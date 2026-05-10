Είναι φυσιολογικό 3.000 άνθρωποι να χαζεύουν καθημερινά σε livestream μια φωλιά πελαργών;
Χωρίς μουσική, χωρίς δράση και χωρίς σενάριο, μια φωλιά πελαργών μαζεύει καθημερινά μέχρι και 3.500 θεατές online
Υπάρχουν live στο YouTube που μπαίνεις για 4-5 λεπτά και φεύγεις. Και υπάρχουν κι εκείνα που λες «ας ρίξω μια ματιά» και ξαφνικά έχουν περάσει 45 ενώ κοιτάς μια οθόνη με έναν πελαργό να στέκεται ακίνητος πάνω σε μια φωλιά κάπου στη Γερμανία. Ακίνητος σε στιλ να μην καταλαβαίνεις αν αυτό που βλέπεις είναι όντως βίντεο ή φωτογραφία.
Το live από το Bad Salzungen της Θουριγγίας είναι ΑΚΡΙΒΩΣ μια τέτοια περίπτωση. Μια κάμερα καρφωμένη πάνω από μια φωλιά πελαργών, ένα συνεχόμενο stream που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2026, πέντε μικρά που εκκολάφθηκαν στα τέλη Απριλίου και, σχεδόν μόνιμα, 1.500 έως 3.500 άνθρωποι να παρακολουθούν. Χωρίς μουσική. Χωρίς δράση. Χωρίς καταιγιστικό ή ανατρεπτικό content (με τον τρόπο, τουλάχιστον) που το έχουμε συνηθίσει στο ίντερνετ.
