Τάσεις κήπου για το φετινό καλοκαίρι

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η τάση MIDSOMMER είναι μια τάση τόσο για τον εσωτερικό χώρο του σπιτιού, όσο και για τον εξωτερικό. Βασίζεται στην επιθυμία να αφήσουμε για λίγο σε ένα συρτάρι τις ψηφιακές συσκευές μας και να κλείσουμε όλες τις οθόνες, ώστε να εστιάσουμε στην προσωπική μας ζωή και να απολαύσουμε τη στιγμή. Και υπάρχει καλύτερο μέρος να το κάνουμε αυτό από τον κήπο, τη βεράντα ή το αίθριο;Στην τάση MIDSOMMER τα υλικά είναι εμπνευσμένα από τη φύση και τα σχέδια έχουν την τιμητική τους. Το σαλόνι κήπου έχει μια απλή, ανεπιτήδευτη εμφάνιση και είναι το τέλειο δείγμα αυτής της τάσης. Είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ρατάν, το οποίο είναι ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές και απαιτεί ελάχιστη συντήρηση. Συνδυάστε το με απλά σχήματα και σχέδια για να δημιουργήσετε μια φιλική και χαλαρή ατμόσφαιρα, το οποίο είναι και το χαρακτηριστικό της τάσης MIDSOMMER. Μπορείτε για παράδειγμα να το συνδυάσετε με ένα φανάρι από ρατάν, να προσθέσετε ένα μαξιλάρι με ένα σχέδιο εμπνευσμένο από τη φύση και ολοκληρώστε τη διακόσμηση με ένα απαλό ριχτάρι , για να δημιουργήσετε ένα εντυπωσιακό αίθριο.Η τάση MY SPACE έχει να κάνει με την περιποίηση του εαυτού μας. Μόνο όταν πιστεύεις στον εαυτό σου, μπορούν να πιστέψουν κι οι άλλοι. Η τάση MY SPACE δημιουργεί ένα άδυτο, όπου μπορείτε να καταδυθείτε στα ενδότερα της ψυχής, να εστιάσετε σε εσάς και να απολαύσετε τη στιγμή. Ακόμα, η τάση έχει να κάνει με την αποσυμφόρηση του σπιτιού μας και ένα καθαρό χώρο, όπου θα μπορούμε να αναπνεύσουμε – και υπάρχει καλύτερο μέρος να το κάνουμε αυτό από τον κήπο, τη βεράντα ή το αίθριο;Η ευεξία και η χαλάρωση είναι οι λέξεις-κλειδιά, και το σαλόνι κήπου SMYGEHUK με τις καρέκλες κήπου και τον καναπέ που διαθέτουν παχιά, πολυτελή μαξιλάρια σας προσκαλεί να χαλαρώσετε και να απολαύσετε μια ζεστή καλοκαιρινή ημέρα. Τα υλικά που καθορίζουν την τάση είναι το ξύλο και το τσιμέντο, οπότε επιλέξτε γλάστρες από αυτά τα υλικά σε συνδυασμό με γυάλινα αντικείμενα, όπως βάζα . Τα γεωμετρικά μοτίβα είναι ακόμα ένα χαρακτηριστικό της τάσης αυτής, όπως στο διακοσμητικό μαξιλάρι DUNHAMMER ή τη γλάστρα SYRSA . Προσθέστε μερικά μαξιλάρια σε aqua blue αποχρώσεις και ένα ριχτάρι σε λαδί χρώμα και θα έχετε το τέλειο σκηνικό σύμφωνα με την τάση MY SPACE.