Κτηνώδης δύναμη, ογκώδης άγνοια

Ποιος ο αυριανός εφιάλτης; Σκέψου, λέει, κάποτε στο μέλλον, κάποιος φρέσκος γόνος Αλβανικής οικογένειας και μουσουλμανικού θρησκεύματος να κατέχει τα ακόλουθα «πτυχία»: και πρωτοκλασάτο στέλεχος γιγαντιαίου τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού οργανισμού. Και υπουργός Οικονομικών κυβερνήσεως της Δεξιάς, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας. Και στη συνέχεια. λαμβάνοντας ψήφους της πλειοψηφίας του κόμματος, να σκαρφαλώσει στο ύπατο αξίωμα του πρωθυπουργού.Και ερωτώ: μπορεί τέτοιο απίστευτο, τερατώδες «πράγμα» να συμβεί σ αυτή τη χώρα με την ονομασία Hellas; Ούτε μια στο δισεκατομμύριο. Ποτέ των ποτών. Over my dead body!Να όμως που συνέβη στη χώρα που γέννησε τη σύγχρονη αστική, δυτική, δημοκρατία. Στο Ηνωμένο Βασίλεια, Μεγάλη Βρετανία, Αγγλία. Εκεί όπου και ο τελευταίος ψευτολόρδος στο άκουσμα «Ελληνας» όχι μόνο κουμπωμένος αλλά και με την μόνιμη προκατάληψη «α είναι ξένος «foreigner».Ελα όμως που ο Ρίσι Σούνακ, νέος Prime Minister αυτής της πρώην Αυτοκρατορίας διαθέτει τα εξής «προσόντα»:Πρώτο, κατάγεται από Ινδία. Δεύτερο είναι Ινδουιστής. Τρίτο οι γονείς του μετανάστευσαν στην Αγγλία το 1960. Τέταρτο, Φοίτησε στο οικοτροφείο του Winchester College και στη συνέχεια με υποτροφία στην Οξφόρδη, όπου σπούδασε Φιλοσοφία, Πολιτική και Οικονομικά. Να συνεχίσω;Πέμπτο αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και συνέχισε στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Εκτο είναι πολυεκατομμυριούχος και υπήρξε χρηματιστής της Goldman Sachs. Εβδομο σε ηλικία μόλις τριάντα και εννιά αναλαμβάνει χρέη υπουργού Οικονομικών της κυβερνήσεως των Τόριδων υπό τον Μπόρις Τζόνσον. Και τέλος καταφέρνει τώρα να ψηφιστεί και να αναλάβει τα ηνία της πρωθυπουργίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Μετά το εκκωφαντικό γκρέμισμα και την συνακόλουθη διαπόμπευση της προκατόχου του Λιζ Τρας.Απίστευτο; Για εμάς όχι για κοινωνίες που καταφέρνουν να αφομοιώνουν και να ενσωματώνουν «ξένα» στοιχεία. Κοντά, λοιπόν σε όλα αυτά, τα πρωτάκουστα για τους Ελληνάρες, ο ινδουιστής και Ινδικής καταγωγής Ρίσι Σούνακ, είναι σύζυγος της.Ακσάτα Μούρτι. Ο πατέρας της οποίας είναι ο Ινδός δισεκατομμυριούχος Nαραγιάνα Μούρτι, ιδρυτής του κολοσσού Infosys Ltd. Πολλοί μάλιστα υποστηρίζουν ότι η Ακσάτα διαθέτει μεγαλύτερη περιουσία από αυτή της Βασίλισσας Ελισάβετ!Να ολοκληρώσω; Να το κάνω. Ρε συ, σε εσένα το λέω με το άδειο κεφάλι και με τα αρχικά ΚΔΟΕ που σημαίνουν «Κτηνώδης Δύναμη Ογκώδης Αγνοια». Σε εσένα λοιπόν. Τότε που στόλιζες με πάσης φύσεως γαμοσταβρίδια τον Γιάννη Ατεντοκούνμπο. Που τώρα υποκλίνεσαι μπροστά του. Και που Αύριο-είμαι σίγουρος γι αυτό-θα εκλιπαρείς κάποιον μεγάλο επιστήμονα, εγκέφαλο της Ιατρικής, αλλά Αλβανό η Πακιστανό, να βοηθήσει, να θεραπεύσει τη μάνα, τον πατέρα σου, το παιδί σου και τη γυναίκα σου.Κάτι τέτοιο επιθυμώ βαθιά να δω και να το χαρώ. Γιατί είσαι τέτοιο και τόσο χαιβάνι που εσύ κι εγώ θα είμαστε πάντα εχθροί. Σημασία δεν έχει, πρωτίστως, η καταγωγή σου, το θρήσκευμά σου και οι πολιτικές πεποιθήσεις σου. Σημασία έχουν ο χαρακτήρας, η προσωπικότητά σου και η καλλιέργειά σου.Τουτέστιν ό, τι κι αν γίνει εσύ μονίμως της κατηγορίας: Κτηνώδης Δύναμη, Ογκώδης Αγνοια!