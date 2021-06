Τα βραβεία της Αγοράς του 23ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Βραβεία Thessaloniki Pitching Forum

Απονέμει τα εξής βραβεία:

Βραβεία Docs in Progress







Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι κεντρικές δράσεις της Αγοράς Ντοκιμαντέρ του 23ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης με την απονομή των βραβείων, ενώ οι δράσεις συνεχίζονται μέχρι και το τέλος του Φεστιβάλ. Η πρώτη Αγορά κινηματογραφικού φεστιβάλ στον κόσμο που διοργανώθηκε διαδικτυακά όταν ξέσπασε η πανδημία, αξιοποίησε για άλλη μία φορά όλα τα διαθέσιμα εργαλεία και τις νέες τεχνολογίες, παρουσίασε νέες δράσεις και ενίσχυσε επιτυχημένες πρωτοβουλίες σε μία υβριδική διοργάνωση που πραγματοποιήθηκε σε φυσικούς χώρους στη Θεσσαλονίκη και online.Το Thessaloniki Pitching Forum, η πλατφόρμα συμπαραγωγής και συγχρηματοδότησης του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης παρείχε την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να συζητήσουν το πρότζεκτ τους, να δεχτούν σχόλια και συμβουλές και να ακονίσουν το υλικό τους κατά τη διάρκεια ενός διήμερου διαδικτυακού εργαστηρίου. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες παρουσίασαν τα πρότζεκτ τους κατά το μονοήμερο pitching σε ένα διεθνές πάνελ από ειδικούς και είχαν συναντήσεις με κορυφαίους επαγγελματίες του χώρου.σύμβουλος ντοκιμαντέρ, DAE, Γαλλία, παραγωγός, Una Film, Γερμανία, Υπεύθυνη Αγοράς, Visions du Réel, ΕλβετίαΣκηνοθεσία - Παραγωγή: Rodrigo Hernandez, Ελπίδα Νίκου - Muzungu Producciones, Συμπαραγωγή: Kellen Quinn (ΗΠΑ), Poh Si Teng (Consulting producer - ΗΠΑ), Ισπανία | ΕλλάδαΗ κριτική επιτροπή αναφέρει στο σκεπτικό της: «Ερωτευθήκαμε τις δύο πρωταγωνίστριες και πιστεύουμε ότι η ταινία έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει ρατσιστικές τάσεις και διακρίσεις στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία».Σκηνοθεσία: Ειρήνη Βουρλούμη, Παραγωγή: Λεωνίδας Λιάμπεης - Long Run Productions, Ειρήνη Βουρλούμη, Ελλάδα«Η ταινία πείθει με την ισχυρή οπτική γλώσσα και την επιλογή των πρωταγωνιστών της. Ένα Κέρας της Αμάλθειας γεμάτο ιστορίες στην Αθήνα και για την Αθήνα» αναφέρει η κριτική επιτροπή στο σκεπτικό της.Σκηνοθεσία: Cherine Karam, Παραγωγή: Ashley Smith, Clara Harris, Mario Adamson – Sisyfos Film Production, Σουηδία | Σκωτία«Βηρυτός – Ένα μικρό μαγαζάκι γεμάτο αγάπη και συμπόνια μετατρέπεται σε καταφύγιο σε μια πόλη που δοκιμάζεται», σημειώνει η κριτική επιτροπή στο σκεπτικό της.Σκηνοθεσία: Asmahan Bkerat, Παραγωγή: Sahar Yousefi – Nava projects, Συμπαραγωγή: Bassam Alasad – Tabi360, Καναδάς | ΙορδανίαΣκηνοθεσία: Alexis Taillant, Παραγωγή: Nadège Labé - Wendigo Films, Γαλλία«παρακολουθεί τη σύγκρουση ανάμεσα σε τρεις γενιές μιας οικογένειας Βεδουίνων, η οποία εντείνεται όταν η οικογένεια εκδιώκεται από εργολάβους»«ηλικιωμένοι γεμάτοι πάθος ανακτούν τον αισθησιασμό και την σεξουαλικότητά τους στο λυκόφως της ζωής τους».Σκηνοθεσία: More Raça, Παραγωγή: Sunaj Raça - N.SH. Arena, Συμπαραγωγή: Alfredo Federico, Κόσοβο | Ιταλία«μια δυνατή και προσωπική ιστορία για μία οικογένεια που διαλύεται εξαιτίας της εμπειρίας της από τον πόλεμο», όπως αναφέρει η επιτροπή.Σκηνοθεσία - Παραγωγή: Anelise Salan - The L Studio, Ρουμανία«Πρόκειται για έναν πολύ προσωπικό διάλογο για μια σχέση που δείχνει τις αφόρητες διακρίσεις απέναντι σε γάμους ατόμων του ιδίου φύλου», αναφέρει η κριτική επιτροπή στο σκεπτικό της., buyer, WGBH/PBS, ΗΠΑεκπρόσωπος πωλήσεων, Heretic Outreach, Ελλάδαυπεύθυνη για το πρόγραμμα Art Night, Rai Cultura, ΙταλίαΌπως αναφέρει στο σκεπτικό της η επιτροπή, «για την καθηλωτική εικαστική της προσέγγιση και την ικανότητά της να μετατρέψει μια ιστορία μιας χωματερής κάπου στα Βαλκάνια σε μια ιστορία που μας αφορά όλους. Είναι ταυτόχρονα ένα εκλεπτυσμένο σχόλιο για την κλιματική αλλαγή και την ανατροπή που φέρνει στη ζωή μας η τεχνολογία, αλλά και μια συναρπαστική ανθρώπινη ιστορία»,Σκηνοθεσία: Nemanja Vojinović, Παραγωγή: Marija Stojnić, Nemanja Vojinović – RT DOBRE NADE – Συμπαραγωγή: Viva Videnović – URGH!, Set Sail Films, Σερβία | ΣλοβενίαΣυμμετείχε ως πρότζεκτ σε ανάπτυξη στο Docs in Thessaloniki 2018Σύμφωνα με την κριτική επιτροπή «για την ευφάνταστη αφηγηματική της προσέγγιση και τον σημαντικό ρόλο που θα παίξουν η μουσική και ο ήχος στο ταξίδι του θεατή στον κόσμο της ταινίας»,Σκηνοθεσία: Ειρήνη Καραγιαννοπούλου, Sandrine Cheyrol, Παραγωγή: Mathilde Delaunay – Barberousse Films, ΓαλλίαΌπως αναφέρει η κριτική επιτροπή «για τον πρωτότυπο τρόπο με τον οποίο καταφέρνει να βρει στιγμές χαράς, γέλιου και δημιουργικότητας ανάμεσα σε δυο ανθρώπους που έρχονται αντιμέτωποι με την κοινωνική απομόνωση σε μια εποχή και ένα μέρος που αρνούνται να αναγνωρίσουν το δικαίωμά τους να επιλέξουν ποιον θα αγαπήσουν»,Σκηνοθεσία: Kata Oláh, Παραγωγή: Borbála Csukás – MAKABOR STUDIÓ Kft, Συμπαραγωγή: Marc Smolowitz – 13th Gen, Ουγγαρία | ΗΠΑ«Για το ιδιόρρυθμο αλλά και αναγνωρίσιμο καστ χαρακτήρων, που είναι εγκλωβισμένοι σε μια παράλογη συνθήκη σε αυτή την κωμικοτραγική ταινία από το βόρειο Ιράν» ,Σκηνοθεσία: Hesam Eslami, Παραγωγή: Etienne de Ricaud – Caracteres Productions, Hesam Eslami – Aras Films, Ιράν | Γαλλία