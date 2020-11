Αμερικανικές εκλογές: Μια ανάσα από την προεδρία ο Μπάιντεν - Πέρασε μπροστά σε Πενσιλβάνια και Τζόρτζια

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ένα απίστευτο εκλογικό θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου τα δεδομένα αλλάζουν διαρκώς και οι διαφορές μεταξύ των δύο υποψηφίων προέδρων μικραίνουν, φέρνοντας πιθανότατα τον Τζο Μπάιντεν πιο κοντά στην προεδρία, καθώς εξακολουθεί να χρειάζεται μόλις έξι εκλέκτορες, για να κερδίσει τιςΗ... σφαγή γίνεται στην. Εκεί, με σχεδόν όλες τις ψήφους καταμετρημένες, σύμφωνα με τους New York Times, ο Μπάιντεν προηγείται με διαφορά 1.097 ψήφων, αν και νωρίτερα σήμερα ήταν μπροστά ο Τραμπ με 463 -και 665 ακόμα πιο νωρίς το πρωί (ώρα Ελλάδος). Σε ποσοστά, αυτή την στιγμή, τόσο ο Μπάιντεν όσο και ο Τραμπ εμφανίζονται να συγκεντρώνουν από 49,4% έκαστος, ωστόσο το Associated Press δίνει 49,39% στον Δημοκρατικό υποψήφιο και 49,37% στον Ρεπουμπλικανό αντίπαλό του.Η Τζόρτζια δίνει 16 εκλέκτορες στο νικητή. Εάν ο Μπάιντεν επικρατήσει, θα προσθέσει τον αριθμό αυτό στους 264 που έχει ήδη και θα υπερβεί κατά πολύ τον «μαγικό» αριθμό των 270 εκλεκτόρων, που απαιτείται για την ανάδειξη νικητή -όλα αυτά, με δεδομένο ότι θα πάρει και τους 11 εκλέκτορες της Αριζόνα, τους οποίους του έχει ήδη «δώσει» το Associated Press, ανακηρύσσοντάς τον νικητή στην Πολιτεία, καθώς προηγείται με διαφορά περίπου 47.000 ψήφων, ενώ έχει καταμετρηθεί το 90%.Άλλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, πάντως, δεν έχουν ακόμα «χρεώσει» την Αριζόνα στον Μπάιντεν, περιμένοντας την ολοκλήρωση της καταμέτρησης. Έτσι, «κρατάνε» τον Δημοκρατικό υποψήφιο στους 253 εκλέκτορες, υπογραμμίζοντας ότι, με τους 16 στην Τζόρτζια, θα φτάσει τους 269 και θα χρειάζεται μόλις έναν, για να κατακτήσει τη νίκη.Στην Πενσιλβάνια ο Τζο Μπάιντεν δείχνει να πετυχαίνει άλλη μία ανατροπή. Αν και νωρίς το πρωί (ώρα Ελλάδος) ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προβάδισμα 18.000 ψήφων, όσο προχωρούσε η καταμέτρηση, ο Μπάιντεν έκλεινε την ψαλίδα. Στις 16:00 (ώρα Ελλάδος) και με το 95% των ψήφων καταμετρημένο, ο Μπάιντεν είχε περάσει μπροστά με 49,4% έναντι 49,3% και διαφορά κοντά στις 6.000 ψήφους.Στηο Μπάιντεν προηγείται με διαφορά κοντά στις 12.000 ψήφους, με την καταμέτρηση να έχει φτάσει στο 89%. Αυτή μπορεί να είναι άλλη μία Πολιτεία που θα καταλήξει στον Δημοκρατικό υποψήφιοι, δίνοντάς του έξι εκλέκτορες.