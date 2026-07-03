Το Μάντσεστερ έχτισε 40 πλήρως εξοπλισμένα σπίτια για αστέγους κάτω από σιδηροδρομικές καμάρες

Κλείσιμο

Κάτω από τις σιδηροδρομικές γραμμές του Μάντσεστερ, εκεί όπου για δεκαετίες υπήρχαν μόνο σκοτεινές καμάρες, μπάζα και εγκαταλελειμμένοι χώροι, σήμερα υπάρχουν αναμμένα φώτα, μικροί κήποι και άνθρωποι που ξαναχτίζουν τη ζωή τους. Ένα σημείο που κάποτε όλοι προσπερνούσαν έχει μετατραπεί σε μια ολόκληρη γειτονιά για αστέγους.Το Embassy Village αποτελεί μία από τις πιο πρωτότυπες προσπάθειες αντιμετώπισης της αστεγίας στη Βρετανία. Εκεί όπου για δεκαετίες υπήρχαν μόνο σκοτάδι, υγρασία και εγκατάλειψη, σήμερα βρίσκονται μικρά πλήρως εξοπλισμένα σπίτια, κήποι, κοινόχρηστοι χώροι και μια κοινότητα που προσπαθεί να ξαναχτίσει ζωές.Επτά χρόνια για να γίνει πραγματικότηταΤο έργο δημιουργήθηκε κάτω από 22 βικτωριανές σιδηροδρομικές αψίδες, ηλικίας σχεδόν δύο αιώνων, οι οποίες παρέμεναν αναξιοποίητες για δεκαετίες. Χρειάστηκαν περίπου επτά χρόνια σχεδιασμού, αδειοδοτήσεων και κατασκευής μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταμόρφωση του χώρου.Το συνολικό κόστος έφτασε περίπου τα 5,8 εκατομμύρια λίρες, ενώ περισσότεροι από 40 κατασκευαστικοί και τεχνικοί συνεργάτες συμμετείχαν στο έργο, προσφέροντας σημαντικό μέρος των υλικών και της εργασίας τους χωρίς οικονομικό όφελος.Το αποτέλεσμα είναι μια μικρή γειτονιά με 40 αυτόνομες κατοικίες περίπου 25 τετραγωνικών μέτρων η καθεμία. Παρότι μικρές, διαθέτουν ό,τι χρειάζεται κάποιος για να ξεκινήσει ξανά: ιδιωτικό μπάνιο, κουζίνα, υπνοδωμάτιο, καθιστικό και δική τους είσοδο.Each house consists of a kitchen, bathroom, bedroom and is fully furnished. Photo courtesy of Peel Waters.Δεν προσφέρει μόνο στέγηΗ φιλοσοφία του Embassy Village είναι ότι η αστεγία δεν λύνεται απλώς με ένα κρεβάτι. Γι' αυτό οι κάτοικοι δεν μένουν σε έναν προσωρινό ξενώνα, αλλά σε ένα κανονικό σπίτι, όπου μπορούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια και να ξαναβρούν την αυτονομία τους.Παράλληλα, λαμβάνουν εξατομικευμένη υποστήριξη από ειδικούς, ψυχολογική βοήθεια, εκπαίδευση, συμβουλευτική για τη διαχείριση των οικονομικών τους και καθοδήγηση για την εύρεση εργασίας. Στόχος είναι, μέσα σε διάστημα έως και δύο ετών, να μπορούν να μετακομίσουν σε δική τους κατοικία χωρίς να χρειάζονται πλέον τη στήριξη του προγράμματος.Η μικρή κοινότητα διαθέτει επίσης κεντρική πλατεία, λαχανόκηπο, χώρους πρασίνου, γυμναστήριο, κοινόχρηστα πλυντήρια και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, ώστε οι κάτοικοι να δημιουργούν καθημερινές σχέσεις και να συμμετέχουν ενεργά στη ζωή της γειτονιάς.Τα πρώτα στοιχεία είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Οι άνθρωποι του Embassy Village εκτιμούν ότι περισσότερο από το 90% όσων ολοκληρώνουν το πρόγραμμα δεν επιστρέφουν ποτέ ξανά στην αστεγία, γεγονός που έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον και άλλων βρετανικών πόλεων που εξετάζουν παρόμοιες λύσεις.