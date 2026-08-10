Ακραία απομόνωση: Η πόλη όπου το 85% του πληθυσμού ζει στο ίδιο κτίριο

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Υπάρχει μια μικρή πόλη στην Αλάσκα όπου η απόσταση ανάμεσα στο σπίτι, το σχολείο, το ταχυδρομείο και τις βασικές υπηρεσίες μπορεί να είναι μερικά μόλις μέτρα. Στη Whittier, περίπου 300 άνθρωποι έχουν προσαρμόσει την καθημερινότητά τους στις ακραίες συνθήκες της περιοχής, με το 80% έως 90% από αυτούς να κατοικούν στο ίδιο 14ώροφο κτίριο.Το Begich Towers με τα 196 διαμερίσματα, δεν είναι απλώς μια πολυκατοικία. Αποτελεί το κέντρο της ζωής της κοινότητας, καθώς μέσα ή γύρω από αυτό έχουν συγκεντρωθεί πολλές από τις υπηρεσίες που σε μια άλλη πόλη θα βρίσκονταν διάσπαρτες σε διαφορετικές γειτονιές.Μια ολόκληρη κοινότητα κάτω από την ίδια στέγηΤο κτίριο που βρίσκεται στο επίκεντρο της ζωής της Whittier είναι το Begich Towers. Πρόκειται για ένα κτίριο 14 ορόφων, το οποίο δημιουργήθηκε αρχικά για στρατιωτικούς σκοπούς και συνδέεται με την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου.Με τα χρόνια, όμως, ο ρόλος του άλλαξε. Το κτίριο μετατράπηκε ουσιαστικά σε μια κάθετη μικρή κοινότητα και σήμερα φιλοξενεί μεγάλο μέρος των κατοίκων της πόλης.Το ιδιαίτερο δεν είναι μόνο τα διαμερίσματα. Στο συγκρότημα υπάρχουν υπηρεσίες και χώροι που σε μια συνηθισμένη πόλη θα βρίσκονταν σε διαφορετικά σημεία: από κατάστημα και ταχυδρομείο μέχρι σχολείο και άλλες βασικές υποδομές.Έτσι, ένας διάδρομος ή ένα ασανσέρ μπορεί να αντικαταστήσει αυτό που σε οποιαδήποτε άλλη πόλη θα ήταν ένας ολόκληρος δρόμος.Όταν ο καιρός καθορίζει τον τρόπο ζωήςΟ λόγος που δημιουργήθηκε μια τόσο ασυνήθιστη μορφή καθημερινότητας δεν είναι τυχαίος. Η Whittier βρίσκεται σε ένα εξαιρετικά απομονωμένο και δύσκολο περιβάλλον, με έντονες χιονοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια του χειμώνα.Σε ένα τέτοιο μέρος, το να βρίσκονται οι βασικές υπηρεσίες συγκεντρωμένες σε ένα μεγάλο κτίριο δεν είναι απλώς μια παράξενη πολεοδομική επιλογή. Είναι πρακτικό.Για έναν κάτοικο μπορεί να σημαίνει ότι μπορεί να κάνει αρκετές καθημερινές δουλειές χωρίς να χρειαστεί να αντιμετωπίσει το κρύο, το χιόνι ή τους δυνατούς ανέμους.Και αυτό αλλάζει εντελώς την έννοια της γειτονιάς. Στη Whittier οι άνθρωποι δεν χρειάζεται να περπατήσουν αρκετά τετράγωνα για να συναντήσουν τον γείτονά τους. Μπορεί να τον συναντήσουν στον ανελκυστήρα, στον διάδρομο ή πηγαίνοντας για ψώνια.