One Night Of TINA : «You Are Simply The Best..»

Η παράσταση παρουσιάζει μέσα από τραγούδια και προβολές την ιστορία της Τίνα Τάρνερ από τις δεκαετίες του ’60 και του ’70, την εποχή της κακοποίησης που έζησε από τον πρώτο της σύζυγο Άικ Τέρνερ, το διαζύγιο που πήρε δραπετεύοντας από έναν επικίνδυνο γάμο αλλά και την θριαμβευτική πορεία της δεκαετίας του ’80 που την καθιέρωσε και επιβεβαίωσε το ρητό του Νίτσε: «Ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό..». Το 1984 ξεκίνησε μια πορεία προς την επιτυχία, που κράτησε μέχρι και το 2009, οπότε έκανε την τελευταία θριαμβευτική περιοδεία της και πήρε άλλη μια γενναία απόφαση, να αποσυρθεί. Κάθε τραγούδι αυτού του show είναι και μια στιγμή της πολυτάραχης ζωής της.





Ήρθε η ώρα να περάσουμε τα σύνορα και να βρεθούμε στο West End του Λονδίνου. Εκεί τα τραγούδια ζωντανεύουν τους θρύλους της μουσικής!Κάθε Τετάρτη του Σεπτέμβρη, ένα θρυλικό musical tribute μας περιμένει στην σκηνή του CT Garden Festival, για να μας μεταφέρει στις εποχές που γέννησαν τις αξέχαστες φωνές που όλοι αγαπάμε και τραγουδάμε!Στις 15 Σεπτεμβρίου γιορτάζουμε την θρυλική Tina Turner!Το βραβευμένο musical tribute «One Night Of Tina» έκανε πρεμιέρα στο West End πριν 7 χρόνια και από τότε έχει ταξιδέψει σε 26 χώρες και έχει μαγέψει χιλιάδες θεατές. Είναι ένα μοναδικό αφιέρωμα στην 60χρονη πορεία της βασίλισσας της ροκ μουσικής και έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα με το αυθεντικό cast του West End.Με τη χαρακτηριστική βραχνάδα στη φωνή, τα καλλίγραμμα πόδια και τα «ατίθασα» μαλλιά, η Τίνα Τάρνερ έμελλε να γίνει οπτικοακουστικό σύμβολο: την αναγνωρίζεις μεμιάς είτε ακούγοντας είτε βλέποντάς τη. Η «βασίλισσα» της ροκ μέτρησε περισσότερα από 60 χρόνια στο μουσικό στερέωμα, γεγονός που θα καλούσε σε αναπροσαρμογή του τιμητικού της τίτλου, μιλώντας πια για «γιαγιά» της ροκ! Μια «γιαγιά» όμως ηλεκτρισμένη, που μεταμορφώνεται στη συναυλιακή σκηνή σε ντίβα του πενταγράμμου. Τραγουδίστρια, χορεύτρια και ηθοποιός, η Τίνα Τάρνερ θα γινόταν μια από τις πλέον πετυχημένες γυναίκες ερμηνεύτριες, με την απαράμιλλη ενέργειά της στη σκηνή να κάνει τα πλήθη να συνωστίζονται για να την ακούσουν, σε επίπεδα ρεκόρ μάλιστα: έχει κόψει περισσότερα εισιτήρια από κάθε άλλο σόλο μουσικό στην Ιστορία!Είναι βέβαια και τα 8 Βραβεία Grammy που έχει λάβει για τις ερμηνείες της, αλλά και οι περισσότερες από 100 εκατομμύρια πωλήσεις που έχει σημειώσει παγκοσμίως, που την κάνουν μια από τις μεγαλύτερες τραγουδίστριες όλων των εποχών.Τα τραγούδια πολλά και αγαπημένα: "Simply the best", "Private Dancer", “What's Love Got To Do With It", "We Don’t Need Another Hero” κ.α.Ζήστε μια βραδιά με έναν θρύλο, ένα show που παρουσιάζει μια αυθεντική συναυλία της βασίλισσας της ροκ, Τίνα Τάρνερ.ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: One Night Of TINAΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21.0045 ευρώ35 ευρώ30 ευρώ25 ευρώ18 ευρώ (Μόνο με τηλεφωνική κράτηση στο 211 7701700)211 7701700211 7701700, www.ct.g r & http://www.viva.gr