Η εταιρεία που επιστρατεύει την υψηλή τεχνολογία προς όφελος της βιωσιμότητας

Sponsored ContentΟι νέες τεχνολογίες και η τεχνητή νοημοσύνη έχουν μπει για τα καλά στην καθημερινότητά μας και πλέον γίνονται χρήσιμα εργαλεία για την προστασία του περιβάλλοντος, τη βιωσιμότητα του πλανήτη και τη στήριξη της κοινωνίας. Με το βλέμμα στραμμένο σε ένα καλύτερο μέλλον, η ΒΑΤ Hellas επιστρατεύει κάθε διαθέσιμο τεχνολογικό μέσο προκειμένου να εφαρμόσει όσο το δυνατόν πιο επιτυχημένα το όραμά της για πράσινη ανάπτυξη.Το Καλύτερο Αύριο (A Better Tomorrow) που έχει θέσει ως στόχο η ΒΑΤ, είναι το εφαλτήριο για σταθερά και συνεχή βήματα, τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εταιρεία εφαρμόζει υπεύθυνες και βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές με κεντρικό άξονα τις αρχές του ESG (Environmental, Social and Governance), που όπως αναφέρει και ο ίδιος ο όρος, αφορούν στο Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση. Πιο συγκεκριμένα, στην Ελλάδα η εταιρεία επενδύει συστηματικά τα τελευταία χρόνια σε εξειδικευμένα σχέδια δράσης που στηρίζουν τον άνθρωπο, το περιβάλλον και τις διάφορες κοινωνικές ανάγκες, επιτυγχάνοντας αξιοσημείωτα αποτελέσματα.Η ΒΑΤ Hellas σε συνεργασία με τον οργανισμό Aegean Rebreath, εφαρμόζει το πρόγραμμα διεθνών προδιαγραφών «Μικρές Πράξεις, Μεγάλα Εγκλήματα», που αφορά τον περιορισμό της αλόγιστης απόρριψης των αποτσίγαρων στο φυσικό περιβάλλον και έχει σημειώσει θετικό αντίκτυπο στο κοινό. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εφαρμόζεται στην περιοχή της Ραφήνας και μέσα σε μόλις ένα χρόνο καταγράφηκε μείωση κατά 64% στον αριθμό των αποτσίγαρων στο έδαφος της περιοχής.Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πληθώρα δράσεων, όπως είναι η τοποθέτηση ειδικά σχεδιασμένων συλλεκτήρων σε κεντρικά σημεία για τη σωστή απόρριψη των αποτσίγαρων, ενώ παράλληλα ειδικές πινακίδες δίνουν πληροφορίες για το πρόγραμμα. Επιπλέον, χρησιμοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα καινοτόμο δορυφορικό πρόγραμμα, το οποίο χαρτογραφεί την περιοχή και «υποδεικνύει» τα σημεία που είναι περισσότερο επιβαρυμένα περιβαλλοντικά, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).Μετά την επιτυχία του, το πρόγραμμα «Μικρές Πράξεις, Μεγάλα Εγκλήματα» επεκτάθηκε πρόσφατα στις Κυκλάδες και στη Νάξο, όπου υλοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Τα πρώτα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, καθώς η ανταπόκριση των κατοίκων υπήρξε θερμή. Το πρόγραμμα αναμένεται να συντελέσει στην προστασία της ομορφιάς και της καθαριότητας του νησιού, ειδικότερα κατά τη διάρκεια της τουριστικής σεζόν.Πριν από λίγο καιρό, η ΒΑΤ Hellas δημιούργησε το πρώτο e-Πάρκο στην Ελλάδα που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Δήμο Αμαρουσίου. Πρόκειται για ένα πλήρως ενεργειακά αυτόνομο πάρκο που διαθέτει αποκλειστικά «έξυπνο» εξοπλισμό, όπως ηλιακούς στύλους φωτισμού, ηλιακά παγκάκια και τραπέζια, τα οποία λειτουργούν με τη χρήση ηλιακής ενέργειας και συστημάτων τεχνολογίας. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της μετάβασης των πόλεων προς την πράσινη ανάπτυξη, προάγοντας ταυτόχρονα τις ενεργειακές λύσεις και τη χρήση της τεχνολογίας ως μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης που δημιουργούν θετικό αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες και στο περιβάλλον, βοηθώντας να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των πολιτών.Οι επισκέπτες του e-Πάρκου έχουν δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπορούν να συνδέσουν φορητές συσκευές μέσω bluetooth για αναπαραγωγή μουσικής/πληροφοριών, να φορτίσουν κινητές συσκευές με ασύρματο/ενσύρματο τρόπο, ενώ παράλληλα, παρέχεται 100% αυτονομία ενέργειας με τη χρήση ηλιακών πάνελ.Η BAT Hellas έχει ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά και την οικονομία, ενώ έχει αποσπάσει σημαντικές διακρίσεις σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, εταιρικής ευθύνης και απασχόλησης, με έμφαση σε καινοτόμες πρωτοβουλίες. Η εταιρεία ανήκει στην British American Tobacco plc, έναν διεθνή Όμιλο που λειτουργεί από το 1902, απασχολεί περισσότερους από 52.000 εργαζόμενους και δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 175 αγορές. Η Ελλάδα έχει επιλεγεί ως περιφερειακό κέντρο και για το Ισραήλ, την Κύπρο και τη Μάλτα.Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο Όμιλος διακρίνεται στη λίστα των «Europe’s Climate Leaders 2023» που καταρτίζεται από τους Financial Times σε συνεργασία με την ερευνητική εταιρεία Statista που περιγράφεται λεπτομερώς η πρόοδος των εταιρειών στη διαχείριση της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στους Δείκτες Βιωσιμότητας Dow Jones (Dow Jones Sustainability Indices) αναφορικά με τις επιδόσεις των μεγαλύτερων εταιρειών στον κόσμο στο πεδίο της εταιρικής βιωσιμότητας.