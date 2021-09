Oδηγός ταινιών του Δημήτρη Δανίκα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Περιμένοντας από την ερχόμενη Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου τοη λίστα αυτής της εβδομάδας με τις έξι φρέσκες ταινίες τραμπαλίζεται μεταξύ του «» και του «». Λογικό. Εχουμε και λέμε λοιπόν:(Un Triomphe)--Σκ Εμανουέλ Κουρκόλ, Cast Καντ Μεράντ, Πιέρ Λοτινί, Μαρίνα Χαντς—Αληθινό όπου Γάλλος σκηνοθέτης προπονεί με επίπονες πρόβες πέντε κρατούμενους για το ανέβασμα του θρυλικού έργου «Περιμένοντας τον Γκοντό» του Σάμιουελ Μπέκετ—Κι όμως γίνεται!(My Son)--Σκ Κριστιάν Καρόν, Cast Τζέιμς ΜακΑβόι, Κλερ Φόι, Οουεν Ουάιτλοου--Σχετικά καλογυρισμένο θρίλερ με έναν πατέρα να τα δίνει όλα για τη σωτηρλία του «εξαφανισμένου» οκτάχρονου γιού του—Ετσι κι έτσι(The Ice Road )--Σκ Τζόναθαν Χένσλι, Cast Λίαμ Νίσον, Μάρκους Τόμας, Λόρενς Φίσμπουρν--Κλασική περιπέτεια τύπου «Λίαμ Νίσον» σε ρόλο ριψοκίνδυνου νταλικιέρη να κάνει σλάλομ πάνω σε παγωμένους δρόμους, να καθαρίζει πάσης φύσεως τομάρια και όλα αυτά για το μεροκάματο του τρόμου!--Action—Σκ Τζάστιν Τσον, Cast Τζάστιν Τσον, Αλίσι Βικάντερ—Με τη μηχανή στο χέρι σε στυλ Τζον Κασσαβέτη και «ήρωα» ασιατικής καταγωγής που η Αμερική δεν τον θέλει όμως εκείνος θέλει και την Αμερικανίδα γυναίκα του καθώς και το κοριτσάκι της που δεν είναι δικό του—Καλοφτιαγμένη φλυαρία(Chaharshawbeh Ordibenhesht)--Σκ Βαχίντ Τζαλιλβάντ, Cast Νίκι Καρίμι, Αμίρ Αγκχί--Από το Ιράν του 2015, το πρώτο μέρος αξίζει και μοιάζει με ρεαλιστική, εκδοχή του ελληνικού «Ο Γολγοθάς μιας αθώας» όμως το δεύτερο σκόρπιο και αμήχανο--Κρίμα(Gunpowder Milkshake)—Σκ. Νάβοτ Παπουσάντο, cast Κάρεν Γκίλαν, Λίνα Χέντι, Κάρλα Γκουτσίνο—Τρεις γενιές θηλυκών killers και με τελευταία αποστολή τη σωτηρία μικρού κοριτσιού—Ασε καλύτερα!(Adieu Les Cons)--Σκ Αλμπέρ Ντιποντέλ, Cast Βιρζινί Εφιρά, Αλμπέρ Ντιποντέλ, Νικολά Μαριέ—Γαλλικό κομψοτέχνημα που στάζει από πρωτοτυπία, με τρεις ετερόκλητους τύπους να καταδιώκονται για την αθωότητά τους!--Εξαιρετικό(The Green Knight)--Σκ Πίτερ Λόουερι, Cast Ντεβ Πατέλ, Αλίσια Βικάντερ, Σαρίτα Τσάνπχερι, Τζόελ Ετζερτον--Ο, τι καλύτερο σχετικά με βασιλιά Αρθούρο, ιππότες της στρογγυλής τραπέζης και Μεσαιωνικούς μύθους--Οπωσδήποτε(Trois Couleurs: Blue»--Σκ Κριστόφ Κισλόφσκι, Cast Ζιλιέτ Μπινός, Μπενουά Ρεζόν, Εμανουέλ Ριβά--Το πρώτο και το καλύτερο «χρώμα» αυτής της μνημειώδους τριλογίας, το κύκνειο άσμα του Πολώνου Κριστόφ Κισλόφσκι, παραγωγής 1993—Σε μαγεύει!(Trois Couleurs: Blanc)--Σκ Κριστόφ Κισλόφσκι, Cast Ζμπίγκνιεφ Ζαμαχόφσκι, Ζιλί Ντελπί-- Πολωνός κομμωτής στο Παρίσι, περιφρονημένος από την γυναίκα του, αδέκαρος και ταλαιπωρημένος αποφασίζει να επιστρέψει παρανόμως στα πάτρια εδάφη ως …βαλίτσα—Χιούμορ και ευαισθησία(Trois Couleurs: Rouge)--Σκ Κριστόφ Κισλόφσκι, Cast Ζαν Λουί Τρεντινιάν, Ιρεν Ζακόμπ--Ο Κριστόφ Κισλόφσκι, ο μάγος που υπνωτίζει με το φως και τις σκιές για την σχέση ενός αθώου θηλυκού με κάποιον πικρόχολο και αγοραφοβικό συνταξιούχο δικαστικό—Σχεδόν αριστούργημα(Mulholland drive)--Σκ Ντέιβιντ Λιντς,Cast Ναόμι Ουότς, Λόρα Χάρινγκ, Τζάστιν Θερού--Η πιο ψυχεδελική ιστορία που επινόησε (το 2001) ο Ντέιβιντ Λιντς, όλα θολά, σουρεαλιστικά ανεξήγητα--Μερικές φορές η αυθαιρεσία κάνει καλό!(The Father)--Σκ Φλοριάν Ζελέρ, Cast Αντονι Χόπκινς, Ολίβια Κόλμαν, Ιμοτζεν Πουτς, Μαρκ Γκάτις, Ρούφους Σιούελ—Δύο Οσκαρ; Μόνο! Μία από τις κορυφαίες στιγμές του 2021, όλα και όλοι on the Top—Μη το χάσετε!(Fa Yeung Nin Wah)--Σκ Γουόνγκ Καρ Βάι, Cast Τόνι Λένγκ, Μάγκι Τσενγκ--Είναι του 2000 και είναι από τις πιο ατμοσφαιρικές, γοητευτικές ερωτικές ιστορίες των τελευταίων τριάντα ετών—Οπωσδήποτε!Σκ : Κλιντ Ιστγουντ, Cast Κλιντ Ιστγουντ, Εντουάρτο Μινέτ, Ναταλία Τραβέν Ο Κλιντ είναι 91 και ακόμα γυρίζει. Οπου ξοφλημένος και υπέργηρος συνταξιούχος του Ροντέο και της εκτροφής αλόγων, αναλαμβάνει υπόθεση από το παλιό αφεντικό του, να πάει στο Μεξικό και να προσκομίσει στην Αμερική παρανόμως τον μικρό γιό του—Κλιντ Ιστγουντ(Love Affair (s)--Σκ Εμανουέλ Μουρέ, Cast Καμελιά Τζορντανά, Νιλς Σναιντέρ, Βενσάν Μακείν, Εμιλί Ντεκέν—Γαλλική κομεντί ηθών, όπου πότε με τη μία, άλλοτε με την άλλη, το ίδιο και τα κορίτσια, δηλαδή άλλα λέω, άλλα σκέπτομαι, άλλα κάνω-Φλύαρο αλλά «διδακτικό»(Persians Lessons)--Σκ Βαντίμ Περελμάν, Cast Ναχουέλ Πέρεζ Μπίσκαγιαρτ, Λαρς Εντιγκερ, Λεονί Μπενές—Εβραίος σε στρατόπεδο συγκέντρωσης παραδίδει μαθήματα Περσικής γλώσσας στον Γερμανό διοικητή όμως ξέρει;--Καλών προθέσεων(Los Amantes de Polar Circular)—Σκ. Χούλιο Μέντεμ, cast Νάγια Νίμρι, Φέλε Μαρτίνεθ—Η αγάπη ποτέ δεν πεθαίνει, αν και χαοτικό το κοινό του 1999 λάτρεψε τους «εραστές» για το αίσθημα το καυτό—Ετσι κι έτσι--Σκ Λεός Καράξ, Cast Μαριόν Κοτιγιάρ, Ανταμ Ντράιβερ, Σάιμον Χέλμπεργκ—Αλλιώτικο μιούζικαλ όπου η Ανέτ, καρπός του έρωτα ενός stand up κωμικού με σοπράνο, μοιάζει με κέρινη κούκλα--Δήθεν(Bacurau)--Σκ Κλέμπερ Μεντόνσα Φίλιου και Ζουλιάνο Ντορνέλες, Cast Σόνια Μπράγκα, Ούντο Κίερ, Μπάρμπαρα Κάλεν-- Σε χωριό της Βραζιλίας χάος και τρόμος εξ αιτίας της παρουσίας ενός τσούρμου Αμερικανών που πυροβολούν χωρικούς αδιακρίτως—Μόνο για απαιτητικούς--ΣκΤζέιμς Γκαν, Cast Μάργκοτ Ρόμπι, Ιντρις Ελμπα, Τζον Σίνα—Η συντέλεια του κόσμου και η σωτηρία της ανθρωπότητας με την Μάργκοτ Ρόμπι σε ρόλο αθεράπευτης ψυχοπαθούς—Καλοτηγανισμένο ποπ κορν!(Druk)--Σκ Τόμας Βίντερμπεργκ, Cast Μαντς Μίκελσεν, Τόμας Μπο Λάρσεν, Μάγκνους Μίλανγκ, Λας Ράντε—Απογοητευτικό, αντί ταινίας μπαρ και κάβα και όλοι στην ντίρλα—Μόνο για αλκοολικούς!Tango Miedo Torero)--Σκ Ροντρίγκο Σεπούλβεδα, Cast Αλφρέντο Κάστρο, Λεονάρντο Ορτίσγκρις, Χουλιέτα Σίλμπερμπεργκ—Την εποχή του δικτάτορα Πινοσέτ ηλικιωμένος τύπος σε στυλ τρανς, παρέα με ορκισμένο αντιστασιακό αντάρτη—κάτι λέει(Riders of Justice)--Σκ Αντερς Τόμας Γιένσεν, Cast Μαντς Μίκελσεν, Νικολάι Λίε, Αντρέα Χόικ Γκάντεμπεργκ--Επειδή επαγγελματίες εγκλήματος και τρομοκρατίας ευθύνονται για τον θάνατο της γυναίκας του, εκείνος αρπάζει όπλα και καθαρίζει το σύμπαν!—Τσαρλς Μπρόνσον από Δανία!(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)--Σκ Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον, Cast Σίμον Λιού, Τόνι Λενγκ--Ρεσιτάλ ιπτάμενων Κινέζων των πολεμικών τεχνών—Καλοτηγανισμένο ποπ κορν!(Malignant)—Σκ. Τζέιμς Γουάν, cast Αναμπελ Ουόλις, Τζέικ Ειμπελ, Τζορτζ Γιάνγκ—Συνηθισμένη ιστορία τρόμου όπου μια γυναίκα που στον ύπνο της βλέπει φρικτά εγκλήματα στη συνέχεια ανακαλύπτει ότι όλα αυτά συμβαίνουν δίπλα της—Ούτε από μακριά(Man of God)--Σκ Γελένα Πόποβιτς, Cast Αρης Σερβετάλης, Χρήστος Λούλης, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Τόνια Σωτηροπούλου, Νικήτας Τσακίρογλου, Μίκι Ρουρκ—Επίπεδη και απρόσωπη εικονογράφηση με στιγμές από τον βίο του Αγίου Νεκταρίου—Ούτε σαν τηλεταινία!