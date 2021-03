Η απόλυτη ασφάλεια εν κινήσει από την Europ Assistance Greece

Οι χρήστες απολαμβάνουν μία ασυναγώνιστη προσωποποιημένη εμπειρία θέασης από live πρόγραμμα & on demand περιεχόμενο σε ενιαίο περιβάλλον.





Στην εποχή της πανδημίας, λόγω των συνεχόμενων αλλαγών και των ιδιαίτερα απαιτητικών συγκυριών, οι μετακινήσεις μας γίνονται, σχεδόν αποκλειστικά, με τα αυτοκίνητά μας. Γι αυτό και το πρωταρχικό ζητούμενο κάθε οδηγού είναι η ασφάλεια κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων του, και κυρίως, η σιγουριά ότι στο οποιοδήποτε ενδεχόμενο πρόβλημα προκύψει καθ’ οδόν θα έχει άμεση βοήθεια και πλήρη υποστήριξη.Η ψηφιακή εφαρμογή υποβολής αιτήματος οδικής βοήθειας και παρακολούθησης της πορείας του οχήματος βοήθειας με ταυτόχρονη εκτίμηση χρόνου άφιξης, τα πλήρως εξοπλισμένα οχήματα που προσφέρουν on the spot αποκατάσταση βλάβης σε ποσοστό 50% καθώς και τα τελευταίας τεχνολογίας οχήματα heavy duty 4×4 που φτάνουν μέχρι τα πιο δυσπρόσιτα σημεία (σε υπόγεια και σε ολισθηρά εδάφη) είναι μόνο μερικές από τις υπερσύγχρονες υπηρεσίες της Europ Assistance Greece Αξίζει να σημειωθεί, ότι το 2021 ξεκίνησε και η εμπορική διάθεση της υπηρεσίας ανέπαφης παραλαβής και παράδοσης οχήματος (Pick Up & Drop) από την Europ Assistance Greece. Η συγκεκριμένη υπηρεσία βασίζεται σε πλήρως αυτοματοποιημένη εμπειρία χρήστη με ειδικές digital εφαρμογές και προσωπικό που ανταποκρίνεται στα πιο αυστηρά standards υγιεινής και ασφάλειας.Ακόμα, η τεχνολογία και η αξιοποίηση των big data είναι βασικό εργαλείο για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων της εταιρείας, η οποία έχει ξεκινήσει και υποστηρίζει στα συμβόλαιά της τα ηλεκτρικά οχήματα, παρακολουθώντας στενά και σε συνεργασία με καταξιωμένους technology partners τις εξελίξεις στον χώρο της τηλεματικής. Σύντομα μάλιστα, η Europ Assistance Greece θα φέρει στην ελληνική αγορά καινοτόμα προγράμματα Automatic Crash Notification και συσκευές που συνδέονται με το όχημα (OBD) με στόχο την περαιτέρω αυτοματοποίηση υπηρεσιών βοήθειας και τη διευκόλυνση των διαδικασιών διαχείρισης των claims από πλευράς συνεργαζόμενων ασφαλιστικών.Η οδική βοήθεια αποτελεί τον κορμό του συνόλου των υπηρεσιών της Europ Assistance που θέτει σε δράση ένα σύνολο επαγγελματιών, ώστε να εξασφαλίσει τη συνεχή και ασφαλή μετακίνηση στους πελάτες της. Πιο συγκεκριμένα, τα προγράμματά της αφορούν επιβατικά αυτοκίνητα, Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.), Φορτηγά ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.), Μοτοσυκλέτες άνω των 50 κυβικών εκατοστών και περιλαμβάνουν πλήθος υπηρεσιών οι οποίες παραμετροποιούνται ανάλογα με τις συνθήκες (αν το αυτοκίνητο βρίσκεται στο εξωτερικό κ.ο.κ.).Επιπρόσθετα, η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες που αφορούν την άμεση φροντίδα σε περίπτωση ατυχήματος αναλαμβάνοντας όλες τις διαδικασίες. Με δύο λόγια, η εταιρεία λαμβάνει σε πραγματικό χρόνο ενημέρωση για τη δημιουργία του φακέλου ζημιάς, την υποβολή της Δήλωσης Ατυχήματος και την ολοκλήρωση του περιστατικού.Η εταιρεία που ξεκίνησε την πορεία της στην ελληνική αγορά το 1991 ως θυγατρική της Europ Assistance, ηγέτιδας εταιρείας σε ασφαλιστικές υπηρεσίες Παροχής Φροντίδας και Βοήθειας με έδρα τη Γαλλία, γιορτάζει φέτος 30 χρόνια επιτυχούς δραστηριότητας στη χώρα μας. Είναι σημαντικό ότι έχει αναπτύξει προϊόντα και υπηρεσίες, και έχει επεκτείνει τη δράση της στους τομείς που καλύπτουν τις ανάγκες που αφορούν το σπίτι, το ταξίδι, την υγεία κ.ά. Η εταιρεία, έχοντας ολοκληρώσει το 2020 με ενισχυμένη κερδοφορία, ξεπέρασε τις προσδοκίες υπό συνθήκες αβεβαιότητας λόγω πανδημίας. Ποιά είναι όμως τα μυστικά της; Μια εξαιρετική ομάδα διοίκησης, η προσήλωση στη βελτιστοποίηση διαδικασιών, η ανάπτυξη εργασιών με νέες καινοτόμες υπηρεσίες αλλά και οι νέες συνεργασίες.Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Europ Assistance Greece, κ. Ιωάννης Πετούλης, δηλώνει: «Ξεπερνώντας τις προσδοκίες, κυρίως λόγω της έμφασης στην αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των εργασιών μας και την εισαγωγή νέων υπηρεσιών παράλληλα με τα παραδοσιακά product lines, η Europ Assistance Greece κατάφερε το 2020 να συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών του Group με τις καλύτερες επιδόσεις, σε όρους επίτευξης στόχων και καινοτόμων υπηρεσιών. Η επένδυση μας στην τεχνολογία και την καινοτομία μας επιτρέπει να αναμένουμε ένα ακόμα πιο καρποφόρο 2021 μέσα από τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών μας που μόνο στόχο έχουν τον πολλαπλασιασμό των ωφελειών που απολαμβάνουν οι ασφαλισμένοι μας».Τώρα που ο κόσμος γύρω μας αλλάζει και η τεχνολογία τρέχει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς η Europ Assistance Greece ακολουθώντας τις εξελίξεις δραστηριοποιήθηκε στις ανέπαφες υπηρεσίες βοήθειας. Εκμεταλλευόμενη τις εξελιγμένες υποδομές, το εξειδικευμένο προσωπικό, τη διεθνή τεχνογνωσία και το omni channel Contact Center της, το οποίο λειτουργεί σε 24ωρη βάση καθημερινά.Με την εισαγωγή κατ’ οίκον υπηρεσιών εξέτασης και υγειονομικής φροντίδας, η Europ Assistance Greece έκανε ήδη από τα τέλη του 2020 τα πρώτα βήματα στον κλάδο Υπηρεσιών ανάγκης Υγείας, προετοιμάζοντας το έδαφος για την τηλεϊατρική και εξειδικευμένες υπηρεσίες ιατρικής ανάγκης από απόσταση. Η απομακρυσμένη επικοινωνία με ευρύ φάσμα ιατρικών ειδικοτήτων, σε απόλυτα ασφαλές τεχνολογικά περιβάλλον και σε 24ωρη βάση με προσιτό κόστος, είναι ήδη στα τελικά στάδια υλοποίησης και αναμένεται να είναι διαθέσιμη εντός του 1ου εξαμήνου του τρέχοντος έτους.Ωστόσο, τα big data και η αξιοποίησή τους στην νέα εποχή 5G δεν σταματούν εδώ. Υλοποιώντας με πίστη και σταθερότητα το όραμά της για μετεξέλιξη σε κορυφαία εταιρεία διαχείρισης εξειδικευμένων συνεργατών, η Europ Assistance Greece εξαπλώνεται στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας στο Σπίτι και την Επιχείρηση, διευρύνοντας τις συνεργασίες της με εξειδικευμένα δίκτυα τεχνικών και χαράσσοντας την επόμενη μέρα του έξυπνου σπιτιού/ επιχείρησης (μέσω του IoT) σήμερα.Φυσικά, η καινοτομία και η βελτιστοποίηση διαδικασιών και δεικτών παρακολούθησης, έχουν πάντα κοινό παρονομαστή τον άνθρωπο. Με πλήρη προγράμματα εκπαίδευσης, ατομικής αξιολόγησης και βελτίωσης για όλο το προσωπικό πρώτης γραμμής, υπερσύγχρονο Contact Center με ταυτόχρονη υποστήριξη όλων των κλάδων δραστηριότητας, καθημερινές έρευνες ικανοποίησης πελατών και προσεκτικές παρεμβάσεις όπου χρειάζεται, βελτιώνεται συνεχώς.Η Europ Assistance, από το 1963, πρωτοπορεί στην παροχή Βοήθειας και Ασφαλιστικών Υπηρεσιών, με παρουσία σήμερα σε περισσότερες από 200 χώρες, εξελίσσοντας συνεχώς τις παρεχόμενες λύσεις. Το μυστικό της επιτυχίας της δεν είναι άλλο από τη δέσμευση της για άμεση παρουσία όπου και όποτε χρειαστεί, 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα και 365 ημέρες τον χρόνο μέσω του τεχνολογικά σύγχρονου contact center της και του πιστοποιημένου δικτύου συνεργατών της.Περισσότερες πληροφορίες εδώ