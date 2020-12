Χριστουγεννιάτικες τηλεοπτικές πρεμιέρες

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Αρώματα γλυκών που ψήνονται στην κουζίνα, ένα σπίτι ζεστό και στολισμένο, θαλπωρή και ώρες με τους αγαπημένους μας. Τι λείπει; Οι σειρές και οι νέοι κύκλοι επεισοδίων που κάνουν πρεμιέρα στην COSMOTE TV η οποία εμπλουτίζει το πρόγραμμά της για τις γιορτές με δημοφιλείς σειρές που ξεχωρίζουν. Μεταξύ άλλων, οι νέοι κύκλο επεισοδίων της σειράς «Balthazar» με την αστυνομικό Helene Bach σε νέες περιπέτειες, ο πολυμήχανος Μαγκάιβερ, με όπλα το εξαιρετικό ταλέντο και τις ανεξάντλητες επιστημονικές γνώσεις στην πέμπτη σειρά του «MacGyver», αλλά και το «Your Honor», το αγωνιώδες θρίλερ των ανατροπών, ο πολυαναμενόμενος νέος κύκλος της ελληνικής αστυνομικής σειράς «Ετερος Εγώ – Κάθαρσις», η πρεμιέρα του «The Stand», βασισμένο στο ομώνυμο best seller του Στίβεν Κινγκ και με ένα καταπληκτικό καστ (Alexander Skarsgard, James Marsden, Whoopi Goldberg και Marilyn Manson!), και πολλά ακόμα.Ταυτόχρονα, στο COSMOTE CINEMA CHRISTMAS HD, έως την Τετάρτη 6/1 οι συνδρομητές θα απολαύσουν περισσότερες από 90 ταινίες, πρεμιέρες νέων κινηματογραφικών τίτλων, όπως η ρομαντική κομεντί της Paramount «Christmas In Rome», κλασσικές χριστουγεννιάτικες ταινίες, όπως το all-time classic «Love Actually», δημοφιλή blockbusters, σαν το «Last Christmas» με την Εμίλια Κλάρκ, αλλά και βραβευμένες ταινίες κινουμένων σχεδίων, μεταξύ των οποίων το φινάλε της σειράς ταινιών Toy Story της Pixar («Toy Story 4»), το «Frozen 2», κ.ά. COSMOTE TV φροντίζει, με πλούσιο περιεχόμενο και μια σειρά από πρεμιέρες, να κάνει τις ημέρες του Δεκεμβρίου πιο ενδιαφέρουσες και διασκεδαστικές. Νέες σειρές και νέοι κύκλοι σειρών έρχονται, ανάμεσα στους οποίους ξεχωρίζουμε:Ένα τραγικό ανθρώπινο λάθος απελευθερώνει τον φονικό ιό μιας παγκόσμιας πανούκλας που αποδεκατίζει την πλειοψηφία του πληθυσμού της Αμερικής, και οδηγεί σε μια μετα-αποκαλυπτική ιστορία επιβίωσης εν μέσω μιας νέας παγκόσμιας σύγκρουσης του καλού εναντίον του κακού. Στο ρόλο της σοφής ηγέτιδας του καλού, η βραβευμένη με Όσκαρ Γούπι Γκολντμπεργκ. Η σειρά, βασίζεται στο ομώνυμο μπεστ σέλερ του 1978 από τον καταξιωμένο Στίβεν Κινγκ, Στην σειρά θα συμμετέχει και ο εκκεντρικός σταρ Marilyn Manson σε ένα ρόλο που κρατήθηκε ως επτασφράγιστο μυστικό καθ’ όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων, ενώ έχει συμβάλλει και τραγουδιστικά στο soundtrack της σειράς διασκευάζοντας το κλασσικό τραγούδι των Doors, “The End”.Πρωταγωνιστούν: Alexander Skarsgard (True Blood), James Marsden (X-Men, Mrs. America), η βραβευμένη με Όσκαρ Whoopi Goldberg (Ghost, Sister Act) και ο Marilyn Manson σε ρόλο-έκπληξηΠροβολή: Πρεμιέρα 18 Δεκεμβρίου COSMOΤΕ SERIES HD στις 11 το βράδυ, 24 ώρες μετά την Αμερική με ένα επεισόδιο κάθε εβδομάδα.Από τους παραγωγούς των The Good Wife και The Night Of, έρχεται ένα αγωνιώδες θρίλερ ανατροπών, με έναν έγκριτο δικαστή να βρίσκεται αντιμέτωπος με την δυσκολότερη απόφαση της ζωής του, όταν αναγκάζεται να συγκαλύψει ένα φονικό έγκλημα του ίδιου του γιου.Πρωταγωνιστούν: Ο υποψήφιος για Όσκαρ και βραβευμένος με Χρυσή Σφαίρα Bryan Cranston (Breaking Bad), Hunter Doohan (What If), Michael Stuhlbarg (Call Me By Your Name)Προβολή: Κάθε Δευτέρα στο COSMOΤΕ SERIES HD στις 10 το βράδυ, 24 ώρες μετά την ΑμερικήΣτο νέο κύκλο 8 επεισοδίων της σειράς, μία νέα σειρά δολοφονιών με θύματα φοιτήτριες έρχεται να ταράξει τους πανεπιστημιακούς κύκλους. Ο καθηγητής εγκληματολογίας Δημήτρης Λαΐνης έρχεται αντιμέτωπος με τις αστυνομικές αρχές, καθώς βασικός ύποπτος θεωρείται ο υποψήφιος Πρύτανης, συνεργάτης και φίλος του, Ηλίας Βελισσαράτος, τον οποίο υποδύεται ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης.Πρωταγωνιστούν: Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Τάσος Νούσιας, Πέτρος Λαγούτης, Μάνος Βακούσης, Κατερίνα Διδασκάλου, Μελισσάνθη ΜαχούτΠροβολή: Πρεμιέρα 11 Δεκεμβρίου COSMOΤΕ SERIES MARATHON HD με όλα τα επεισόδια back to back από τις 6 το απόγευμα, ταυτόχρονα, όλα τα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα και στη δωρεάν, on demand υπηρεσία COSMOTE TV PLUSH νέα αστυνομικός Helene Bach, έρχεται αντιμέτωπη με περίπλοκες υποθέσεις φόνων, και αναγκάζεται να στραφεί για βοήθεια στο πρόσωπο του ευφυέστατου και εκκεντρικού ιατροδικαστή Raphael, που διαθέτει την μοναδική ικανότητα να συνομιλεί με τους νεκρούς. Μαζί θα αποτελέσουν ένα αχτύπητο δίδυμο που επιλύει και τα πιο εξωπραγματικά εγκλήματα, δίνοντας παράλληλα τις δικές τους μάχες στην προσωπική τους ζωή.Πρωταγωνιστούν: Tomer Sisley (Largo Winch) Helene de Fougerolles (The Beach)Προβολή: Πρεμιέρα 3ου κύκλου 18 Δεκεμβρίου, COSMOΤΕ SERIES MARATHON HD με όλα τα επεισόδια back to back από τις 6 το απόγευμαO 3ος και τελευταίος κύκλος της συναρπαστικής αστυνομικής σειράς έρχεται αποκλειστικά στην COSMOTE TV. Η οικογένεια Γουόρθ επιστρέφει στο Λίβερπουλ της Αγγλίας, για να έρθει αντιμέτωπη με το απειλητικό παρελθόν από το οποίο προσπαθούσε τόσα χρόνια να ξεφύγει και να απελευθερωθεί επιτέλους από έναν φαύλο κύκλο θανάτου και εκδίκησης.Πρωταγωνιστούν: ο υποψήφιος για Όσκαρ Tim Roth (Rob Roy), Genevieve O’Reilly (Rogue One), Christina Hendricks (Mad Men)Προβολή: Πρεμιέρα 12 Δεκεμβρίου COSMOΤΕ SERIES HD στις 10 το βράδυ, 48 ώρες μετά την Αγγλία με διπλό επεισόδιο κάθε εβδομάδα.Ένας αλκοολικός πατέρας που αναγκάζεται να αποδεχτεί την φυγή της πρώην συζύγου του για την Αυστραλία μαζί με τον 9χρονο γιό τους, ωθείται στο να επανεξετάσει την ζωή του, και αποφασίζει να ταξιδέψει μέχρι την Ιρλανδία όπου και θα βρεθεί αντιμέτωπος με δαίμονες του παρελθόντος και τραύματα από την παιδική του ηλικία, που παρέμεναν καλά κρυμμένα στην ψυχοσύνθεση του.Πρωταγωνιστούν: Stephen Graham (Pirates of The Caribbean: Dead Men Tell No Tales) Niamh Algar (Raised by Wolves)Προβολή: 25 Δεκεμβρίου COSMOΤΕ SERIES MARATHON HD 4 επεισόδια back to back από τις 6 το απόγευμαH Phoebe Waller-Bridge γράφει και πρωταγωνιστεί σε μια σειρά που βρέθηκε υποψήφια για 11 βραβεία Έμμυ και κέρδισε σε 6 συνολικά κατηγορίες. Στην σειρα υποδύεται την Λονδρέζα διαταραγμένη ηρωίδα που καλείται να αντιμετωπίσει το τραύμα μετά τον θάνατο της καλύτερης της φίλης, αλλά και να διαχειριστεί την σχέση με την ανταγωνιστική αδερφή και τον σεξιστή σύζυγο της, την εχθρική μητριά τους, την επιχείρηση της που αντιμετωπίζει θέματα επιβίωσης, καθώς και την ερωτική έλξη που αισθάνεται για… έναν καθολικό ιερέα. Ανατρεπτική, με καυστικό χιούμορ και γεμάτη ευαισθησία, η ηρωίδα που σκόπιμα και σε όλη την διάρκεια της σειράς δεν αναφέρει ποτέ το όνομα της, αυτοπροσδιορίζεται ως… Fleabag.Πρωταγωνιστούν: Η βραβευμένη με Emmy και Χρυσή Σφαίρα Phoebe Waller-Bridge (Pirates of The Caribbean: Dead Men Tell No Tales) η βραβευμένη με Όσκαρ Olivia Colman (The Favourite), και ο υποψήφιος για Χρυσή Σφαίρα Andrew Scott (Spectre)Προβολή: 26 Δεκεμβρίου COSMOΤΕ SERIES MARATHON HD Θα προβληθούν και οι δυο κύκλοι, με σύνολο 12 επεισόδια back to back από τις 6 το απόγευμαΑμέσως μετά την προβολή τους στα κανάλια COSMOTE SERIES & MARATHON HD, οι σειρές είναι διαθέσιμες μέσα από την δωρεάν, on demand υπηρεσία COSMOTE TV PLUS, μέσα από τον οποίο οι συνδρομητές έχουν στη διάθεσή τους πληθώρα σειρών και ολόκληρους κύκλους επεισοδίων.Μερικοί από τους τίτλους που ξεχωρίζουν στην υπηρεσία είναι: Το «νέο» “The Twilight Zone” από τον βραβευμένο με OSCAR Τζόρνταν Πιλ (2η σεζόν), η δραματική σειρά «The Good Lord Bird» με τον Ίθαν Χοκ, το ιταλικό «My Brilliant Friend», που βασίζεται στην best seller ανθολογία της Έλενα Φεράντε (2η σεζόν) , η εμβληματική sci-fi σειρά «Doctor Who» με τους Πίτερ Καπάλντι, Ματ Σμιθ και την Τζόντι Γουίτακερ στον κεντρικό ρόλο, τα«FBI» & «FBI: Most Wanted», που φέρουν την υπογραφή του μετρ των αστυνομικών σειρών και δημιουργός μεγάλων τηλεοπτικών επιτυχιών Ντικ Γουλφ (Law & Order, Chicago P.D., Chicago Fire, Chicago Med). Η σειρά «Small Axe» από τον Στιβ ΜακΚουίν, σκηνοθέτη του οσκαρικού «12 χρόνια σκλάβος», οι πρόσφατοι κύκλοι των επιτυχημένων παραγωγών «The Good Fight» (4ος κύκλος) & «Billions» (5ος κύκλος).Μέχρι να ξαναβρεθούμε στις κινηματογραφικές αίθουσες, η COSMOTE TV σε αποκλειστική συνεργασία με τις εταιρείες διανομής Odeon, Tanweer, Spentzos και Rosebud.21, μας δίνει τη δυνατότητα να νοικιάσουμε κινηματογραφικές ταινίες, λίγο μετά την έξοδό τους στις αίθουσες, ή ακόμα και σε πρώτη πανελλήνια πρεμιέρα και να τις παρακολουθήσουμε στο σπίτι. Οι ταινίες είναι διαθέσιμες μέσω της επιλογής PVoD Πρεμιέρες της on demand υπηρεσίας Movies Club, με τιμή ενοικίασης από 4,90 ευρώ, και έχουμε 48 ώρες στη διάθεσή μας για να τις δούμε. Στις πρεμιέρες του Δεκέμβριου, θα βρούμε το θρίλερ τρόμου «Run» με την Σάρα Πόλσον (American Horror Story, Ratched), τη Χριστουγεννιάτικη μαύρη κωμωδία του Μελ Γκίμπσον «Fatman» και πολλούς ακόμη τίτλους.