Η Hyundai επιστρέφει στο Pikes Peak

Η Hyundai ανακοίνωσε την(PPIHC), γνωστός και ως «The Race to the Clouds», στις 23 Ιουνίου 2024. Ο φετινός αγώνας για την κορυφή του America’s Mountain θα σηματοδοτήσειστη μακρόχρονη ιστορία της Hyundai στην διοργάνωση του Κολοράντο. Η κορεάτικη εταιρία, με το Scoupe και οδηγό τον Rod Millen κατακτώντας τη νίκη στην κατηγορία του. Από τότε η Hyundai έχει αγωνιστείστον διάσημο αγώνα με τελευταία συμμετοχή το 2018.Φέτος η Hyundai επιστρέφει ανακοινώνοντας την συμμετοχή της στο Pikes Peak International Hill Climb 2024 με την παρουσία τεσσάρων αυτοκινήτων και εξαιρετικούς και πολύπειρους οδηγούς.Οι επιβεβαιωμένοι έως τώρα είναι οι(έντεκα φορές νικητής του Pikes Peak),(τέσσερις φορές νικητής και κάτοχος του τίτλου King of the Mountain στο Pikes Peak) καιΣτο επόμενο διάστημα η Hyundaiαλλά και τα ρεκόρ που σκοπεύει να κυνηγήσει.Η Hyundai θα διαθέτει επίσης. Πρόκειται για ειδικούς που κατανοούν την πίστα, τον καιρό και την ανάγκη να είσαι ευέλικτος όταν κινείσαι πάνω και κάτω στο βουνό κατά τη διάρκεια της προπόνησης.