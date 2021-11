Mobility 2.0

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η επίτευξη των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης θα απαιτήσει δράση σε διάφορα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης και μεγιστοποίησης του δυναμικού της τεχνολογικής καινοτομίας.To concept Power-to-X (P2X) είναι η μετατροπή ηλεκτρικής ενέργειας σε χημική, η αποθήκευση και η επαναχρησιμοποίησή της. Σε ένα ολοκληρωμένο ενεργειακό σύστημα, βασισμένο στις ΑΠΕ, το P2X μπορεί να προσφέρει την απαραίτητη ευελιξία αποθηκεύοντας πλεονάσματα ηλεκτρικής ενέργειας και προσφέροντας τη δυνατότητα αξιοποίησής τους εκτός του ηλεκτρικού δικτύου. Παράλληλα παρέχει την ευκαιρία αντικατάστασης συμβατικών ορυκτών καυσίμων με συνθετικά καύσιμα χαμηλών εκπομπών, όπως το υδρογόνο, το μεθάνιο, η αμμωνία ή η μεθανόλη. Η ηλεκτρόλυση με συνεχές ρεύμα παρουσιάζει στην καλύτερη περίπτωση βαθμό απόδοσης 80%-85% και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή υδρογόνου, το οποίο με τη σειρά του μπορεί να μετατραπεί σε μεθάνιο. Μια άλλη δυνατότητα είναι η μετατροπή του υδρογόνου, μαζί με το CO2, σε μεθανόλη. Και τα δύο αυτά καύσιμα μπορούν να αποθηκευτούν και να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και πάλι ώρες έως και μήνες αργότερα, ή να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμο σε αεριοστρόβιλους, εγκαταστάσεις CCGT, κινητήρες εσωτερικής καύσης και ενεργειακές κυψέλες. Στην περίπτωση του υδρογόνου, ο βαθμός απόδοσης στον όλο κύκλο περιορίζεται στο 35%-50%, ενώ η διαδικασία της ηλεκτρόλυσης είναι δαπανηρή. Παρ' όλα αυτά η αποθήκευση των ίδιων των καυσίμων είναι αρκετά φθηνή. Αυτό σημαίνει ότι μεγάλες ποσότητες ενέργειας μπορούν να αποθηκευτούν για μεγάλες χρονικές περιόδους, γεγονός ιδιαίτερα χρήσιμο για συστήματα με μεγάλη διείσδυση ΑΠΕ, καθώς πολλές περιοχές έχουν σημαντική εποχική μεταβλητότητα στην ηλιακή, αιολική και υδροηλεκτρική παραγωγή.Το 2016 η γερμανική κυβέρνηση χρηματοδότησε ένα ερευνητικό έργο ύψους 30 εκατ. ευρώ για P2X εφαρμογές. Σήμερα, πάνω από 70 εφαρμογές λειτουργούν σε παγκόσμιο επίπεδο, με χωρητικότητα ηλεκτρολυτών από 250 kW έως 6.300 kW. Το μέγεθος των εγκαταστάσεων P2X αυξάνεται, με μονάδες ηλεκτρολυτών 50+ MW να βρίσκονται υπό εξέλιξη.Οι υπηρεσίες Car-to-X αξιοποιούν τις πληροφορίες που μαζεύουν τα αυτοκίνητα που κινούνται στην ίδια περιοχή. Αυτές οι πληροφορίες μεταδίδονται σε έναν κεντρικό server ο οποίος τις αξιολογεί και τις αναμεταδίδει στα αυτοκίνητα που είναι συνδεδεμένα με το σύστημα. Μπορείς έτσι να έχεις πληροφόρηση για τη σηματοδότηση, τις κυκλοφοριακές συνθήκες στην περιοχή που σκοπεύεις να κινηθείς, τυχόν ατυχήματα που έχουν γίνει χιλιόμετρα μπροστά σου, τις θέσεις παρκινγκ που είναι διαθέσιμες, ακόμα και για το αν λειτουργεί η φωτεινή σηματοδότηση. Στην περίπτωση της σηματοδότησης, η κάμερα που έχει το αυτοκίνητο αναγνωρίζει τα όρια ταχύτητας και επικαιροποιεί οποιεσδήποτε αλλαγές μέσω του συστήματος πλοήγησης. Κατόπιν συστήματα όπως η υποβοήθηση διαχείρισης ενέργειας, χρησιμοποιούν την πληροφορίας προκειμένου να ελέγχουν ενεργά την ταχύτητα του οχήματος. Το σύστημα προειδοποίησης κινδύνων τα υπόλοιπα αυτοκίνητα δέχονται προειδοποιήσεις για ατυχήματα, χαλασμένα οχήματα, επιφάνειες με μειωμένη πρόσφυση ή για περιορισμένη ορατότητα. Για να γίνει εφικτό κάτι τέτοιο λαμβάνονται πληροφορίες από διάφορα συστήματα του αυτοκινήτου, όπως το αν είναι αναμμένα τα αλάρμ, το αν έχει ενεργοποιηθεί το σύστημα έλεγχου της πρόσφυσης, δεδομένα από τους αισθητήρες βροχής και φώτων, αν έχει γίνει κλήση στις υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης ή ακόμα και αν έχουν ανοίξει οι αερόσακοι. Σε κάποιες πόλεις της Αμερικής και της Ευρώπης ήδη λειτουργεί η πληροφόρηση για τη φωτεινή σηματοδότηση. Το αυτοκίνητο λαμβάνει σήμα από το κέντρο διαχείρισης των φωτεινών σηματοδοτών και προσαρμόζει ανάλογα την ταχύτητά του ώστε να περνάει διαδοχικά με πράσινο. Αν το επόμενο φανάρι στο οποίο θα φτάσει είναι κόκκινο εμφανίζεται αντίστροφη μέτρηση μέχρι την αλλαγή σε πράσινο ώστε ο οδηγός να αφήνει νωρίτερα το γκάζι και να γλιτώνει άσκοπες εκκινήσεις, διευκολύνοντας παράλληλα την ομαλή ροή της κυκλοφορίας.Πρόκειται για να αναβάθμιση του λογισμικού ενός οχήματος που η εταιρεία στέλνει ασύρματα.Δεδομένου ότι τα σύγχρονα αυτοκίνητα επί της ουσίας είναι πλατφόρμες διασύνδεσης και διαθέτουν υπολογιστικές μονάδες που επί της ουσίας ρυθμίζουν όλες τις λειτουργίες, κάτι που ισχύει σε υπερθετικό βαθμό με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, οι OTA αναβαθμίσεις επιτρέπουν στους κατασκευαστές να αναβαθμίσουν λειτουργίες ή να διορθώσουν τυχόν σφάλματα και δυσλειτουργίες γρήγορα και πολύ εύκολα. Μπορούν επίσης να ανανεώνουν λειτουργίες και υπηρεσίες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του αυτοκινήτουΗ τεχνολογία βρίσκεται ακόμα στα πρώτα της βήματα αλλά στο άμεσο μέλλον θα τη δούμε να ξεδιπλώνει ολοένα και περισσότερες δυνατότητες.Μέσω των ΟΤΑ αναβαθμίσεων μειώνονται σημαντικά οι επισκέψεις σε συνεργεία προκειμένου να ενημερωθεί το λογισμικό. Αυτές στέλνονται απευθείας και εγκαθίστανται αυτόματαThere are two primary categories of OTA updates for cars: infotainment and drive control. Infotainment updates refresh map information, supply audio upgrades, and add new interfaces, app versions, streaming services, features, and more. Δύο είναι τα βασικά συστήματα που οι ΟΤΑ αναβαθμίσεις είναι πολύ χρήσιμες για τα αυτοκίνητα: Το σύστημα πολυμέσων και τα συστήματα ελέγχου της ενεργητικής ασφάλειας.Οσον αφορά τα δεύτερα οι αναβαθμίσεις OTA ενημερώνουν αυτόματα όλες τις βελτιώσεις που γίνονται από τα κέντρα έρευνας και τεχνολογία για πιο άμεση και γρηγορότερη αντίδραση ή για μεγαλύτερο εύρος ανίχνευσης κινδύνων. Οι ΟΤΑ αναβαθμίσεις επίσης περιλαμβάνουν βελτιώσεις ή και διορθώσεις στις κινητήριες μονάδες (αυτό ισχύει κατά κόρον στα EV), καθώς και στα αυτοκίνητα που διαθέτουν ενεργές αναρτήσεις, σύστημα απενεργοποίησης αντιστρεπτικών, σύστημα τετραδιεύθυνσης, torque vectoring κ.λπ.