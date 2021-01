Εθνική Λυρική Σκηνή: Επετειακές εκδηλώσεις για το 1821, μεγάλες παραγωγές και κορυφαία ονόματα στο νέο της πρόγραμμα

Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς

«Στη ζωή προχωράμε μέσα στην ομίχλη και τα ιστορικά φαινόμενα φαντάζουν ως ξεκάθαρος ορίζοντας μόνο εκ των υστέρων»: Η διαχρονική αυτή διαπίστωση του Μίλαν Κούντερα αποτελεί οδηγό στην πορεία της(ΕΛΣ) για την νέα χρονιά. Με πλήρη πλέον συνείδηση πως είμαστε όλοι μάρτυρες ενός ιστορικού γεγονότος, που δεν είναι άλλο από την πανδημία, αλλά με πείσμα και αισιοδοξία για το μέλλον καταρτίστηκε οτης ο οποίος έχει ως κεντρικό άξονα τηνΠλήθος επετειακών εκδηλώσεων που πυροδοτούν συζητήσεις για την ουσία της έννοιας της επανάστασης, μεγάλα έργα από το χθες και το σήμερα, που καλύπτουν τους χώρους της όπερας, του μπαλέτου, του μουσικού θεάτρου και της μουσικής, σημαντικούς Έλληνες αλλά και ξένους καλλιτέχνες, όπως οκαι ηαλλά και ένα μεγάλοπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το φετινό, μεγάλης εμβέλειας πρόγραμμα της ΕΛΣ που παρουσιάστηκε σήμερα διαδικτυακά.«Με την ίδια αποφασιστηκότητα που επιδείξαμε το 2020 – αλλά χωρίς βεβαιότητες και χωρίς να υποτιμούμε την κατάσταση -, ανακοινώνουμε σήμερα το πρόγραμμα του 2021 κι έχουμε ελπίδα και πίστη ότι θα καταφέρουμε να το πραγματοποιήσουμε με την παρουσία κοινού στις αίθουσές μας η μέσω της GNO TV» δήλωσε ο καλλιτεχνικός διευθυντής τηςς για να περιγράψει αμέως μετά τον βασικό άξονα των εκδηλώσεων που θα φιλοξενηθούν στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχο, στο Ηρώδειο αλλά και στη προαύλιο της Μητρόπολης Αθηνών.Ανάμεσά τους ξεχωρίζει φυσικά η ενότητα του εορτασμού της επετείου της Επανάστασης του 1821 στο πλαίσιο της οποίας θα παρουσιαστούνς, όπως ο Αντρέα Σενιέ του Τζορντάνο, οιτου Μότσαρτ, ητου Μτσενσκ του Σοστακόβιτς, ητου Πουτσίνι, όπερες της Επτανησιακής Σχολής όπως η Δέσπω και η Κυρά Φροσύνη του Καρρέρ, η μπαρόκ όπερα του Βιβάλντι Ο θρίαμβος της Ιουδίθ, οι Ελληνικοί χοροί του Σκαλκώτα και οτου Θεοδωράκη από το Μπαλέτο της ΕΛΣ, αλλά και η Συμφωνία της Λεβεντιάς του Καλομοίρη κ.α αλλά και μια μεγάλη ρετροσπεκτίβα σε κορυφαίους Έλληνες συνθέτες, διαφορετικών σχολών και ιδιωμάτων, παλαιούς αλλά και νεώτερους μεταξύ των οποίων οι Μανώλης Καλομοίρης, Παύλος Καρρέρ, Νίκος Σκαλκώτας Νίκος Ξυδάκης, Γιώργος Τσοντάκης κ.α.Παράλληλα, το 2021 εγκαινιάζεται τομε στόχο να παρουσιαστεί ένα σημαντικό κομμάτι του πλούσιου σε μέγεθος και ποικιλία έργου του μέσα από μια σειρά συναυλιών που θα φιλοξενηθούν στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος.Αν όλα πάνε καλά θα έχουμε επίσης την ευκαιρία να απολαύσουμε, με λίγους μήνες καθυστέρησης, μεγάλες παραγωγές που είχαν προγραμματιστεί για πέρσι αλλά αναβλήθηκαν λόγω των περιοριστικών μέτρων κατά του κορωνοϊού. Μεταξύ αυτών η δεύτερη ανάθεση του πρότζεκτ The Artist on the Composer της ΕΛΣ και του ΝΕΟΝ που φέρνει τη νέα δημιουργία τουαλλά και ημε τους Επτά θανάτους της Μαρίας Κάλλας.Οιβασισμένες σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες,με τις υπογραφές σπουδαίων καλλιτεχνών όπως οι, Ακύλλας Καραζήσης κ.α., ταμε την συμμετοχή πλήθους δημιουργών μεταξύ των οποίων οικ.α., μαζί με τις περσινές παραγωγές που αναβλήθηκαν αποτελούν τα βασικά συστατικά του ξεχωριστού προγράμματος τηςτης ΕΛΣ. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη νέα όπερα του Χαράλαμπου Γωγιού Ο θάνατος του Άντονυ, βασισμένη στην τηλεοπτική σειρά Κάντυ Κάντυ και τον φιλόσοφο Σλάβοϊ Ζίζεκ, την όπερα-μπαλέτο Μπιμπιλολό των Μαρκ Μοννέ και Αρνό Φαμπρ σε συμπαραγωγή με Printemps des Arts de Monte-Carlo (Μονακό), GRAME – Centre national de création musicale (Γαλλία) και Cerise Music, τη νέα παραγωγή για παιδιά και νέουςς Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει του Νίκου Κυπουργού.Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα