Ταινιοθήκη Θεσσαλονίκης: Ανοίγει τις πύλες της με αφιερώματα και παιδικές ταινίες

στις 12.00 στο Ολύμπιον, στην πρεμιέρα του το «Kids Love Cimena» με αγαπημένες παιδικές ταινίες.

ΓΟΥΟΛ-Υ / WALL-E

(ΗΠΑ, 2008)

Σκηνοθεσία: Άντριου Στάντον / Andrew Stanton. Σενάριο: Andrew Stanton

Jim Reardon. Με τις φωνές των: Γιάννη Στεφόπουλου, Ιωάννας Πολυνείκη, Γρηγόρη Αρναούτογλου, Κώστα Τσάκωνα, Άρη Σαμολαδά, Πέτρου Σπυρόπουλου, Τάσου Κωστή, Βίνας Παπαδοπούλου, Αφροδίτης Σημίτη. Έγχρωμη, μεταγλωττισμένη, 98΄.

Για εκατοντάδες μοναχικά χρόνια, ο ΓOΥOΛ-Υ κάνει αυτό ακριβώς για το οποίο τον είχαν κατασκευάσει. Όταν όμως γνωρίζει την ΕΥΑ, ένα «παράξενο» ρομπότ αναζήτησης, ανακαλύπτει ένα νέο προορισμό στη ζωή του, και μια απίστευτη περιπέτεια ξεκινά. Ακολουθήστε τους, παρέα με ένα ξεκαρδιστικό καστ, σε ένα φανταστικό διαστημικό ταξίδι που θα σας μείνει αξέχαστο, σε έναν κόσμο συναρπαστικό, με μια ταινία που δεν θα χορταίνετε να βλέπετε ξανά και ξανά!

Έναν από τους πλέον εκφραστικούς εκπροσώπους του Νέου Κύματος του Χονγκ Κονγκ, τον, τιμά ηστο πρώτο αφιέρωμα της νέας κινηματογραφικής σεζόν. Το αφιέρωμα, με τίτλο «», θα πραγματοποιηθεί με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, από την Κυριακή 11 έως την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020 στην αίθουσα Παύλος Ζάννας του Ολύμπιον (πλ. Αριστοτέλους 10, τηλ. 2310-378404).Το σινεμά του Χονγκ Κονγκ έρχεται για έκτη φορά στη Θεσσαλονίκη, μέσα από τη συνεργασία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με το Hong Kong Economic and Trade Office in Brussels.Στο πλαίσιο του αφιερώματος, θα προβληθούν τέσσερις από τις πιο χαρακτηριστικές ταινίες του Φρούιτ Τσαν, ταινίες που προσφέρουν μια άκρως ρεαλιστική καταγραφή των τελευταίων δεκαετιών, η οποία αναδεικνύει την κοινωνικοπολιτική ιδιαιτερότητα του Χονγκ Κονγκ, όχι μόνο στο τέλος του αιώνα, αλλά ακόμη και σήμερα, δίνοντας στο έργο του Τσαν μια προφητική υπόσταση. Μια «αβάσταχτη ελαφρότητα της καθημερινότητας» και των αγώνων για επιβίωση των ηρώων της. Πρόκειται για τα φιλμ: Made in Hong Kong (1997), Little Cheung (1999), Dumplings (2004) και The midnight after (2014).Παράλληλα., ξεκινά, την Κυριακή 11 Οκτωβρίου καιΚυριακή 11/10: Made in Hong Kong (21:00)Δευτέρα 12/10: Little Cheung (21:00)Τρίτη 13/10: Dumplings (21:30)Τετάρτη 14/10: The midnight after (21:00)Τα επόμενα αφιερώματα της Ταινιοθήκης ΘεσσαλονίκηςΑχιλλέας Κυριακίδης: Ασυμβίβαστος (Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020)Σινεμά και φωτογραφία (Κυριακή 22 έως Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020)Σινεμά και Μόδα: Πίσω απ’ τον καθρέφτη (Κυριακή 6 έως Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020)(Χονγκ Κονγκ, 1997)Σκηνοθεσία - σενάριο: Φρούιτ Τσαν / Fruit Chan. Με τους: Sam Lee, Neiky Hui-Chi Yim, Wenders Li. Γλώσσα: Καντονέζικα. Έγχρωμη, 109΄.Μικροαπατεώνες που ζουν στο περιθώριο του αστικού ιστού του Χονγκ Κονγκ παλεύουν να βρουν νόημα στην αθεράπευτα βίαιη ύπαρξή τους. Σκηνοθετικό ντεμπούτο του Φρούιτ Τσαν, με ένα φιλμ το οποίο θεωρείται το αδιαπραγμάτευτο αριστούργημα του σινεμά του Χονγκ Κονγκ.Αίθουσα ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ: Κυριακή 11/10 στις 21:00(Χονγκ Κονγκ, 1999)Σκηνοθεσία - σενάριο: Φρούιτ Τσαν / Fruit Chan. Με τους: Yuet-Ming Yiu, Wai-Fan Mak, Yuet-Man Mak. Γλώσσα: Καντονέζικα. Έγχρωμη, 118΄.Ο μικρός Τσέουνγ είναι ένας εννιάχρονος, μεγαλωμένος στους δρόμους, που ζει σε μια κακόφημη γειτονιά του Χονγκ Κονγκ λίγο πριν την επανένωσή της με την Κίνα. Οι γονείς του δουλεύουν ασταμάτητα στο εστιατόριό τους κι έτσι ο Τσέουνγκ δένεται ακόμη περισσότερο με τη γιαγιά του αλλά και με τη φίλη του Φαν, μια παράνομη μετανάστρια από την Κίνα. Όλα θα αλλάξουν όμως όταν ο Τσέουνγκ θα προσπαθήσει να αναζητήσει τον μεγάλο του αδερφό, τον οποίο έχει αποκηρύξει η οικογένειά του.Αίθουσα ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ: Δευτέρα 12/10 στις 21:00Dumplings (Ακατάλληλη για κάτω των 18 ετών)(Χονγκ Κονγκ, 2004)Σκηνοθεσία - σενάριο: Φρούιτ Τσαν / Fruit Chan. Με τους: Pauline Lau, Tony Ka Fai Leung, Bai Ling. Γλώσσα: Καντονέζικα, Μανδαρινικά. Έγχρωμη, 91΄.Η διάσημη συνταγή για ντάμπλινγκς (παραδοσιακά κινέζικα ψωμάκια) της θείας Μέι φημίζεται ότι φέρνει αιώνια νεότητα σε όποιον τη δοκιμάσει. Μια ξεπεσμένη πρώην ντίβα όμως είναι αποφασισμένη να βρει το μυστικό συστατικό. Η μικρού μήκους εκδοχή της ταινίας αποτέλεσε τμήμα του αιρετικού φιλμ «The three… extremes» που συντάραξε το σινεμά της Άπω Ανατολής.Αίθουσα ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ: Τρίτη 13/10 στις 21:30(Χονγκ Κονγκ, 2014)Σκηνοθεσία - σενάριο: Φρούιτ Τσαν / Fruit Chan. Με τους: Suet Lam, Lam Wong, Cheuk-Ling Tin. Γλώσσες: Καντονέζικα, Ιαπωνικά, Αγγλικά Έγχρωμη, 124΄.Μια νύχτα όπως όλες οι άλλες στο Χονγκ Κονγκ. Ξαφνικά, μια ομάδα ετερόκλητων ανθρώπων επιβιβασμένων σε ένα μικρό λεωφορείο θα αντιληφθεί ότι η πόλη έχει ακινητοποιηθεί πλήρως. Ψυχή δεν υπάρχει πουθενά. Μόνο τα νέον φώτα συνεχίζουν να ανάβουν υποδηλώνοντας ανθρώπινη παρουσία.Αίθουσα ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ: Τετάρτη 14/10 στις 21:00