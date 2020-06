Οι 9 must πρεμιέρες του Ιουνίου στην COSMOTE TV!

Δεν θα σε αφήσουν να μην συνεχίσεις τα σερί μαραθωνίων

Μπορεί τα αυστηρά μέτρα της καραντίνας να αποτελούν -για την ώρα- παρελθόν, ωστόσο η παραμονή μας στο σπίτι έχει πολλούς λόγους να διατηρηθεί και μάλιστα με απολαυστικό τρόπο. Οι αμέτρητες επιλογές της COSMOTE TV –σειρές και ταινίες- δεν αφήνουν περιθώρια να μην συνεχίσεις τα σερί μαραθωνίων.

Οι πρώτες ημέρες του Ιουνίου έφεραν τηλεοπτικά “δώρα” που με δυσκολία τα χάνεις: The Salisbury Poisonings, The Twilight Zone, Baghdad Central, COBRA, Paradise Lost και Grantchester με back to back επεισόδια στο pop up κανάλι της COSMOTE TV, COSMOΤΕ SERIES MARATHON HD, το οποίο θα βρίσκεται «στον αέρα» έως και την Τρίτη 30/6. Αμέσως μετά την προβολή τους στο κανάλι, τα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα μέσα από τον δωρεάν, on demand κατάλογο της COSMOTE TV (υπηρεσία COSMOTE TV PLUS) που περιλαμβάνει πάνω από 200 σειρές και 120 κύκλους σειρών.

Οι νέες σειρές που «προσγειώνονται» στο σαλόνι σου από το CBS, την Paramount και την NBC/Universal:

The Salisbury Poisonings: Το αστυνομικό δράμα μεταφέρει την απόπειρα δηλητηρίασης ενός Ρώσου κατασκόπου και της κόρης του με την τοξική ουσία Novichok που συγκλόνισε την κοινή γνώμη πριν από δύο χρόνια στο Σάλισμπουρι της Αγγλίας, όταν οι δύο τους βρέθηκαν αναίσθητοι σε παγκάκι.

The Twilight Zone: Το reboot της εμβληματικής σειράς επιστημονικής φαντασίας, που έκανε για πρώτη φορά πρεμιέρα στην Αμερική το 1959, επιστρέφει για 2η σεζόν με νέες ιστορίες, καστ και με τον βραβευμένο με OSCAR® Τζόρνταν Πιλ (Get Out, BlacKkKlansman, Us) ξανά στο τιμόνι της παραγωγής και στον ρόλο του αφηγητή κάθε ιστορίας, ο οποίος καθιερώθηκε από τον δημιουργό της σειράς, Ροντ Σέρλινγκ. Το The Twilight Zone θα κάνει πρεμιέρα αμέσως μετά την Αμερική, στις 23.00. Στον νέο κύκλο επεισοδίων συμμετέχει ένα πολυπληθές καστ δημοφιλών ηθοποιών όπως Τζόελ ΜακΧέιλ (Community), Μορίνα Μπάκαριν (Homeland) και Κρίστοφερ Μελόνι (Happy!). Η νέα σεζόν της σειράς θα κάνει πρεμιέρα αμέσως μετά την Αμερική, την Παρασκευή 26/6 στις 23.00.

Baghdad Central: Το νέο αστυνομικό θρίλερ μας μεταφέρει στη Βαγδάτη του 2003, όπου ο Σαντάμ έχει πέσει και η πόλη βρίσκεται στο επίκεντρο των προσπαθειών του συνασπισμού για την προστασία της περιοχής. Εν μέσω χάους και ανομίας, ένας Ιρακινός πρώην αστυνομικός, που έχει χάσει το σπίτι και την οικογένειά του, παλεύει να κρατήσει ζωντανή την άρρωστη κόρη του. Όταν ο ίδιος συλλαμβάνεται λόγω λανθασμένης ταυτοποίησης, βασανίζεται. Όλα αλλάζουν, όταν συναντά έναν Βρετανό πρώην αστυνομικό που του υπόσχεται ιατρικές προμήθειες και ασφάλεια για την κόρη του, σε αντάλλαγμα για τις δεξιότητές του ως αστυνομικός στην Πράσινη Ζώνη (Πρεμιέρα – Πέμπτη 18/6, 23.00)

COBRA: Η σειρά της NBC/Universal μας μεταφέρει στα άδυτα του Cabinet Office Briefing Room (COBRA), της ειδικής ομάδας κορυφαίων εμπειρογνωμόνων, σχεδιαστών έκτακτης ανάγκης και πολιτικών που αγωνίζεται για να εξασφαλίσει την προστασία του λαού της Μεγάλης Βρετανίας (Τρίτη 16/6, 22.00). Η σειρά μας συστήνει τον Πρωθυπουργό και τον αρχηγό του προσωπικού του. Οι δυο τους πρέπει να αντιμετωπίσουν αδύνατες πολιτικές καταστάσεις, παλεύοντας παράλληλα με υπερβολικά πιεσμένες προσωπικές ζωές. Όχι μόνο φέρουν το βάρος της προσδοκίας του κοινού και των αναγκών της οικογένειάς τους αλλά πρέπει επίσης να προσέχουν τους πολιτικούς τους αντιπάλους που θα χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε σημάδι αδυναμίας ως ευκαιρία να «χτυπήσουν».

COBRA: Στα άδυτα του Cabinet Office Briefing Room, της ειδικής ομάδας κορυφαίων εμπειρογνωμόνων, σχεδιαστών έκτακτης ανάγκης και πολιτικών που αγωνίζεται για να εξασφαλίσει την προστασία του λαού της Μεγάλης Βρετανίας.



Paradise Lost: Οι σκηνοθέτες των μεγάλων τηλεοπτικών και κινηματογραφικών επιτυχιών Ρομέο Τιρόνε (Dexter, True Blood) και Τζον Λι Χάνκοκ (Saving Mr. Banks, The Blind Side) αναλαμβάνουν τα ηνία αυτής της νέας γοτθικής σειράς μυστήριου. Πρόκειται για τη νέα παραγωγή της Paramount που ξετυλίγει μια ιστορία που εκτυλίσσεται σε μια μικρή πόλη του Μισισιπή, με πρωταγωνιστή έναν άσωτο υιό που επιστρέφει στην πατρίδα με τη σύζυγό του. Καθώς αποκαλύπτονται εκρηκτικά μυστικά, ο ίδιος δοκιμάζεται, καθώς παλεύει να επιλέξει ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον του. Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι Τζος Χάρτνετ, ο υποψήφιος για OSCAR Νικ Νόλτε και η Μπρίτζετ Ρίγκαν (Τρίτη 23/6, 21.00).

Grantchester: Η δημοφιλής σειρά εποχής επιστρέφει με 5ο κύκλο επεισοδίων. Στην πρεμιέρα της νέας σεζόν της σειράς, βρισκόμαστε πλέον στο Κέιμπριτζ το1957, όπου ο πρώην ιερέας και νυν επιθεωρητής Γουίλ Ντάβενπορτ, βρίσκεται αντιμέτωπος με έναν φόνο σε ένα κολέγιο θηλέων.



Οι ταινίες που θα πατήσεις play

Έχουν προβληθεί με τεράστια επιτυχία στους κινηματογράφους. Όποιος τις έχει δει, θα εκτιμήσει την προσθήκη τους στη νέα streaming υπηρεσία της COSMOTE TV. Σε όποιον έχουν διαφύγει, ακολουθεί η λίστα για να βγουν οι δροσερές νύχτες του Ιούνη στην πόλη. Έρχονται σε πρώτη προβολή:



Maleficent: Mistress of Evil (28/6, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD)

Fast and Furious Presents: Hobbs & Shaw (14/6, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD)

The Biggest Little Farm (26/6, 22.00, COSMOTE CINEMA 2HD)

Maleficent: Η Αντζελίνα Τζολί μοιάζει γεννημένη για να υποδυθεί μια κακιά μάγισσα της Disney σε αυτό το live action παραμύθι



Λίγες ημέρες πριν έκανε πρεμιέρα η ταινία Official Secrets (COSMOTE CINEMA 1HD) με τη στιβαρή Κίρα Νάιτλι να δίνει ρεσιτάλ ερμηνείας σε μια αληθινή ιστορία κατασκοπείας, ενώ στην on demand υπηρεσία Movies Club υπάρχουν ήδη διαθέσιμες οι: Sonic: The Hedgehog, Les Miserables, The Way Back, Zombieland: Double Trap, Honey Boy, Charlie’s Angels, Jumanji: The next level, Little Womeν, The Lighthouse, Dolittle, The Gentlemen, Star Wars: Skywalker, Birds of Prey, JoJo Rabbit, 1917, Frozen II, Joker, Ford Vs Ferrari.

Επί ελληνικού εδάφους ξεκινούν και πάλι τα γυρίσματα του νέου κύκλου του αστυνομικού θρίλερ «Έτερος Εγώ» (παραγωγή της COSMOTE TV), ώστε το φθινόπωρο να κάνει πρεμιέρα στις οθόνες μας. Η νέα σεζόν, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Σωτήρη Τσαφούλια, θα έχει τίτλο «Έτερος Εγώ-Κάθαρσις» και θα περιλαμβάνει 8 επεισόδια. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους επιστρέφουν ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης ως καθηγητής Λαϊνης, o Πέτρος Λαγούτης ως υπαστυνόμος Παντελής Σκλαβής, η Βίκυ Παπαδοπούλου, που υποδύεται τη δημοσιογράφο Χριστίνα Στεργίου, αλλά και ο Μάνος Βακούσης ως εν αποστρατεία ταξίαρχος της αστυνομίας. Τον ρόλο του νέου υπαρχηγού του τμήματος ανθρωποκτονιών αναλαμβάνει στον νέο κύκλο ο Τάσος Νούσιας.

Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης ως καθηγητής Λαϊνης στο αστυνομικό θρίλερ "Έτερος Εγώ".



Στη νέα σεζόν της επιτυχημένης σειράς, το θρίλερ εκτυλίσσεται εντός των Πανεπιστημιακών κύκλων, όπου φοιτήτριες εντοπίζονται δολοφονημένες. Ο καθηγητής εγκληματολογίας Δημήτρης Λαϊνης έρχεται αντιμέτωπος με τις αστυνομικές αρχές, καθώς βασικός ύποπτος θεωρείται ο υποψήφιος Πρύτανης, συνεργάτης και φίλος του, Ηλίας Βελισσαράτος, τον οποίο υποδύεται ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Όσο η ιστορία εκτυλίσσεται, οι ανατροπές διαδέχονται η μια την άλλη και μία καλοστημένη πλεκτάνη που συνδέει όλες τις υποθέσεις αρχίζει να βγαίνει στην επιφάνεια. Το σενάριο είναι μία ιδέα του Σωτήρη Τσαφούλια, το οποίο υπογράφει σε συνεργασία με την Κατερίνα Φιλιώτου.