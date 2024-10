Νέο συλλεκτικό Morgan

Κλείσιμο

στην Έκθεση Αυτοκινήτου της Γενεύης, την τελευταία που πραγματοποιήθηκε με την παλιότερη αίγλη της πριν την πανδημία του νέου κορωνοϊού. Τώρα, η εταιρεία ανακοίνωσε, της ύστατης του αυτοκινήτου, η οποία είναι συλλεκτική και θα κατασκευαστεί μόλις σε 30 μονάδες. Σε αυτή, το αμάξωμα του Plus Six, του τυπικά βρετανικού σε αισθητική και στυλ roadster, είναι βαμμένο σε σκούρο ασημί χρώμα και έχει προσεχθεί ιδιαίτερα το φινίρισμά του. Επίσης, η τάπα καυσίμου στο πίσω μέρος του είναι χρωμιωμένη καιτων παρελθόντος τα οποία συμμετείχαν στον θρυλικό αγώνα αντοχή, όπως ανακοινώθηκε από τη Morgan.Στο εσωτερικό τούέχει προσεχθεί ιδιαίτερακαι έχουν τοποθετηθεί πολύ καλής ποιότητας δέρμα, ξύλο αλλά και μαλλί προβάτου. Ο κινητήρας του είναιο οποίος αποδίδει 340 ίππους/6.500 σ.α.λ. και μέγιστη ρoπή 500 Nm. Η μετάδοση της κίνησης γίνεται μέσω αυτόματου κιβωτίου οκτώ σχέσεων και -σύμφωνα με την εταιρεία- το αυτοκίνητο επιταχύνει από τα 0-100 χλμ.//ώρα σε 4,2 δευτερόλεπτα και η τελική ταχύτητά του φτάνει τα 267 χλμ./ώρα.Αυτή η τελευταία έκδοση του Plus SixΌπως έχει ανακοινωθεί, εντός του 2025 θα παρουσιαστεί το νέο διθέσιο roadster μοντέλο που θα το αντικαταστήσει. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες,, όμως η σχεδίασή του θα είναι διαφορετική από αυτό που έχουμε συνηθίσει, ενώ το εσωτερικό του θα είναι πιο σύγχρονο. Τέλος,αλλά η απόδοσή του αναμένεται να είναι υψηλότερη -συγκριτικά- και να φτάνει στους 380 ίππους.