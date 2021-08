Ποιος τυχερός θα αποκτήσει την Porsche 928 του Tom Cruise στο «Risky Business»;

Η

ανακοίνωσε ότι θα πουλήσει την Porsche 928 του 1979 που πρωταγωνίστησε μαζί με τον Tom Cruise το 1983 στο Risky Business τον Σεπτέμβριο στη δημοπρασία του Houston.





Δεν χωρά αμφιβολία πως η εντυπωσιακή προέλευση του αυτοκινήτου θα μπορούσε να αυξήσει υπερβολικά την τιμή του στη σχετική διαδικασία.

Η εταιρία διευκρινίζει ότι αυτή δεν είναι η Porsche που είδε από κοντά τον πυθμένα της. Αντ ‘αυτού, είναι ένα από τα τρία αυτοκίνητα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, αν και πολλά άλλα χρησιμοποιήθηκαν στην κινηματογραφική παραγωγή.

Το συγκεκριμένο coupe έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στη σκηνή με το κυνήγι. Το αυτοκίνητο αποτέλεσε επίσης αντικείμενο ντοκιμαντέρ με τίτλο The Quest for the RB928 (Risky Business 928). Το ντοκιμαντέρ αναφέρει τα πάντα για την φημισμένη 928. Ο σκηνοθέτης Paul Brickman επέλεξε να χρησιμοποιήσει την 928 έναντι της 911 επειδή πίστευε ότι η 911 έμοιαζε «πολύ κοσμική» δίπλα στο περιπετειώδες coupe. Η 928 φορούσε τον V8 κινητήρα των 4,5 λίτρων κάτω από το καπό. Απέδιδε 219 ίππους και επιτάχυνε από στάση μέχρι τα πρώτα 100 km/h σε 6,6 sec.



Η τελική ταχύτητα προσέγγιζε τα 230 km/h. Η συγκεκριμένη 928 διαθέτει χειροκίνητο κιβώτιο πέντε σχέσεων που στέλνει τη ροπή στους πίσω αλουμινένιους τροχούς 16 ιντσών. Η Porsche λανσάρισε το αυτοκίνητο σε πράσινο χρώμα, αλλά στην ταινία επιστρατεύτηκε μια σκουρόχρωμη απόχρωση, η οποία συνδυάστηκε με εσωτερικό από δέρμα.



Όταν τελείωσαν τα γυρίσματα της ταινίας Risky Business, το αυτοκίνητο κατέληξε σε μια ιδιωτική συλλογή. Η δημοπρασία της Barrett-Jackson στο Houston θα ξεκινήσει στις 18 Σεπτεμβρίου.