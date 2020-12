To συλλεκτικό Audi TT RS με νέα ενδυμασία

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το γερμανικό κουπέ φέρει τον κωδικό TT RS 40 Years of Quattro και λίγο πριν την εμφάνισή του στις εκθέσεις του επίσημου δικτύου της Audi, κάνει τις τελευταίες του δοκιμές στην φημισμένη πίστα του Νίρμπουργκρινγκ.Ένα ξεχωριστό στοιχείο που θα διαπιστώσετε και εσείς από το σύντομης διάρκειας βίντεο που ακολουθεί είναι ο εξωτερικός χρωματισμός του συγκεκριμένου TT RS. Και αυτό γιατί ενώ το πρωτότυπο είναι βαμμένο μπλε, η έκδοση παραγωγής θα διατίθεται αποκλειστικά σε λευκή απόχρωση Alpine White. Ίσως η εταιρεία να ετοιμάζει και μία δεύτερη έκδοση του TT RS που θα κυκλοφορήσει και εκτός Γερμανίας, ίσως να δοκιμάζει το αεροδυναμικό body-kit. Να αναφέρουμε ότι τα αρχικά πλάνα της Audi είναι η περιορισμένη παραγωγή της συγκεκριμένης έκδοσης, μόλις 40 αντίτυπα, να κυκλοφορήσει αποκλειστικά στην γερμανική αγορά.Η εντυπωσιακή εμφάνιση του Audi TT RS 40 Years of Quattro συνοδεύεται και από τα ρετρό γραφικά στο εμπρός καπό, στην οροφή και στα φτερά, με την σχεδίασή τους να εμπνέεται από το Audi Sport Quattro S1 που κατέκτησε την πρώτη θέση στην ανάβαση του Pikes Peak το 1987 με οδηγό τον θρυλικό Walter Rohl. Το αεροδυναμικό πακέτο περιλαμβάνει πτερύγια στον εμπρός προφυλακτήρα, σταθερή πίσω πτέρυγα και διαχύτη, λευκές ζάντες 20″ και δισκόφρενα με κόκκινες δαγκάνες.Το Audi TT RS 40 years of quattro διαθέτει τον πεντακύλινδρο υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα TFSI 2,5 λίτρων που αποδίδει 400 ίππους και 480 Nm ροπής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα εξαιρετικές επιδόσεις, με το 0-100 χλμ./ώρα να επιτυγχάνεται σε 3,7″, ενώ η τελική ταχύτητα αγγίζει τα 280 χλμ./ώρα. Για όλα τα παραπάνω ο ενδιαφερόμενος αγοραστής θα πρέπει να πληρώσει ένα ποσό που ξεπερνά οριακά τις 114.000 ευρώ.