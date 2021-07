Οι παραστάσεις της Στέγης στο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Για μια ακόμη χρονιά ησυνεργάζεται με το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας , μια από τις σημαντικότερες διοργανώσεις του είδουςπαγκοσμίως, που φέρνει στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα σημαντικούς εκπροσώπους της ελληνικής και διεθνούς σύγχρονης χορευτικής σκηνής.Την Παρασκευή 16 Ιουλίου χανόμαστε μέσα στον χορό στομέσα από τέσσερα συμπεριληπτικά ντουέτα υπό τον γενικό τίτλο «», που δημιούργησαν οι Faizah Grootens (Cornered), Βενετσιάνα Καλαμπαλίκη (Re-call), Diego Tortelli (Feeling Good) και Roser López Espinosa (Fine Lines) στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικτύου Europe Beyond Access. Το Σάββατο 24 Ιουλίου στο Αμφιθέατρο Κάστρου Καλαμάτας οιαποτίουν φόρο τιμής στην ανθρώπινη ύπαρξη και τη μνήμη με το «», που είχε προγραμματιστεί να κάνει παγκόσμια πρεμιέρα τον Απρίλιο του 2020 στη Στέγη, αλλά αναβλήθηκε λόγω πανδημίας, παρουσιάστηκε την Πρωτοχρονιά του 2021 στο YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση και συναντά για πρώτη φορά το ζωντανό κοινό.Την Κυριακή 25 Ιουλίου στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας αιωρούμαστε με το «της Κατερίνας Ανδρέου που μετεωρίζεται διαρκώς ανάμεσα στη σκληροπυρηνική πειθαρχία του σώματος και στην κοπιώδη αναζήτηση της απόλαυσης. Η πρώτη εκδοχή της παράστασης είχε παρουσιαστεί ως work in progress στο 7ο Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων στη Στέγη τον Φεβρουάριο του 2020. Από τις 17 έως τις 19 Ιουλίου, η χορογράφοςκαι οι χορεύτριες Ειρήνη Κουρούβανη και Βιβή Χριστοδουλοπούλου συντονίζουν ένα εργαστήριο κινητικής έκφρασης και δημιουργίας για άτομα με ή χωρίς αναπηρία, με ή χωρίς προηγούμενη εμπειρία στον χορό.Το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας διοργανώνεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, τον Δήμο Καλαμάτας, την Περιφέρεια Πελοποννήσου και την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας ΦΑΡΙΣ, υπό την Καλλιτεχνική Διεύθυνση της Λίντας Καπετανέα.Τέσσερις παραγωγές, τέσσερα ντουέτα συμπερίληψης. Το Cornered της Faizah Grootens, το Re-call της Βενετσιάνας Καλαμπαλίκη, το Feeling Good του Diego Tortelli και το Fine Lines της Roser López Espinosa, σε ανάθεση των Holland Dance Festival (Ολλανδία), Στέγη Ιδρύματος Ωνάση (Ελλάδα), Oriente Occidente Dance Festival (Ιταλία) και Skånes Dansteater (Σουηδία) αντίστοιχα. Τα ντουέτα δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του τετραετούς ευρωπαϊκού δικτύου Europe Beyond Access με συγχρηματοδότηση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Οργάνωση συνεργασίας με το Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας: Χριστίνα Λιάτα & Βέρα Πετμεζά (Στέγη Ιδρύματος Ωνάση)Συντονισμός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων: Ντόρα Βουγιούκα (Στέγη Ιδρύματος Ωνάση)FAIZAH GROOTENS, CORNERED (15’)Το ντουέτο Cornered της Φαϊζά Χρούτενς είναι η εμπειρία δύο σωμάτων που συναντιούνται μέσα στον χώρο αλλά και σε ένα εσωτερικό επίπεδο. Η συνάντηση των δύο αυτών σωμάτων άλλοτε γεννά ένταση και άλλοτε όχι, πάντοτε όμως επιτυγχάνεται η σύνθεση. Το Cornered μιλά για την ενσυναίσθηση και τους αγώνες που τη συνοδεύουν. Πώς μένουμε πιστοί στον εαυτό μας, διατηρώντας ταυτόχρονα τη σύνδεση και την ενσυναίσθηση;Χορογραφία: Faizah GrootensΕρμηνεία: Annemieke Mooij & Aymeric AudeΜουσική: Nils Frahm, Ólafur Arnalds, RaimeΣχεδιασμός φωτισμών: Faizah Grootens & Sanne RosbagΠαραγωγή: Holland Dance Festival, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Europe Beyond Access, με συγχρηματοδότηση του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Τι είδους ταυτότητες φέρουν τα κινούμενα σώματα; Στην παράσταση Re-call η χορογράφος Βενετσιάνα Καλαμπαλίκη εστιάζει στην ταυτότητα του σώματος και στο πώς αυτή διαμορφώνεται τόσο από το παρελθόν όσο και από την κάθε στιγμή στο παρόν. Σε ένα απογυμνωμένο σκηνικό, τα σώματα των χορευτριών είναι οι πρωταγωνιστές που αναμετριούνται με τον χρόνο σε κάθε τους βήμα. Μέσα από την επανάληψη, την παύση και τον βηματισμό, οι περφόρμερ ορίζουν την πορεία τους και πλάθουν πρόσκαιρες ιστορίες, που χάνονται σαν ίχνη στην άμμο. Με το βλέμμα εστιασμένο στην καθεμία χωριστά και με άξονες την ακρίβεια και την απλότητα, η χορογράφος δημιουργεί ανθρώπινα πορτρέτα και διερευνά τη σημασία της στιγμής ως διάστασης, τόσο χρονικής όσο και χωρικής.Χορογραφία: Βενετσιάνα ΚαλαμπαλίκηΕρμηνεία: Ειρήνη Κουρούβανη & Βιβή ΧριστοδουλοπούλουΜουσική σύνθεση: Θάλεια ΙωαννίδουΣχεδιασμός φωτισμών: Ελίζα ΑλεξανδροπούλουΣυντονισμός/επιμέλεια: Μυρτώ Λάβδα & Ντόρα ΒουγιούκαΠαραγωγή: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση στο πλαίσιο του Eυρωπαϊκού Δικτύου Europe Beyond Access, με συγχρηματοδότηση του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Ο Ντιέγκο Τορτέλι χορογραφεί το ντουέτο Feeling Good για έναν χορευτή με αναπηρία και έναν χωρίς. Ένας κύκλος, ένα τετράγωνο και στο κέντρο η εμβληματική μορφή ενός άντρα. Οι αναφορές στον Άνθρωπο του Βιτρούβιου είναι προφανείς κι αυτό μπορεί να ξενίσει ή να προκαλέσει αντιδράσεις. Αν, όμως, δεν ασχοληθούμε με την ίδια την εικόνα, με αυτό που βλέπουν τα μάτια, αλλά επικεντρωθούμε στην ποιητική και τη σημασία της, αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται για ένα σώμα που βιώνει τη σύνδεση με τον εαυτό του και τον περιβάλλοντα χώρο του, τόσο σε νοητικό όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο. Αυτό είναι το σημείο εκκίνησης του Feeling Good, ενός ντουέτου για την ικανότητα να «είμαστε» και να «αισθανόμαστε», για την αποδοχή του εαυτού μας, της δύναμης και της τρωτότητάς μας, ενός ντουέτου που εξετάζει την ποικιλομορφία των ανθρώπων με τρόπο ασύμμετρο και που αντιτίθεται στην ιδέα του τυποποιημένου κάλλους και των καθολικών προτύπων «ομορφιάς».Χορογραφία: Diego TortelliΧορευτές: Cristian Cucco & Annemieke MooijΦωτισμός: Carlo CerriΒίντεο – γραφικά: Michele InnocenteΣυμπαραγωγή: Oriente Occidente Dance Festival & Fondazione Nazionale della Danza/AterballettoΜε την υποστήριξη: Gruppo Credem, σε συνεργασία με Reggio Emilia Città Senza Barriere & Consorzio Oscar Romero, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Europe Beyond Access, με συγχρηματοδότηση του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Η δουλειά της Ροσέρ Λόπεθ Εσπινόσα είναι έντονα σωματική, με πάθος για την ακρίβεια, τη λεπτότητα, τα ακροβατικά στοιχεία και τη λεπτομέρεια. Ένα ζωντανό και παιχνιδιάρικο σύμπαν, με εκλεπτυσμένη ποιητική και, συχνά, μια δόση χιούμορ. Το ντουέτο Fine Lines είναι ένας διάλογος ανάμεσα σε δύο υπέροχες γυναίκες. Μια συνάντηση που φωτίζει τις λεπτές γραμμές μεταξύ μας, υπενθυμίζοντας τις διαφορές μας, τα όρια μας, τα περιγράμματα των προθέσεών μας. Τι μας φέρνει πιο κοντά; Τι θέλουμε να θαυμάσουμε ο ένας στον άλλο; Δύο γυναίκες επί σκηνής. Τόσο λεπτεπίλεπτες, τόσο δυνατές.Χορογραφία: Roser López EspinosaΕρμηνεία: Madeleine Månsson & Anna Borràs PicóΜουσική: Mark DrillichΦωτισμός: Mattias JonssonΚοστούμια: Åsa GjerstadΠαραγωγή: Skånes Dansteater, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Europe Beyond Access, με συγχρηματοδότηση του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.https://kalamatadancefestival.gr/en/performances/faizah-grootens-i-venetsiana-kalampaliki-i-diego-tortelli-i-roser-lopez-espinosa/