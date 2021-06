Έτσι θα μπορούσε να είναι το ηλεκτρικό Ford E-100

Η Ford μόλις παρουσίασε το F-150 Lightning, το μεγάλο ηλεκτρικό pick up και ο Tyler Kwon, φοιτητής στο College for Creative Studies in Transportation Design καταθέτει τη δική του πρόταση.

Κάπως έτσι το φαντάζεται ο Kwon το μικρότερο ηλεκτρικό pick up της Ford και δεν είναι τελείως φουτουριστική η πρότασή του. Το E 100, όπως το αποκαλεί, είναι το δεύτερο σχέδιό του και εκμεταλλεύεται την τεχνολογία των ηλεκτροκινητήρων και των νέων μπαταριών για να παρουσιάσει μια πρόταση με «κρατημένες» διαστάσεις. Ο σχεδιασμός ενσωματώνει πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία, που απογειώνουν την πρακτικότητα του Ε 100, όπως είναι τα αφαιρούμενα πλαίσια που αποκαλύπτουν αποθηκευτικό χώρο στις πόρτες. Η καρότσα του pick up έχει σχεδιαστεί με σημεία στήριξης ενσωματωμένα για να βοηθούν στη συγκράτηση ογκωδών αντικειμένων.

Όπως και το F-150 Lightning, έτσι και το E 100 έχει επίσης ένα χώρο αποθήκευσης εμπρός, ενώ έχει εναλλάξιμες μπαταρίες και ηλεκτροκινητήρες στους τροχούς. Αν και ο Kwon φαντάζεται ότι το E 100 βασίζεται σε πλατφόρμα «skateboard» με μπαταρίες κάτω από το δάπεδο, κάτι που σημαίνει πως δεν είναι όλες οι συστοιχίες εναλλάξιμες αλλά μόνο κάποιες από αυτές, προκειμένου να «συμπληρωθεί» η απαιτούμενη αυτονομία για να ολοκληρωθεί κάποια αποστολή. Σίγουρα μιλάμε για μια αρκετά «προσεγμένη» στην τεχνική λεπτομέρεια πρόταση, που με την εντυπωσιακή εξωτερική εμφάνιση θα μπορούσε να μας απασχολήσει και στην πραγματικότητα μέσα στα επόμενα 10 χρόνια.





