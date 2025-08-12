5 μέρη που θα φάτε νόστιμα στην Κέρκυρα
5 μέρη που θα φάτε νόστιμα στην Κέρκυρα
Προτάσεις για παραδοσιακό φαγητό σε ταβέρνες μέχρι fine dining και ιταλικό μέσα στην πόλη της Κέρκυρας αλλά και στα όμορφα χωριά της
Προτάσεις για παραδοσιακό φαγητό σε ταβέρνες μέχρι fine dining εστιατόρια και ιταλικό μέσα στην πόλη της Κέρκυρας αλλά και στα όμορφα χωριά της
Στην πόλη της Κέρκυρας και στα όμορφα χωριά της, μπορείτε να απολαύσετε υπέροχα γεύματα από παραδοσιακές ταβέρνες μέχρι εκλεπτυσμένα fine dining εστιατόρια και αυθεντικά ιταλικά πιάτα. Εμείς, στο Cantina, σας παρουσιάζουμε τα 5 μέρη που ξεχωρίσαμε.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα