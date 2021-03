Ιστορία επιστημονικής φαντασίας στην Αρχαία Ελλάδα: Η ταινία μεγάλου μήκους του Δημήτρη Κατή

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ο διεθνούς φήμης μουσικοσυνθέτης και δημοσιογράφος Δημήτρης Κατής, ο οποίος έχει ασχοληθεί πάρα πολλά χρόνια και με την σκηνοθεσία, την παραγωγή, το σενάριο και το post production, ετοιμάζει μία Μεγάλου Μήκους ταινία sci-fi / fantasy.Τα γυρίσματα της ταινίας έχουν ήδη ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο και σύμφωνα με πληροφορίες από την παραγωγή πιστεύεται πως θα έχουν ολοκληρωθεί ως τα τέλη Απριλίου ώστε να ξεκινήσει το post production τον Μάιο, πράγμα που σημαίνει πιθανότατα η ταινία να έχει ολοκληρωθεί και να είναι έτοιμη για τα διεθνή φεστιβάλ, Σεπτέμβριο με Οκτώβριο του 2021.Η ιστορία της ταινίας τοποθετείται κάπου στην Αρχαία Ελλάδα, προς την Μυκηναϊκή εποχή με πολλά Ομηρικά στοιχεία αλλά και με επιρροές από την κλασική περίοδο του 5ου π.Χ.αιώνα του Ελληνισμού.Πρόκειται όμως για μία εντελώς φανταστική ιστορία με αλλεπάλληλες ανατροπές υπαρξιακού μυστηρίου.Συνδυάζεται ο ποιοτικός θεατρικός λόγος με την πανέμορφη κινηματογραφική φωτογραφία. Η προσπάθεια κινηματογράφησης τέτοιου είδους ταινίας αποτελεί πρωτοτυπία για τα ελληνικά δεδομένα. Πρόκειται για μία ανιδιοτελή συνεισφορά του ίδιου του δημιουργού Δημήτρη Κατή, αλλά και όλων των συνεργατών του και συντελεστών της ταινίας. Μία προσφορά προς τον Ελληνικό πολιτισμό τον οποίο, φιλοδοξούν όλοι τους μαζί, να διαφημίσουν, σε ολόκληρο τον κόσμο και τα διεθνή φεστιβάλ, μέσω της ταινίας αυτής.Το καστ της ταινίας αποτελείται, από αξιόλογους και ταλαντούχους ηθοποιούς, με ονόματα από την Λυρική Σκηνή και το θέατρο αλλά και την ελληνική τηλεόραση και κινηματογράφο, καθώς και εμφάνιση νέων ηθοποιών, αλλά και γνωστών μοντέλων στα πρώτα τους κινηματογραφικά βήματα.Ο Δημήτρης Κατής υπογράφει την ιστορία και το σενάριο, την σκηνοθεσία και την παραγωγή, και φυσικά την μουσική σύνθεση. Επίσης ο ίδιος έχει αναλάβει ως, "one man show", την κινηματογράφηση και την διεύθυνση φωτογραφίας, διότι όπως λέει «το αποτέλεσμα θα ήθελα να ομοιάζει αρκετά στην αρχική μου σκέψη/εικόνα, δεδομένων, φυσικά, των οικονομικών συνθηκών της ελληνικής πραγματικότητας». Η ταινία κινηματογραφείται σε μοναδικά καταπληκτικά ελληνικά τοπία που με την μοναδική και σπάνια ομορφιά τους συμβάλλουν καταλυτικά στο οπτικοακουστικό δημιούργημα. H Βοιωτία αποτελεί το προσωπικό «Ελληνικό Χολυγουντιανό υπαίθριο στούντιο» του Δημήτρη Κατή. Πολλές σκηνές έχουν επίσης γυριστεί στην Μεσσηνιακή και Λακωνική Μάνη, καθώς και στην Αττική και Εύβοια.Με πρωτότυπα κοστούμια που σχεδίασε ειδικά για την ταινία, η γνωστή ταλαντούχος ενδυματολόγος, με φοβερούς σχεδιασμούς στο ενεργητικό της και εξώφυλλα, Παναγιώτα Νέννε. Μία δοκιμασμένη συνεργασία από την εποχή του video clip του Δημήτρη Κατή με τον Αλέξη Γεωργούλη το 2016.Στα σκηνικά ο γνωστός γλύπτης και ζωγράφος, Εξηκίας Τριβουλίδης, έχει δώσει τον καλύτερο εαυτό του..Ο Δημήτρης συνεργάζεται με τον Εξηκία από το 2008. Είναι ο γλύπτης που έχει σχεδιάσει τα διεθνή βραβεία «Άρτεμις» του Ευρώ - Αμερικανικού Συμβουλίου Γυναικών.Τις δύσκολες απαιτήσεις του CGI (computer graphics και animation), έχει αναλάβει ο Πάνος Μακούλης.Περούκες ο οίκος Σανδράκης. Body painting και special make up artist η Μαριάννα Μονοπώλη. . Make-up artist, η Δέσποινα Λουιζίδου. Βοηθός σκηνοθέτη & script supervisor ο Λευτέρης Σαβέλλης.Βοηθός σκηνοθέτη & gaffer η Μαρίνα Κάππου.Ο διεθνούς φήμης hair stylist Γιώργος Σαρρής έχει αναλάβει τις κομμώσεις. Hχοληψία, Foley recording και Sound design, ο Κωνσταντίνος Κατής. Κοσμήματα Παντελής Κοντάκης και Εξηκιας Τριβουλιδης.Το βασικό cast:Χρήστος Αμβράζης (Λυρική σκηνή, Κάρμεν, Τραβιάτα, Μadame Βutterfly, κ.α.)Χρήστος Γλυκός (Πέρσες του Αισχύλου, Λεωφορείον ο Πόθος του Τennessee Williams, Ουζερί Τσιτσάνης του Μανούσου Μανουσάκη κ.α.)Κατερίνα Χολή (Η Πολυκατοικία, Επτά θανάσιμες πεθερές, MEGA CHANNEL, Έλα στη θέση μου, ALPHA TV, κ.α.)Βάγια Κωφού (Λυρική σκηνή, Ιέρεια της τελετής αφής της Ολυμπιακής Φλόγας επί σειρά ετών, κ.α.)Νεκτάριος Παπαλεξίου (προτεινόμενος, Α' ανδρικός ρόλος, 49ο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης)Δημήτρης Μαζιώτης (Άγριες Μέλισσες, ΑNT1 TV)Μαρίζα Σπίριτο ( “The Anglo-irish Theatre”, Brechtbautheater Tübingen, Γερμανία, κ.α.)Γιώργος Καρατζάς (Mr Best Model Greece)Κρυσταλλια Κεφαλούδη ( Έλα στη θέση μου, ALPHA TV)Αποστόλης Ζωναράς (Το Κόκκινο Ποτάμι, OPEN TV)Δήμητρα Δερζέκου ("Students of Umberto Primo", σκηνοθεσία της Alessandra Maioletti, Ιταλία)Διάνα Τσεμερις (μοντέλο, συγγραφέας σκηνοθέτης)Ελπίδα Κατή ( Greek Spirit I, μουσικό ντοκιμαντέρ του Δ.Κατή)Λίλα Δίδου (αγιογράφος)Και πλήθος βοηθητικών ηθοποιών