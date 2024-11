Αμερικανικές εκλογές 2024: Μπροστά η Χάρις στον αριθμό των εκλεκτόρων - Τι δείχνουν οι 10 τελευταίες διεθνείς προβλέψεις

🇺🇲 10 Final Presidential Election Forecasts@FiveThirtyEight

🟦 Harris: 270 🏆

🟥 Trump: 268

——@NateSilver538

🟦 Harris: 271 🏆

🟥 Trump: 267

——@DecisionDeskHQ

🟥 Trump: 275 🏆

🟦 Harris: 263

——

Sabato’s Crystal Ball

🟦 Harris: 276 🏆

🟥 Trump: 262

——@TheEconomist

🟦… — InteractivePolls (@IAPolls2022) November 5, 2024

Our final forecast of the presidential election is a tossup. Harris has made substantial gains over the past week, giving her an extremely narrow lead: https://t.co/z0eqOZEun6 pic.twitter.com/MYebdFjKmT — Owen Winter (@OwenWntr) November 5, 2024

Μάχη στήθος με στήθος δίνουν οι δύο μονομάχοι για την προεδρία των ΗΠΑ , Κάμαλα Χάρις και Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τα τελευταία συγκεντρωτικά δεδομένα για τους εκλέκτορες, στα περισσότερα η υποψήφια με τους Δημοκρατικούς δείχνει να ξεπερνά τον υποψήφιο με τους Ρεπουμπλικανούς.Ειδικότερα, από τιςη Χάρις στις οκτώ εμφανίζεται να έχει τους περισσότερους, δηλαδή από 270 και πάνω κάτι που εξασφαλίζει τη νίκη.Αναλυτικά, σύμφωνα με τα δεδομένα της Five Thirty Eight, η Χάρις συγκεντρώνει 270 και ο Τραμπ 268 εκλέκτορες, τα δεδομένα της Nate Silver 538, δίνουν 271 στη Χάρις και 267 στον Τραμπ, τα δεδομένα της Decision Desk HQ 275 στον Τραμπ και 263 στην Χάρις, εκείνα του Sabato’s Crystal Ball 276 στη Χάρις και 262 στον Τραμπ, του Economist 270 στη Χάρις και 268 στον Τραμπ, του Elections Daily 292 στη Χάρις και 246 στον Τραμπ, του CNalysis 308 στη Χάρις και 230 στον Τραμπ, της Daily Mail 287 στον Τραμπ και 251 στη Χάρις, του Jack Kersting 272 στη Χάρις και 266 στον Τραμπ, και του Race to the White House 275 στη Χάρις και 263 στον Τραμπ.Την ίδια στιγμή, οριακό προβάδισμα στην Κάμαλα Χάρις δίνει η τελευταία εκτίμηση του Economist με τη μάχη ανάμεσα στους δύο μονομάχους να κρίνεται σε πολύ μικρές διαφορές.Σύμφωνα με την τελευταία μετάδοση του δικτύου για το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών, η Χάρις διατηρεί ένα μικρό προβάδισμα, με την πιθανότητα νίκης να έχει αυξηθεί από 50% σε 56%.Αυτό σημαίνει ότι η πιθανότητα νίκης της Χάρις ανέβηκε έξι φορές σε σχέση με χθες ενώ του Τραμπ έπεσε τις ίδιες φορές σε σχέση με την προηγούμενη μέρα.Όσον αφορά στους εκλέκτορες, τα δημοσκοπικά ευρήματα δίνουν 276 στην Χάρις, αριθμός που της εξασφαλίζει τη νίκη δεδομένου ότι απαιτούνται 270, και 262 στον Τραμπ.Με βάση την τελευταία δημοσκόπηση των New York Times και του, η Χάρις προηγείται σε Βόρεια Καρολίνα και Τζόρτζια ενώ ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος σηκώνει κεφάλι στην Πενσυλβάνια και διατηρεί σαφές προβάδισμα στην Αριζόνα.Γεγονός είναι ότι έχουν περάσει δεκαετίες από τότε που οι δημοσκοπήσεις αντανακλούν μία έντονη πόλωση στις ΗΠΑ γεγονός που σημαίνει ότι το πολιτικό τοπίο παραμένει θολό και το αποτέλεσμα της κάλπης θα είναι μάλλον έκπληξη.Η 59χρονη Χάρις προηγείται πλέον οριακά στη, τηκαι το, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ενώ ο Τραμπ διατηρεί προβάδισμα στην. Την ίδια ώρα, τα πορίσματα των δημοσκοπήσεων δείχνουν ότι Κάμαλα και Τραμπ δίνουν μάχη στήθος με στήθος στο, τηκαι τηνΩστόσο, τα αποτελέσματα και στις επτά κρίσιμες πολιτείες βρίσκονται εντός των ορίων του στατιστικού λάθους γεγονός που σημαίνει ότι κανένας από τους υποψήφιους δεν έχει ξεκάθαρο προβάδισμα σε καμία από αυτές.Οι τελευταίες ενδείξεις, πάντως, δείχνουν ότι οι Αμερικανοί που ψηφίζουν με καθυστέρηση αποφασίζουν να στηρίξουν την Χάρις. Μεταξύ του 8% των ψηφοφόρων που είπαν ότι είχαν αποφασίσει πρόσφατα ποιον θα ψηφίσουν, η απερχόμενη αντιπρόεδρος των ΗΠΑ αποσπά ποσοστό 55% έναντι 44% του Τραμπ. Σημειώνεται, ακόμη, ότι το 11% των ψηφοφόρων παρέμεινε αναποφάσιστο έως τη τελευταία στιγμή ενώ πριν από περίπου έναν μήνα, το ίδιο ποσοστό ήταν στο 16%.Τα αποτελέσματα τηςβλέπουν το φως της δημοσιότητας καθώς περισσότεροι από 77 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν ήδη ασκήσει το δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με το Εκλογικό Τμήμα του Πανεπιστημίου της Φλόριντα.Περίπου το 40% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση των Times/Siena στις επτά κρίσιμες πολιτείες δήλωσε ότι έχει ήδη ψηφίσει. Η Χάρις εμφανίζεται ως νικήτρια στην κάλπη (σε αυτούς που έχουν ήδη ψηφίσει) και προηγείται του Τραμπ με διαφορά οκτώ ποσοστιαίων μονάδων, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση. Την ίδια ώρα ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών διατηρεί προβάδισμα μεταξύ των ψηφοφόρων που υποστηρίζουν ότι είναι πολύ πιθανό να ψηφίσουν αλλά δεν έχουν φθάσει ακόμη στην κάλπη. Επιπλέον, ο Τραμπ κερδίζει έδαφος στην Πενσυλβάνια, όπου η Χάρις είχε πλεονέκτημα 4 ποσοστιαίων μονάδων σε όλες τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις των New York Times/Siena College.Όπως υπογραμμίζεται στο αμερικανικό δημοσίευμα, Χάρις και Τραμπ εμφανίζονται ισόπαλοι στην Πενσυλβάνια γεγονός που υποδεικνύει μία ολοένα και πιο ανταγωνιστική κούρσα στην πολιτεία που θα μπορούσε να κρίνει τον επόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ.Όποιος κι αν κερδίσει στις εκλογές – ο Ρεπουμπλικάνος Ντόναλντ Τραμπ ή η Δημοκρατική αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις—θα αναλάβει να διαχειριστεί την κληρονομία της προεδρίας Μπάιντεν, στη διάρκεια της οποίας ο Δημοκρατικός κατάφερε να τηρήσει κάποιες από τις δεσμεύσεις του, ενώ απέτυχε σε άλλες.Μόλις ανέλαβε την προεδρία ο Μπάιντεν ανέτρεψε πολλές από τις περιοριστικές πολιτικές του Τραμπ. Σταμάτησε την ανέγερση του τείχους στα σύνορα με το Μεξικό, ανακάλεσε την απαγόρευση εισόδου στις ΗΠΑ σε πρόσωπα από συγκεκριμένες μουσουλμανικές χώρες και περιόρισε το πρόγραμμα «παραμείνετε στο Μεξικό», το οποίο προέβλεπε ότι οι αιτούντες άσυλο από τρίτες χώρες θα έπρεπε να μένουν στο Μεξικό μέχρι οι αμερικανικές αρχές να εξετάσουν την υπόθεσή τους.Ωστόσο λίγους μήνες αργότερα αυξήθηκαν κατακόρυφα οι παράνομες είσοδοι μεταναστών στις ΗΠΑ, γεμίζοντας τα αμερικανικά κέντρα υποδοχής μεταναστών και προκαλώντας έντονες επικρίσεις από τους Ρεπουμπλικάνους.Ο αριθμός των μεταναστών που εισήλθαν στις ΗΠΑ παράτυπα το 2022 και το 2023 έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ.Τον Ιανουάριο ο Μπάιντεν στήριξε διακομματικό νομοσχέδιο με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στα σύνορα. Αφού όμως αυτό δεν κατάφερε να εγκριθεί από τη Γερουσία, ο Αμερικανός πρόεδρος απαγόρευσε τον Ιούνιο την παροχή ασύλου στους περισσότερους μετανάστες που εισέρχονται στις ΗΠΑ παράτυπα.Έκτοτε ο αριθμός των μεταναστών μειώθηκε δραματικά.Τον Ιούνιο του 2022 το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ανέτρεψε προηγούμενη απόφασή του που διασφάλιζε σε ομοσπονδιακό επίπεδο το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση.Έκτοτε οι πολιτείες μπορούν να καθορίζουν μόνες τους τη νομοθεσία για τις αμβλώσεις και περισσότερες από 12 τις απαγόρευσαν στις περισσότερες ή ακόμη και σε όλες τις περιπτώσεις.Ο Μπάιντεν επέκρινε την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου και η κυβέρνησή του παρουσίασε τις κατευθυντήριες γραμμές ώστε να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε άμβλωση σε έκτακτες περιπτώσεις με ομοσπονδιακή νομοθεσία.Τον Ιούνιο η αμερικανική κυβέρνηση κατέγραψε τη μεγαλύτερη νίκη της στο θέμα, όταν το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή κατά των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στη φαρμακευτική άμβλωση.Οι Δημοκρατικοί είχαν αναγάγει το δικαίωμα στην άμβλωση σε βασικό θέμα της προεκλογικής τους εκστρατείας για τις ενδιάμεσες εκλογές του 2022. Τον Μάρτιο η Χάρις έγινε η πρώτη εν ενεργεία αντιπρόεδρος των ΗΠΑ που επισκέπτεται κλινική όπου γίνονται αμβλώσεις.Ο Τζο Μπάιντεν θα μείνει στην ιστορία ως ο πρόεδρος στη διάρκεια της θητείας του οποίου η οικονομία κατέγραψε τα καλύτερά της αποτελέσματα, χωρίς ωστόσο να ικανοποιεί τους Αμερικανούς.Μετά το 2021 και την πανδημία covid οι ΗΠΑ ανέκαμψαν εντυπωσιακά, με το επίπεδο της ανεργίας να πέφτει στο 4,2% και σχεδόν 16,5 εκατ. νέες θέσεις εργασίας να έχουν δημιουργηθεί.Το ΑΕΠ της χώρας είναι κατά μέσο όρο υψηλότερο σε σχέση με αυτό που ανέμεναν οι οικονολόγοι. Τα εισοδήματα και οι μισθοί έχουν αυξηθεί.Ωστόσο όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Αμερικανοί δεν είναι ικανοποιημένοι από την οικονομική πολιτική του Μπάιντεν. Γιατί; Λόγω του χειρότερου πληθωρισμού που έχει καταγραφεί εδώ και μία γενιά.Αν και ο πληθωρισμός έχει αρχίσει να πέφτει, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Αμερικανοί εξακολουθούν να υποφέρουν από τις υψηλές τιμές και κατηγορούν τον Μπάιντεν και τους Δημοκρατικούς.Την πρώτη του ημέρα στον Λευκό Οίκο ο Τζο Μπάιντεν υπέγραψε διάταγμα με στόχο την αντιμετώπιση του ρατσισμού, της αστυνομικής βίας, της φτώχειας και των ανισοτήτων που επηρεάζουν τους Αφροαμερικανούς και άλλες μειονοτικές ομάδες.Όμως οι μεταρρυθμίσεις προχωρούν αργά.Εξάλλου στο οικονομικό πεδίο η ανεργία των Αφροαμερικανών έπεσε πέρυσι στο χαμηλότερο επίπεδό της ιστορικά. Φέτος η κυβέρνηση παρείχε δάνεια ύψους 1,5 δισεκ. δολαρίων σε επιχειρήσεις που ανήκουν σε Αφροαμερικανούς. Επένδυσε επίσης περισσότερα από 16 δισεκ. δολάρια σε ιστορικά, μαύρα πανεπιστήμια και διένειμε περισσότερα από 2,2 δισεκ. δολάρια σε περισσότερους από 43.000 Αφροαμερικανούς αγρότες που αντιμετώπισαν διακρίσεις.Πέρυσι η κυβέρνηση Μπάιντεν αφιέρωσε 470 εκατ. δολάρια για τη βελτίωση της μητρικής υγείας.Από τους πολέμους στην Ουκρανία και τη Λωρίδα της Γάζας ως την εμφύλια σύρραξη στο Σουδάν, οι συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο κυριάρχησαν στην ατζέντα της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης Μπάιντεν.Ο Μπάιντεν ανέλαβε την προεδρία των ΗΠΑ με τη δέσμευση να αποκαταστήσει την ηγετική θέση της χώρας στον κόσμο και να αντισταθεί στην αυξανόμενη επιρροή της Κίνας.Σε έναν βαθμό το πέτυχε, καταφέρνοντας να συσπειρώσει τους συμμάχους των ΗΠΑ μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ενώ αναθέρμανε τις σχέσεις της χώρας του με τα κράτη της Ασίας προκειμένου να ασκήσει πίεση στην Κίνα.Όμως οι ΗΠΑ δεν έχουν καταφέρει να συμβάλουν στον τερματισμό των μεγάλων συγκρούσεων, ούτε να αποτρέψουν την εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ της Ρωσίας, της Κίνας, του Ιράν και της Βόρειας Κορέας.Ο Δημοκρατικός πρόεδρος είχε μεγάλες φιλοδοξίες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την ενεργειακή μετάβαση της αμερικανικής οικονομίας προς πιο καθαρές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.Ο Μπάιντεν υπέγραψε τρεις νόμους που συνέβαλαν στις μαζικές επενδύσεις στην οικονομία της καθαρής ενέργειας. Ωστόσο δεν κατάφερε να περιορίσει τις εξορύξεις πετρελαίου και φυσικού αερίου.