Τα σενάρια για το ηλεκτρικό Volvo XC40 Coupe EV

Η διεύρυνση της ηλεκτρικής γκάμας της Volvo πιθανότατα θα βασιστεί και στους δεσμούς της εταιρίας με την Geely και τις υπόλοιπες εταιρίες του κινέζικου ομίλου όπως η Lynk & Co καθώς θα υπάρχει από κοινού ανάπτυξη και χρήση τεχνολογίας.Η Lynk & Co πρόσφατα παρουσίασε το μοντέλο 05 το οποίο είναι ένα ηλεκτρικό κουπέ SUV που βασίζεται στην πλατφόρμα CMA η οποία έχει αναπτυχθεί από την Volvo σε συνεργασία με την Geely. Αυτό με την σειρά του κάνει πολύ πιθανή την υιοθέτηση από τους Σουηδούς μιας σχεδιαστικής φόρμας η οποία θα δανείζεται στοιχεία από το Lynk & Co 05 για την κουπέ εκδοχή του XC40 η οποία αναμένεται πως θα περιλαμβάνεται στα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που θα προστεθούν στη γκάμα της Volvo.Το ισπανικό αυτοκινητιστικό site Motor.es παρουσίασε μια ψηφιακή απεικόνιση της πιθανής εικόνας που θα μπορούσε να έχει το XC40 Coupe εάν βασιζόταν στο Lynk & Co 05 και πρέπει να παραδεχτούμε πως το αποτέλεσμα δείχνει απόλυτα εναρμονισμένο με την λιτή σχεδιαστική φιλοσοφία των Σουηδών ενώ και η κουπέ σιλουέτα δένει απόλυτα με το τετραγωνισμένο σχήμα του XC40 που δείχνει πως θα μπορούσε να εξυπηρετήσει εξαιρετικά και την κουπέ λογική.