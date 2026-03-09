«Mile High Club»: Αεροσυνοδός εξηγεί πως αντιμετωπίζονται οι επιβάτες αεροπλάνου με ερωτικές διαθέσεις στα 30.000 πόδια
Μια αεροσυνοδός αποκάλυψε τι πραγματικά συμβαίνει με τους επιβάτες που προσπαθούν να μπουν στο «Mile High Club»
Το «Mile High Club» είναι ένας ανεπίσημος, χιουμοριστικός όρος που αναφέρεται σε επιβάτες, οι οποίοι έχουν κάνει σεξ μέσα σε αεροπλάνο ενώ αυτό πετάει σε μεγάλο ύψος.
Μια αεροσυνοδός αποκάλυψε τι πραγματικά συμβαίνει όταν οι επιβάτες προσπαθούν να μπουν στο λεγόμενο «Mile High Club». Η Mandy Smith έχει γράψει το βιβλίο «Cabin Fever: The Sizzling Secrets of a Virgin Air Hostess», ένα αποκαλυπτικό απομνημόνευμα που αποκαλύπτει διάφορες περίεργες ιστορίες από την εμπειρία της σε ταξίδια ως αεροσυνοδός.
Αναπόφευκτα, σε αυτό περιλαμβάνονται και ερωτευμένα ζευγάρια που προσπαθούν να έρθουν κοντά κατά την διάρκεια της πτήσης. Παρόλο που είναι κάτι το οποίο συμβαίνει, η Mandy είπε ότι συμβαίνει πιο σπάνια απ’ όσο θα περίμενε κανείς. «Θα έλεγα μία φορά σε είκοσι ή τριάντα πτήσεις», είπε στο LADBible Stories. «Δεν συμβαίνει και τόσο συχνά».
