Το Jeep Gladiator και σε έκδοση 6x6

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τα μεγάλα pick-up είναι εξαιρετικά δημοφιλή στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και φαίνεται το ίδιο ισχύει και για τις μετατροπές τους από 4x4 σε 6x6 με την εταιρία Next Level από την Καλιφόρνια να μπαίνει δυναμικά στο χώρο παρουσιάζοντας μια τέτοια πρόταση με βάση το Jeep Gladiator.Η ιδιαιτερότητα της Next Level σε σχέση με αντίστοιχες μετατροπές που βλέπουμε συνήθως είναι πως πέρα από την προσθήκη ενός επιπλέον άξονα μετάδοσης το αυτοκίνητο έχει διατηρήσει σχεδόν αυτούσια την εργοστασιακή του εικόνα.Το Gladiator 6x6 είναι η πρώτη δημιουργία της Next Level η οποία φιλοδοξεί να συνδέσει το όνομά της με αυτοκίνητα ξεχωριστού χαρακτήρα τα οποία θα συνδυάζουν την διαφορετικότητα με τη διασκέδαση αλλά και τις πραγματικά υψηλές δυνατότητες. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ανακοίνωσε η εταιρία το Gladiator 6x6 έχει αρκετά κοντή τελική σχέση μετάδοσης 4.88 προς όφελος της επιτάχυνσης και της ελκτικής ικανότητας.Κατά βάση το αυτοκίνητο είναι τετρακίνητο ενώ η εμπλοκή και του τρίτου άξονα γίνεται κατ’επιλογή για συγκεκριμένες εκτός δρόμου συνθήκες.Προσφέρονται τρεις επιλογές κινητήρα οι οποίες περιλαμβάνουν έναν 2.0 turbo με 273 PS και έναν 3.6 V6 με 290 PS καθώς και έναν turbodiesel 3.0 V6 με 380 PS.Εκτός από τη μηχανολογική μετατροπή η Next Level προσφέρει για το Gladiator και αρκετά διακοσμητικά και εξοπλιστικά στοιχεία που δίνουν έναν πιο σκληροτράχυλο αλλά και πιο πολυτελή χαρακτήρα στο αυτοκίνητο όπως για παράδειγμα ο ατσάλινος εμπρός προφυλακτήρας και τα φώτα LED οροφής αλλά και οι επενδύσεις με δέρμα Nappa στο εσωτερικό.