • AB5to6: OMONOIA (2015 – 2017) • AB6: ANTI (2018).