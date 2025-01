Πώς είναι να διευθύνεις το μπαρ ενός από τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία του πλανήτη, Νίκο Ταχμάζη;

Με τον Νίκο Ταχμάζη γνωριζόμαστε 20 χρόνια, από τα πρώτα του βήματα στην Πάτρα, γι’ αυτό και χάρηκα διπλά γι’ αυτήν τη συνέντευξη. Ως πολύπειρος επαγγελματίας με διεθνή καταξίωση στην βιομηχανία των μπαρ και της πολυτελούς φιλοξενίας, στέλεχος ενός από τα μεγαλύτερα ξενοδοχειακά brand στον κόσμο (Four Seasons Μιλάνο), μου μίλησε για τις σύγχρονες τάσεις και τις νέες γενιές των bartenders ενώ μοιράστηκε μια παραλλαγή ενός all time classic κοκτέιλ.Στα δεκαοκτώ μου ασχολήθηκα με το bartending ψάχνοντας έναν τρόπο να εκφράσω το πάθος μου για δημιουργία και από τότε δεν σταμάτησα ούτε λεπτό. Πέρασα μια γόνιμη δεκαετία στην Ελλάδα και το 2014 μετακόμισα στο Λονδίνο. Εκεί εργάστηκα ως bar manager στο Termini, ένα μπαρ που έχει συμπεριληφθεί τρεις φορές στη λίστα των 50 καλύτερων του κόσμου. Στη συνέχεια δούλεψα στο 69 Colebrook Row.Όταν ήρθε η πανδημία διαχειρίστηκα το Rotunda Bar στο Four Seasons και μετά δούλεψα στο εμβληματικό Artesian Bar του The Langham Hotel. Εκεί, συμμετείχα στη δημιουργία του βραβευμένου μενού “Dualism”, στο άνοιγμα του The Artesian Atelier και έφτιαξα το μενού “Ingredients of the Future”. Σήμερα εργάζομαι στο Four Seasons Hotel Milano όπου δημιουργώ κοκτέιλ, πειραματίζομαι με την αρτοποιία κ.ά.Δείτε περισσότερα στο cantina.protothema.gr