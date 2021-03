Ο Lebron James εντυπωσιάζεται από το νέο GMC Hummer EV

Τώρα, είναι δυνατό να το δείτε κι εσείς από άλλη βέβαια οπτική, αφού η GMC δημοσίευσε ένα σχετικό κλιπ που δείχνει το ηλεκτρικό pick up σε ένα υπέροχο χρώμα.



Ο Τζέιμς φαίνεται πολύ εντυπωσιασμένος με το νέο Hummer. Το αποκαλεί «θηρίο» και το περιγράφει ως «τόσο φουτουριστικό αλλά ταυτόχρονα και τόσο τολμηρό» Ο Τζέιμς έφτασε ακόμη να οδηγήσει το νέο ηλεκτρικό φορτηγό, αλλά για λίγο μόνο, βγάζοντας το από το γκαράζ στο δρόμο, αφού πρόκειται για ένα όχημα προπαραγωγής.



Ως πρεσβευτής της GMC, περιμένουμε ότι ο Τζέιμς θα είναι μεταξύ των πρώτων ανθρώπων της χώρας που θα παραλάβει την έκδοση Hummer EV Edition 1. Στο βίντεο, υπόσχεται ότι οι άνθρωποι θα τον δουν να το οδηγεί στο σπίτι του στο Οχάιο και γύρω από το Λος Άντζελες.



Η Edition 1 έχει τιμή 93.000 ευρώ και όλες οι παραγγελίες έχουν ήδη καλυφτεί. Πρόκειται να το δούμε αποκλειστικά σε αυτό το λευκό χρώμα εξωτερικά και σε Lunar Horizon στο εσωτερικό. Εννοείται πως το νέο ηλεκτρικό pick up διαθέτει Super Cruise, Infinity Roof με αφαιρούμενα πάνελ, ρυθμιζόμενη αερανάρτηση και προστατευτικά αμαξώματος περιμετρικά.



Με τρεις ηλεκτροκινητήρες στα σωθικά του, το Hummer EV αποδίδει 1.000 ίππους και 1.085 Nm ροπής. Η αυτονομία του προβλέπεται να ξεπερνά τα 563 χιλιόμετρα, ενώ το 0-100 km/h θα διαρκεί λίγο κάτω από τρία δευτερόλεπτα.



Εάν θέλετε ένα Hummer EV και δεν έχετε προβεί σε κράτηση για την Edition 1, τότε θα πρέπει να περιμένετε μέχρι το φθινόπωρο του 2022 προκειμένου να αποκτήσετε το πανίσχυρο pick up. Το μοντέλο EV3X θα έχει παρόμοια χαρακτηριστικά, όπως τρεις ηλεκτροκινητήρες, ρυθμιζόμενη αερανάρτηση και CrabWalk. Το EV2X με δυο ηλεκτροκινητήρες θα εμφανιστεί την άνοιξη του 2023, ενώ, το βασικό μοντέλο EV2 θα ενταχθεί στη γκάμα την άνοιξη του 2024. Υπομονή λοιπόν…











