car - Το καλύτερο και πιο πλούσιο περιοδικό αυτοκινήτου στον κόσμο

Νέο Audi A3 vs Mercedes-Benz A-Class vs BMW 1 Series. Οι αιώνιοι αντίπαλοι συγκρούονται και πάλι. Αφορμή αυτή τη φορά η έλευση του ολοκαίνουργιου Α3 που διεκδικεί με αξιώσεις την πρώτη θέση στην κατηγορία των premium μικρομεσαίων χάτσμπακ. Αλλά η A-Class και η επίσης πολύ φρέσκια BMW Σειρά 1 δεν θα καταθέσουν τα όπλα έτσι εύκολα.Ferrari Roma. Ταξιδεύουμε στην Ιταλία για να οδηγήσουμε το νέο GT της εταιρείας από το Μαρανέλο. Η Roma με τις πανέμορφες αναλογίες που θυμίζουν τα κουπέ της εποχής του Dolce Vita του Φελίνι, σε ξεσηκώνει και οδηγικά με τους 620 PS και την εξαιρετική ισορροπία ανάμεσα στον σπορ και τον ταξιδιάρικο χαρακτήρα της.MINI JCW GP. Να έχει ένα μικρό προσθιοκίνητο που να φοβίζει ακόμα και supercars. Ωραίο ακούγεται. Τι MINI GP των 306 PS εκτοξεύει την αδρεναλίνη με τον σκληροπυρηνικό χαρακτήρα του και την εκρηκτικότητά του.Η ηλεκτρική εποχή είναι ήδη εδώ. Δοκιμάζουμε τρεις διαφορετικές προτάσεις για την ηλεκτροκίνηση μέσα στην πόλη και όχι μόνο. Το εκκεντρικό και τόσο διαφορετικό BMW i3s, το στιλάτο σουπερμίνι Peugeot e-208 και το πιο φθηνό ηλεκτρικό της αγοράς Škoda Citigo e iV αποτελούν τρεις διαφορετικές παραλλαγές πάνω στο ίδιο θέμα.Τα αυτοκίνητα που θα γεφυρώσουν το πέρασμα από τους θερμικούς κινητήρες στην ηλεκτροκίνηση είναι ασφαλώς τα plug-in υβριδικά. Αναλύουμε την τεχνολογία, δοκιμάζουμε τέσσερα από τα πιο δημοφιλή εξ αυτών και παρουσιάζουμε όλα τα plυg-in υβριδικά μοντέλα της αγορά σε ένα αφιέρωμα 50 σελίδων.Νέα BMW 4 Series.Aston Martin DBS Superleggera vs Bentley Continental GT Convertible.