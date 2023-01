Η CUPRA στο Race Of Champions

Κλείσιμο

Το Race of Champions συγκεντρώνει κάθε χρόνου σε μια σειρά οδηγικών μονομαχιών για την ανάδειξη του καλύτερου. Ένα από τα αυτοκίνητα της φετινής διοργάνωσης πουστη βόρεια Σουηδία, θα είναι το πλήρως ηλεκτρικό CUPRA UrbanRebel Racing Concept.Τοέχει σχεδιαστεί για την πίστα, μεστο επίκεντρο, αποδίδοντας συνεχώς 250 kW (340 PS), μέχρι 320 kW (435 PS) στο αποκορύφωμα και επιταχύνοντας από στάση έως«Το CUPRA UrbanRebel Racing Concept είναι η προσωποποίηση του τι μπορεί να επιτευχθεί όταν συνδυάζεις τους αγώνες με την ηλεκτροκίνηση και το Race Of Champions είναι το απόλυτο γεγονός γιαπου μπορεί να προσφέρει μες από όλο τον κόσμο πίσω από το τιμόνι», δήλωσε ο Antonino Labate, Director of Strategy and Business Operations της CUPRA.Το φετινό Race Of Champions. Η πίστα είναι κατασκευασμένη στην παγωμένη Βαλτική Θάλασσα και η διαδρομή SNOW+ICE θα χρησιμοποιήσει μια απίστευτηγια να μεγιστοποιήσει την εμπειρία του αγώνα.Μερικοί από τουςαπό τις μεγάλες διοργανώσεις μηχανοκίνητου αθλητισμού –συμπεριλαμβανομένων των παγκόσμιων πρωταθλητών της Formula 1, Mika Hakkinen καιτου πρωταθλητή της σειράς W Jamie Chadwick, των πρωταθλητών World Rally και Rallycross Johan Kristoffersson, Petter Solberg και Travis Pastrana- θα συναντηθούν για μία μοναδική ευκαιρίαγια να προκύψει ποιος είναι πραγματικά ο πιο γρήγορος από όλους.