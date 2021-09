Η μικροκινητικότητα έχει μεγάλη ιστορία

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το μικρό μέγεθος των ηλεκτροκινητήρων και η ευκολία εφαρμογής τους σε δομικά απλές κατασκευές έχει πυροδοτήσει ένα κύμα νέων ιδεών και προτάσεων μικροκινητικότητας η οποία αναμένεται να διαδραματίσει καίριο ρόλο στο μέλλον των αυτόνομων αστικών μετακινήσεων.Ωστόσο τα πρώτα βήματα σε αυτό τον τομέα έχουν γίνει πολλές δεκαετίες πιο πίσω με την Fuji Heavy Industries - μητρική εταιρία της Subaru – να είναι μεταξύ των πρωτοπόρων καθώς το 1964 παρουσίασε ένα mini scooter το οποίο λανσαρίστηκε ως το δίτροχο που χωρά σε μια βαλίτσα. Και αυτός ο χαρακτηρισμός ήταν πέρα για πέρα αληθινός καθώς το Go Devil, όπως ονομαζόταν, είχε μια σπαστή δομή που του επέτρεπε να αποθηκεύεται και να μεταφέρεται μέσα σε τσάντα.Η βασική δομή του ήταν ένα τετραγωνικό πλαίσιο στις διαστάσεις ενός μικρού κουτιού στο επάνω μέρος του οποίου υπήρχε ένα αφρώδες υλικό στο ρόλο καθίσματος. Στο κάτω μέρος φιλοξενούνταν ένα μικρός κινητήρας 50 cc με αυτόματη μετάδοση η οποία μέσω αλυσίδας κινούσε ένα μικροσκοπικό τροχό. Στο εμπρός μέρος του πλαισίου κούμπωνε μια μικρή πλατφόρμα στην οποία με την σειρά της εφάρμοζε η κολώνα του τιμονιού με τον εμπρός τροχό. Το Go Devil είχε δυνατότητα για ταχύτητες εώς 36 km/h και μπορούσε να οδηγηθεί ακόμα και από έφηβους. Παρά την ιαπωνική καταγωγή το λανσάρισμά του έγινε στις ΗΠΑ όπου εκείνη την εποχή και μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ’70 τα μίνι δίτροχα ήταν εξαιρετικά δημοφιλή στις νεαρές ηλικίες, όμως το Go Devil ήταν το μόνο με δυνατότητα αναδίπλωσης και εύκολης μεταφοράς ακόμα και μέσα σε τσάντα. Δυστυχώς παρά τον μεγάλο αριθμό Go Devil που πουλήθηκαν στις ΗΠΑ, χάρη και στην προσιτή τιμή των μόλις 100 δολαρίων, μόλις ελάχιστα είναι αυτά που σώζονται μέχρι σήμερα θυμίζοντας πως η έξυπνη και προοδευτική σκέψη μπορεί να ισοσκελίσει ακόμα και τα εντυπωσιακά πλεονεκτήματα της σύγχρονης τεχνολογίας.