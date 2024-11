Αμερικανικές εκλογές 2024: Χάρις επιλέγουν οι ψηφοφόροι της τελευταίας στιγμής, σύμφωνα με δημοσκόπηση των Νew Υοrk Times

Όσοι Αμερικανοί προσέρχονται στην κάλπη παίζοντας «κορώνα-γράμματα» τον πολιτικό που θα στηρίξουν στις αμερικανικές εκλογές προκειμένου να αναλάβει τα ηνία των ΗΠΑ, επιλέγουν την εκλεκτή του Μπάιντεν και απερχόμενη αντιπρόεδρο, Κάμαλα Χάρις , σύμφωνα με δημοσκόπηση των New York Times/Siena.Aπό την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ κατάφερε να βελτιώσει την τελευταία στιγμή το ποσοστό του στην πολιτεία- κλειδί της Πενσυλβάνια ακόμη και στην δεξαμενή των ψηφοφόρων που δεν είχαν αποφασίσει ποιον από τους δύο μονομάχους θα εμπιστευτούν.Με βάση πάντως την τελευταία δημοσκόπηση των New York Times και του, η Χάρις προηγείται σε Βόρεια Καρολίνα και Τζόρτζια ενώ ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος σηκώνει κεφάλι στην Πενσυλβάνια και διατηρεί σαφές προβάδισμα στην Αριζόνα.Γεγονός είναι ότι έχουν περάσει δεκαετίες από τότε που οι δημοσκοπήσεις αντανακλούν μία έντονη πόλωση στις ΗΠΑ γεγονός που σημαίνει ότι το πολιτικό τοπίο παραμένει θολό και το αποτέλεσμα της κάλπης θα είναι μάλλον έκπληξη.Η 59χρονη Χάρις προηγείται πλέον οριακά στη, τηκαι το, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ενώ ο Τραμπ διατηρεί προβάδισμα στην. Την ίδια ώρα, τα πορίσματα των δημοσκοπήσεων δείχνουν ότι Κάμαλα και Τραμπ δίνουν μάχη στήθος με στήθος στο, τηκαι τηνΩστόσο, τα αποτελέσματα και στις επτά κρίσιμες πολιτείες βρίσκονται εντός των ορίων του στατιστικού λάθους γεγονός που σημαίνει ότι κανένας από τους υποψήφιους δεν έχει ξεκάθαρο προβάδισμα σε καμία από αυτές.Οι τελευταίες ενδείξεις, πάντως, δείχνουν ότι οι Αμερικανοί που ψηφίζουν με καθυστέρηση αποφασίζουν να στηρίξουν την Χάρις. Μεταξύ του 8% των ψηφοφόρων που είπαν ότι είχαν αποφασίσει πρόσφατα ποιον θα ψηφίσουν, η απερχόμενη αντιπρόεδρος των ΗΠΑ αποσπά ποσοστό 55% έναντι 44% του Τραμπ. Σημειώνεται, ακόμη, ότι το 11% των ψηφοφόρων παρέμεινε αναποφάσιστο έως τη τελευταία στιγμή ενώ πριν από περίπου έναν μήνα, το ίδιο ποσοστό ήταν στο 16%.Τα αποτελέσματα τηςβλέπουν το φως της δημοσιότητας καθώς περισσότεροι από 77 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν ήδη ασκήσει το δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με το Εκλογικό Τμήμα του Πανεπιστημίου της Φλόριντα.Περίπου το 40% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση των Times/Siena στις επτά κρίσιμες πολιτείες δήλωσε ότι έχει ήδη ψηφίσει. Η Χάρις εμφανίζεται ως νικήτρια στην κάλπη (σε αυτούς που έχουν ήδη ψηφίσει) και προηγείται του Τραμπ με διαφορά οκτώ ποσοστιαίων μονάδων, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση. Την ίδια ώρα ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών διατηρεί προβάδισμα μεταξύ των ψηφοφόρων που υποστηρίζουν ότι είναι πολύ πιθανό να ψηφίσουν αλλά δεν έχουν φθάσει ακόμη στην κάλπη. Επιπλέον, ο Τραμπ κερδίζει έδαφος στην Πενσυλβάνια, όπου η Χάρις είχε πλεονέκτημα 4 ποσοστιαίων μονάδων σε όλες τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις των New York Times/Siena College.Όπως υπογραμμίζεται στο αμερικανικό δημοσίευμα, Χάρις και Τραμπ εμφανίζονται ισόπαλοι στην Πενσυλβάνια γεγονός που υποδεικνύει μία ολοένα και πιο ανταγωνιστική κούρσα στην πολιτεία που θα μπορούσε να κρίνει τον επόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ.