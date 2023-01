Γήρανση του Πληθυσμού: Μια Εναλλακτική Προσέγγιση

Η γήρανση από πάνω (προσδόκιμο ζωής), η γήρανση από κάτω (γονιμότητα πληθυσμού), και η γήρανση από πέρα (μετανάστευση).Η παραδοσιακή έννοια της γήρανσης περιέχει τέσσερα μέτρα μέτρησης: (α) τον αριθμό των ηλικιωμένων, (β) το ποσοστό των ηλικιωμένων στο συνολικό πληθυσμό, (γ) το ποσοστό των ηλικιωμένων σε σχέση με τον ενεργό πληθυσμό, και (δ) την διάμεση ηλικία του πληθυσμού.Τα κύρια οικονομικά θέματα που προκύπτουν από την γήρανση του πληθυσμού είναι: (α) θέματα διανομής του εισοδήματος μεταξύ των γενεών, (β) θέματα οικονομικής ανάπτυξης, και (γ) η επίδραση των επιτοκίων στις παροχές κοινωνικής πολιτικής.Υπάρχει όμως και η εναλλακτική οπτική, η οποία αποδεχόμενη το μη αναστρέψιμο της τρέχουσας εξέλιξης, αντιμετωπίζει τη δημογραφική γήρανση ως μια τάση που διαμορφώνει μια νέα, όχι απαραίτητα δυσοίωνη, πραγματικότητα. Αναγνωρίζοντας τις νέες ανάγκες και απαιτήσεις που δημιουργεί η αύξηση του αριθμού των ηλικιωμένων, εντοπίζονται και αναδεικνύονται οι τομείς εκείνοι που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας και να προκύψει, ως εκ τούτου, κοινωνικό μέρισμα.Τόσο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) όσο και ο ΟΟΣΑ (OECD) έχουν συμβάλει σημαντικά στην προώθηση και εδραίωση της ιδέας της ενεργούς και υγιούς γήρανσης (active and healthy ageing) αναδεικνύοντας τους προσωπικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες που τη διαμορφώνουν και προβάλλοντας τα τεράστια κοινωνικά και οικονομικά οφέλη που προκύπτουν. Τον 21ο αιώνα, η οπτική αλλάζει και πλέον η δημογραφική γήρανση αντιμετωπίζεται ως ευκαιρία καινοτομίας -“Ageing as an innovation opportunity” (OECD, 2012), ενώ μια νέα οικονομία –η Αργυρή οικονομία (Silver economy) αναπτύσσεται γύρω από το νέο καταναλωτικό πρότυπο που διαμορφώνεται.Ένας γηράσκων πληθυσμός δεν θα προκαλούσε έντονο ενδιαφέρον εάν προέκυπτε από μια αύξηση στο προσδόκιμο ζωής ή μια μείωση στη θνησιμότητα, εφόσον θα αντισταθμιζόταν από μειωμένη αναπηρία και νοσηρότητα και αύξηση του πνευματικού κεφαλαίου. Η υφιστάμενη κατάσταση στον αναπτυγμένο κόσμο δείχνει ότι όλα αυτά συμβαίνουν ταυτόχρονα και, επομένως, τα παραδοσιακά εργαλεία ανάλυσης πρέπει να αντικατασταθούν ή να προσαρμοστούν κατάλληλα.Κατά τη διάρκεια τον περασμένου αιώνα, οι αναπτυγμένες χώρες αντιμετώπισαν αύξηση της μακροβιότητας χωρίς προηγούμενο. Αυτή η αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης έχει άμεση συσχέτιση με την απότομη μείωση των ποσοστών θνησιμότητας. Στην αρχή του εικοστού αιώνα, το προσδόκιμο επιβίωσης κατά τη γέννηση (με τη διόρθωση της θνησιμότητας κατά τους πρώτους μήνες μετά τη γέννηση) ήταν περίπου 45 έως 50 έτη στις περισσότερες χώρες που σήμερα θεωρούνται αναπτυγμένες.Έναν αιώνα αργότερα, στην αρχή του εικοστού πρώτου αιώνα, το προσδόκιμο επιβίωσης είναι περίπου 76 έτη για τους άνδρες και σχεδόν 80 έτη για τις γυναίκες. Με άλλα λόγια, το προσδόκιμο επιβίωσης στη γέννηση έχει αυξηθεί κατά μέσο όρο 1 χρόνο για κάθε τρία με τέσσερα ημερολογιακά χρόνια.