Ποιος είναι ο δολοφόνος στη σειρά «Mare of Easttown»;

Η ηλικιωμένη Miss Jane Marple, η ηρωίδα της Agatha Christie που ζει στο ειδυλλιακό χωριό St Mary Mead, είναι η πιο διάσημη γυναίκα ντετέκτιβ της μυθοπλασίας αλλά δεν είναι η μοναδική αφού πολύ συχνά στη λογοτεχνία και την οθόνη βρίσκουμε γυναίκες που ξεδιαλύνουν περίεργους φόνους, και μάλιστα είναι πολύ δημοφιλείς.Η επιθεωρήτρια Sarah Lund ερευνά δύσκολες υποθέσεις με προσωπικό και πολιτικό κόστος στη δανέζικη σειρά "The Killing". Η ανθρωπολόγος και ιατροδικαστής Temperance Brennan, προσπαθεί με όλες τις δυνάμεις της να δικαιώσει τους νεκρούς που καταλήγουν στον πάγκο της εργασίας της, στην τηλεοπτική σειρά "Bones" η οποία βασίζεται στα βιβλία της Kathy Reichs.H Vera Stanhope, η υπέρβαρη, οξύθυμη και ιδιοφυής επιθεωρήτρια της αστυνομίας της Northumbria λύνει τη μία υπόθεση μετά την άλλη στη σειρά "Vera". Και βέβαια δεν ξεχνάμε την Jessica Fletche (την υποδύεται η Angela Lansbury), μια συγγραφέα αστυνομικών μυθιστορημάτων, η οποία εξιχνιάζει μυστήρια στο "Murder She Wrote", αλλά και την ειδική πράκτορα του FBI Dana Scully, των "The X–Files", που βουτά με πάθος σε ανεξιχνίαστες υποθέσεις.Ανάμεσα στις εμβληματικές ερευνήτριες του εγκλήματος, στον χώρο της μυθοπλασίας, μια καινούργια ντετέκτιβ αναμένεται να κάνει άμεσα την εμφάνιση της στις οθόνες μας και φημολογείται πως πρόκειται να πάρει σημαντική θέση στο πάνθεον των αστυνομικών ηρωίδων. Η Kate Winslet επιστρέφει σε σειρά της HBO, δέκα χρόνια μετά το «Mildred Pierce» για να πρωταγωνιστήσει ως ντετέκτιβ στη μίνι-σειρά «Mare of Easttown», σε σενάριο του Brad Ingelsby («Σκουριασμένη Πόλη») και σκηνοθεσία Craig Zobel.Στη νέα μίνι σειρά, η ντετέκτιβ Mare Sheehan (Kate Winslet) ξεκινά τις έρευνες για ένα φόνο που διαπράττεται στη μικρή πόλη της Πενσυλβάνια όπου ζει, την ώρα που βλέπει τη ζωή της να καταρρέει. Η σειρά εξερευνά τη σκοτεινή πλευρά μιας μικρής κοινότητας και εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η οικογένεια και οι τραγωδίες του παρελθόντος μπορούν να καθορίσουν το παρόν μας. Η Mare διερευνά το μυστήριο της δολοφονίας προσπαθώντας ταυτόχρονα να διατηρήσει την ισορροπία στην προσωπική της ζωή καθώς οι οικογενειακές της υποθέσεις την περιμένουν σε κάθε γωνιά.Η Winslet μαζί με άλλους συντελεστές της σειράς, πέρασαν αρκετό διάστημα δουλεύοντας με τις τοπικές αστυνομικές υπηρεσίες της Πενσυλβανίας, έτσι ώστε να κατανοήσουν το τι πραγματικά σημαίνει να είναι κάποιος ντετέκτιβ σε αυτήν την περιοχή. Ήταν σημαντικό οι σχέσεις και οι συμπεριφορές των ηρώων να μην φαίνονται ψεύτικες και στημένες.Ακόμη και η ντοπιολαλιά έπρεπε να μελετηθεί. Η Βρετανίδα ηθοποιός έχει χρησιμοποιήσει μια εντυπωσιακή ποικιλία διαφορετικών αξάν στην καριέρα της, συμπεριλαμβανομένης μιας γερμανικής για τον βραβευμένο της με Όσκαρ ρόλο στο "The Reader" το 2008. Ωστόσο, ήταν μια μεγάλη πρόκληση να βρει τον «ήχο» της Πενσυλβάνια για να ερμηνεύσει τον συγκεκριμένο ρόλο.Τα γυρίσματα ξεκίνησαν τον Μάρτιο του 2020 αλλά, λόγω της πανδημίας, σταμάτησαν και ξεκίνησαν εκ νέου τον Σεπτέμβριο του 2020 μετά από ένα μεγάλο διάλειμμα. Η σειρά έχει ήδη δημιουργήσει μεγάλη φήμη και οι θεατές την περιμένουν με ανυπομονησία.Ο Guy Pearce (Memento, LA Confidential) θα είναι ο συμπρωταγωνιστής της Winslet, στον ρόλο του Richard Ryan, ο οποίος υποδύεται έναν καθηγητή δημιουργικής γραφής που έγραψε ένα επιτυχημένο και βραβευμένο μυθιστόρημα πριν από 25 χρόνια, αλλά η πολλά υποσχόμενη αρχή του δεν είχε την ανάλογη συνέχεια. Γύρω τους πολλοί ενδιαφέροντες χαρακτήρες δημιουργούν μια αγωνιώδη ατμόσφαιρα στην οποία όλα είναι υπό αίρεση μέχρι την τελευταία σκηνή.