Nova: Αυτές οι γιορτές φέρνουν στην ΕΟΝ ποδοσφαιρική πανδαισία στα κανάλια Novasports και στα κανάλια Cosmote Sport!

Στην Ιταλία οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα παρακολουθήσουντο EA Sports FC Super Cup με τους ημιτελικούς Ίντε(2/1, 21:00) και(3/1, 21:00) και τον τελικό (6/1, 21:00). Στη Serie A ξεχωρίζουν στα κανάλιατα ντέρμπι(29/12, 21:45)(29/12, 19:00) και(5/1, 21:45). Αγωνιστική δράση υπάρχει με τον εξ’ αναβολής αγώναστη LaLiga,με Jupiler Pro League, στα κανάλιακαι William Hill Scottish Premiership με το ντέρμπι, Liga Portugal Betcli με το ντέρμπιστα κανάλιαΠαράλληλα στα καθα προβληθούνWTA 250 ASB Classic και WTA 500 Brisbane ενώ στα κανάλια Cosmote Sport θα μεταδοθούν αγώνες από του, τουκαι το τουρνουά τένις ATP 250 Μπρίσμπεϊν, καθώς και απότης Ισπανίας, της Τουρκίας και της Ιταλίας.14:30 Jupiler Pro League – 20ή αγωνιστική: Αντβέρπ - Γκενκ Novasports Start σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου14:30 Premier League – 18η αγωνιστική: Μάντσεστερ Σίτι-Έβερτον Novasports Premier League σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη17:00 Premier League: Νότιγχαμ Φόρεστ-Τότεναμ Novasports Prime σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου17:00 Premier League: Τσέλσι-Φούλαμ Novasports2 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα17:00 Premier League: Μπόρνμουθ-Κρίσταλ Πάλας Novasports4 σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου17:00 Premier League: Σαουθάμπτον-Γουέστ Χαμ Novasports Start σε περιγραφή του Αποστόλη Λάμπου17:00 Premier League: Νιουκάστλ-Άστον Βίλα Novasports Premier League σε περιγραφή του Άρη Γεωργίου19:30 Jupiler Pro League: Μαλίν – Σταντάρ Λιέγης Novasports2 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη19:30 Premier League: Γουλβς-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Novasports Premier League σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου22:00 Premier League: Λίβερπουλ-Λέστερ Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου21:30 Premier League: Μπράιτον-Μπρέντφορντ Novasports2 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου22:15 Premier League: Άρσεναλ-Ίπσουιτς Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου15:30 Premier League Kick Off Novasports Premier League με τον Άγγελο Στυλιάδη16:30 Premier League – 19η αγωνιστική: Λέστερ-Μάντσεστερ Σίτι Novasports Premier League σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου17:00 Premier League: Έβερτον-Νότιγχαμ Φόρεστ Novasports Prime σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου17:00 Premier League: Τότεναμ-Γουλβς Novasports2 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη17:00 Premier League: Φούλαμ-Μπόρνμουθ Novasports4 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα17:00 Premier League: Κρίσταλ Πάλας-Σαουθάμπτον Novasports Start σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα19:15 Premier League: Γουέστ Χαμ-Λίβερπουλ Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου20:30 Premier League The Show Novasports Prime με τον Άγγελο Στυλιάδη21:45 Premier League: Ίπσουιτς-Τσέλσι Novasports2 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη21:45 Premier League: Άστον Βίλα-Μπράιτον Novasports Premier League Αποστόλη Λάμπου22:00 Premier League: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Νιουκάστλ Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου19:30 Premier League: Μπρέντφορντ-Άρσεναλ Novasports Premier League σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη21:00 EA Sports FC Supercup – Α’ Ημιτελικός: Ίντερ-Αταλάντα Novasports2 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη00:30 WTA 250 ASB Classic: Α’/Β’/Γ’ Προημιτελικός Novasports Start σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου και του Διονύση Στρούμπου03:00 WTA 500 Brisbane International Open: Α’/Β’ Προημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη07:00 WTA 500 Brisbaine International Open: Γ’ Προημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή της Χριστίνας Κομίνη07:30 WTA 250 ASB Classic: Δ’ Προημιτελικός Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη10:30 WTA 500 Brisbaine International Open: Δ’ Προημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή της Χριστίνας Κομίνη21:00 EA Sports FC Supercup – Β’ Ημιτελικός: Γιουβέντους-Μίλαν Novasports2 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη22:00 La Liga – 12η αγωνιστική (αγώνας εξ’ αναβολής): Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης Novasports1 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη04:00-08:30 WTA 250 ASB Classic: Α’/Β’ Ημιτελικός Novasports Start σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη05:00 WTA 500 Brisbane Inernational Open: Α’/Β’ Ημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη13:30 Premier League Kick Off Novasports Premier League με τον Άγγελο Στυλιάδη14:30 Premier League - 20η αγωνιστική: Τότεναμ-Νιούκαστλ Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου17:00 Premier League: Μπόρνμουθ-Έβερτον Novasports4 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα17:00 Premier League: Άστον Βίλα-Λέστερ Novasports Prime σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα17:00 Premier League: Κρίσταλ Πάλας-Τσέλσι Novasports2 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη17:00 Premier League: Μάντσεστερ Σίτι-Γουέστ Χαμ Novasports Premier League σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη17:00 Premier League: Σαουθάμπτον-Μπρέντφορντ Novasports Start σε περιγραφή του Θωμά Ναλμπάντη19:30 Premier League: Μπράιτον-Άρσεναλ Prime σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου21:30 Η Ώρα των πρωταθλητών Novasports Prime με τον Γιαννίκο Δούσκα και τη Χριστίνα Κομίνη06:00 WTA 250 ASB Classic: Τελικός Novasports Start σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου08:30 WTA 500 Brisbane International Open: Τελικός Novasports6 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα15:00 Stoiximan Super League – 17η αγωνιστική: Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός Novasports2 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου και ρεπορτάζ του Αποστόλη Νταλούκα16:00 Premier League: Φούλαμ-Ίπσουιτς Novasports Premier League σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη16:10 Λίγο πριν τη σέντρα Άρης-ΟΦΗ Novasports Prime με τον Γιάννη Πάγκο16:30 Stoiximan Super League: Άρης – ΟΦΗ Novasports Prime σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ του Ευγένιου Δαδαλιάρα18:30 Η Ώρα των πρωταθλητών, Α΄μέρος Novasports Prime με τον Γιαννίκο Δούσκα και τη Λίλα Κουντουριώτη18:30 Premier League: Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου19:30 Super League: Ατρόμητος – Asteras AKTOR Novasports Prime σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη και ρεπορτάζ του Αποστόλη Λάμπου21:45 Η Ώρα των πρωταθλητών, Β’ μέρος Novasports Prime με τον Γιαννίκο Δούσκα και τη Λίλα Κουντουριώτη20:00 Monday Football Club Novasports Prime με τον Ντέμη Νικολαϊδη και τον Γιάννη Πάγκο21:00 EA Sports FC Supercup: Τελικός Novasports221:30 Premier League The Show Novasports Prime με τον Άγγελο Στυλιάδη22:00 Premier League: Γουλβς-Νότιγχαμ Φόρεστ Novasports Premier League21.30 Εκπομπή «Pick ‘n Roll» COSMOTE SPORT4HD01.00 NBA TV COSMOTE SPORT7HD19.00 New York Knicks-San Antonio Spurs, NBA Regular Season COSMOTE SPORT4HD21.00 Εκπομπή «Grand Prix: Ανασκόπηση 2024» COSMOTE SPORT5HD21.30 Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves, NBA Regular Season COSMOTE SPORT8HD00.00 Boston Celtics-Philadelphia 76ers, NBA Regular Season COSMOTE SPORT4HD01.00 NBA TV COSMOTE SPORT7HD03.00 Golden State Warriors-Los Angeles Lakers, NBA Regular Season COSMOTE SPORT8HD05.30 Phoenix Suns-Denver Nuggets, NBA Regular Season COSMOTE SPORT4HD14.30 Χαρτς-Χιμπέρνιαν, William Hill Scottish Premiership, 19η Αγωνιστική COSMOTE SPORT1HD17.00 Κόβεντρι-Πλίμουθ, Sky Bet EFL Championship, 23η Αγωνιστική COSMOTE SPORT1HD17.00 Τσάρλτον-Κέιμπριτζ, Sky Bet EFL League One, 22η Αγωνιστική COSMOTE SPORT2HD19.30 Ντέρμπι-Γουέστ Μπρομ, Sky Bet EFL Championship, 23η Αγωνιστική COSMOTE SPORT1HD19.45 Σεντ Μίρεν-Ρέιντζερς, William Hill Scottish Premiership, 19η Αγωνιστική COSMOTE SPORT2HD22.00 Στόουκ-Λιντς, Sky Bet EFL Championship, 23η Αγωνιστική COSMOTE SPORT1HD01.00 NBA TV COSMOTE SPORT7HD02.00 Indiana Pacers-Oklahoma City Thunders, NBA Regular Season COSMOTE SPORT4HD03.00 Nea Orleans Pelicans-Houston Rockets, NBA Regular Season (NBA TV) COSMOTE SPORT7HD03.15 Chicago Bears-Seattle Seahawks, NFL Regular Season, 17η Αγωνιστική COSMOTE SPORT9HD05.30 NBA TV COSMOTE SPORT7HD18.00 Globe Soccer Awards 2024 COSMOTE SPORT2HD21.00 Λειψία-Ανόβερο, DAIKIN Handball Bundesliga, 17η Αγωνιστική COSMOTE SPORT7HD22.15 Αρούκα-Ζιλ Βισέντε, Liga Portugal Betclic, 16η Αγωνιστική COSMOTE SPORT2HD22.30 Εκπομπή «Game R1» COSMOTE SPORT1HD01.00 NBA TV COSMOTE SPORT7HD02.00 Orlando Magic-New York Knicks, NBA Regular Season (NBA TV) COSMOTE SPORT7HD04.00 Phoenix Suns-Dallas Mavericks, NBA Regular Season COSMOTE SPORT4HD04.30 NBA TV COSMOTE SPORT7HD16.00 Πάρμα-Μόντσα, Serie A, 18η Αγωνιστική COSMOTE SPORT1HD16.00 Έμπολι-Τζένοα, Serie A, 18η Αγωνιστική COSMOTE SPORT2HD19.00 Κάλιαρι-Ίντερ, Serie A, 18η Αγωνιστική COSMOTE SPORT1HD20.00 New England Patriots-Los Angeles Chargers, NFL Regular Season, 17η Αγωνιστική COSMOTE SPORT9HD21.45 Λάτσιο-Αταλάντα, Serie A, 18η Αγωνιστική COSMOTE SPORT2HD22.00 Atalanta Hawks-Miami Heat, NBA Regular Season COSMOTE SPORT4HD22.30 Πόρτο-Μποαβίστα, Liga Portugal Betclic, 16η Αγωνιστική COSMOTE SPORT1HD23.30 Cincinnati Bengals-Denver Broncos NFL Regular Season, 17η Αγωνιστική COSMOTE SPORT9HD01.00 NBA TV COSMOTE SPORT7HD03.00 Chicago Bulls - Milwaukee Bucks, NBA Regular Season COSMOTE SPORT4HD05.30 Los Angeles Lakers-Sacramento Kings, NBA Regular Season (NBA TV) COSMOTE SPORT7HD13.30 Ουντινέζε-Τορίνο, Serie A, 18η Αγωνιστική COSMOTE SPORT2HD14.30 Σέφιλντ Γιουνάιτεντ-Γουέστ Μπρομ, Sky Bet EFL Championship, 24η Αγωνιστική COSMOTE SPORT3HD14.30 Αναντολού Εφές-Καρσίγιακα, Turkish Basketball Super League, 12η Αγωνιστική COSMOTE SPORT4HD16.00 Νάπολι-Βενέτσια, Serie A, 18η Αγωνιστική COSMOTE SPORT2HD17.00 Στόουκ-Σάντερλαντ, Sky Bet EFL Championship, 24η Αγωνιστική COSMOTE SPORT1HD17.00 Μάδεργουελ-Ρέιντζερς, William Hill Scottish Premiership, 20η Αγωνιστική COSMOTE SPORT3HD18.00 Μανρέσα-Μπασκόνια, ACB Liga Endesa, 13η Αγωνιστική COSMOTE SPORT9HD18.30 Τρεβίζο-Αρμάνι Μιλάνο, Lega Basket Serie A, 13η Αγωνιστική COSMOTE SPORT5HD18.30 Βίρτους Μπολόνια-Σκαφάτι, Lega Basket Serie A, 13η Αγωνιστική COSMOTE SPORT8HD19.00 Γιουβέντους-Φιορεντίνα, Serie A, 18η Αγωνιστική COSMOTE SPORT2HD19.15 Νταντί Γιουνάιτεντ-Αμπερντίν, William Hill Scottish Premiership, 20η Αγωνιστική COSMOTE SPORT3HD19.45 Ντέρμπι-Λιντς, Sky Bet EFL Championship, 24η Αγωνιστική COSMOTE SPORT1HD20.00 Μπράγκα-Κάζα Πία, Liga Portugal Betclic, 16η Αγωνιστική SPORT7HD20.00 Minnesota Vikings-Green Bay Packers NFL Regular Season, 17η Αγωνιστική COSMOTE SPORT9HD21.30 Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα, ACB Liga Endesa, 13η Αγωνιστική COSMOTE SPORT8HD21.45 Μίλαν-Ρόμα, Serie A, 18η Αγωνιστική COSMOTE SPORT2HD22.00 Μίντλεσμπρο-Μπέρνλι, Sky Bet EFL Championship, 24η Αγωνιστική COSMOTE SPORT5HD22.00 Oktagon 65, Τσεχία, Πράγα COSMOTE SPORT6HD22.30 Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Μπενφίκα, Liga Portugal Betclic, 16η Αγωνιστική COSMOTE SPORT1HD22.30 Orlando Magic-Brooklyn Nets, NBA Regular Season COSMOTE SPORT4HD23.25 Philadelphia Eagles-Dallas Cowboys NFL Regular Season, 17η Αγωνιστική COSMOTE SPORT9HD01.00 Boston Celtics-Indiana Pacers, NBA Regular Season COSMOTE SPORT5HD01.00 NBA TV COSMOTE SPORT7HD02.00 Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies, NBA Regular Season (NBA TV) COSMOTE SPORT7HD03.20 Washington Commanders-Atlanta Falcons, NFL Regular Season, 17η Αγωνιστική COSMOTE SPORT9HD04.30 NBA TV COSMOTE SPORT7HD18.00 Μανίσα-Μπεσίκτας, Turkish Basketball Super League, 12η Αγωνιστική COSMOTE SPORT4HD19.30 Κόμο-Λέτσε, Serie A, 18η Αγωνιστική COSMOTE SPORT1HD21.00 Βίρτους Μπολόνια-Σκαφάτι, Lega Basket Serie A, 13η Αγωνιστική COSMOTE SPORT7HD21.45 Μπολόνια-Ελλάς Βερόνα, Serie A, 18η Αγωνιστική COSMOTE SPORT2HD21.45 Μπανταλόνα-Γκραν Κανάρια, ACB Liga Endesa, 14η Αγωνιστική COSMOTE SPORT9HD22.00 Γουίμπλεντον-Τζίλιγχαμ, Sky Bet EFL League Two, 23η Αγωνιστική COSMOTE SPORT8HD22.15 Φαμαλικάο-Σάντα Κλάρα, Liga Portugal Betclic, 16η Αγωνιστική COSMOTE SPORT1HD01.00 NBA TV COSMOTE SPORT7HD03.00 New Orleans Pelicans-Los Angeles Clippers, NBA Regular Season COSMOTE SPORT4HD03.15 San Francisco 49ers-Detroit Lions, NFL Regular Season, 17η Αγωνιστική COSMOTE SPORT9HD05.00 Golden State Warriors-Cleveland Cavaliers, NBA Regular Season (NBA TV) COSMOTE SPORT7HD21.00 Εκπομπή «Topspin: Ανασκόπηση 2024» COSMOTE SPORT6HD22.00 Indiana Pacers-Milwaukee Bucks, NBA Regular Season COSMOTE SPORT4HD22.00 Boston Celtics-Toronto Raptors, NBA Regular Season (NBA TV) COSMOTE SPORT7HD01.00 NBA TV COSMOTE SPORT7HD14.30 ΚΠΡ-Γουότφορντ, Sky Bet EFL Championship, 25η Αγωνιστική COSMOTE SPORT1HD17.00 Σέφιλντ Γουένσντεϊ-Ντέρμπι, Sky Bet EFL Championship, 25η Αγωνιστική COSMOTE SPORT1HD17.00 Σουίντον-Κόλτσεστερ, Sky Bet EFL League Two, 24η Αγωνιστική COSMOTE SPORT2HD19.30 Χαλ-Μίντλεσμπρο, Sky Bet EFL Championship, 25η Αγωνιστική COSMOTE SPORT1HD22.00 Σάντερλαντ-Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, Sky Bet EFL Championship, 25η Αγωνιστική COSMOTE SPORT1HD01.00 NBA TV COSMOTE SPORT7HD02.30 Miami Heat-New Orleans Pelicans, NBA Regular Season COSMOTE SPORT4HD03.00 Houston Rockets-Dallas Mavericks, NBA Regular Season (NBA TV) COSMOTE SPORT7HD05.30 NBA TV COSMOTE SPORT7HD17.00 Ρέιντζερς-Σέλτικ, William Hill Scottish Premiership, 21η Αγωνιστική COSMOTE SPORT1HD19.00 Ανόρθωση-Πάφος, Cyprus League by Stoiximan, 16η Αγωνιστική COSMOTE SPORT3HD19.00 Μπιλμπάο-Ανδόρα, ACB Liga Endesa, 14η Αγωνιστική COSMOTE SPORT7HD19.30 Νταντί-Νταντί Γιουνάιτεντ, William Hill Scottish Premiership, 21η Αγωνιστική COSMOTE SPORT2HD01.00 NBA TV COSMOTE SPORT7HD02.30 Minnesota Timberwolves-Boston Celtics, NBA Regular Season COSMOTE SPORT4HD03.00 Oklahoma City Thunder-Los Angeles Clippers, NBA Regular Season (NBA TV) COSMOTE SPORT7HD05.30 NBA TV COSMOTE SPORT7HD06.30 ATP 250 Μπρίσμπεϊν, Προημιτελικός COSMOTE SPORT6HD12.00 ATP 250 Μπρίσμπεϊν, Προημιτελικός COSMOTE SPORT6HD20.00 Νασιονάλ-Πόρτο, Liga Portugal Betclic, 17η Αγωνιστική COSMOTE SPORT1HD22.15 Βιτόρια Γκιμαράες-Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Liga Portugal Betclic, 17η Αγωνιστική COSMOTE SPORT3HD22.30 Εκπομπή «Game R1» COSMOTE SPORT1HD01.00 NBA TV COSMOTE SPORT7HD03.00 Houston Rockets-Boston Celtics, NBA Regular Season (NBA TV) COSMOTE SPORT7HD03.30 Dallas Mavericks-Cleveland Cavaliers, NBA Regular Season COSMOTE SPORT4HD05.30 NBA TV COSMOTE SPORT7HD07.00 ATP 250 Μπρίσμπεϊν, 1ος Ημιτελικός COSMOTE SPORT6HD12.30 ATP 250 Μπρίσμπεϊν, 2ος Ημιτελικός COSMOTE SPORT6HD14.30 Μπλάκμπερν-Μπέρνλι, Sky Bet EFL Championship, 26η Αγωνιστική COSMOTE SPORT2HD16.30 Εκπομπή «Pregame Athens Kallithea FC-ΠΑΣ Λαμία» COSMOTE SPORT1HD16.00 Βενέτσια-Έμπολι, Serie A, 19η Αγωνιστική COSMOTE SPORT3HD17.00 Γουότφορντ-Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, Sky Bet EFL Championship, 26η Αγωνιστική COSMOTE SPORT2HD17.00 Athens Kallithea FC-ΠΑΣ Λαμία, Stoiximan Super League, 17η Αγωνιστική COSMOTE SPORT1HD19.00 Φιορεντίνα-Νάπολι, Serie A, 19η Αγωνιστική COSMOTE SPORT3HD20.00 Μπενφίκα-Μπράγκα, Liga Portugal Betclic, 17η Αγωνιστική COSMOTE SPORT2HD21.00 Τρεβίζο-Μπρέσια, Lega Basket Serie A, 14η Αγωνιστική COSMOTE SPORT7HD21.45 Ελλάς Βερόνα-Ουντινέζε, Serie A, 19η Αγωνιστική COSMOTE SPORT3HD23.30 NFL Regular Season, 18η Αγωνιστική COSMOTE SPORT9HD01.00 Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers, NBA Regular Season COSMOTE SPORT4HD01.00 NBA TV COSMOTE SPORT7HD03.00 Portland Trail Blazers-Milwaukee Bucks, NBA Regular Season COSMOTE SPORT5HD03.00 Chicago Bulls-New York Knicks, NBA Regular Season (NBA TV) COSMOTE SPORT7HD05.30 NBA TV COSMOTE SPORT7HD08.00 ATP 250 Χονγκ Κονγκ, Τελικός COSMOTE SPORT7HD10.30 ATP 250 Μπρίσμπεϊν, Τελικός COSMOTE SPORT6HD13.30 Μόντσα-Κάλιαρι, Serie A, 19η Αγωνιστική COSMOTE SPORT1HD13.30 Μπαρτσελόνα-Μπανταλόνα, ACB Liga Endesa, 15η Αγωνιστική COSMOTE SPORT7HD14.00 Χιμπέρνιαν-Ρέιντζερς, William Hill Scottish Premiership, 22η Αγωνιστική COSMOTE SPORT3HD16.00 Εκπομπή «Pregame Βόλος ΝΠΣ-ΑΕΚ» COSMOTE SPORT1HD16.00 Λέτσε-Τζένοα, Serie A, 19η Αγωνιστική COSMOTE SPORT2HD16.30 Μάδεργουελ-Αμπερντίν, William Hill Scottish Premiership, 22η Αγωνιστική COSMOTE SPORT3HD17.00 Βόλος ΝΠΣ-ΑΕΚ, Stoiximan Super League, 17η Αγωνιστική COSMOTE SPORT1HD17.00 Μπεσίκτας-Αναντολού Εφές. Turkish Basketball Super League, 13η Αγωνιστική COSMOTE SPORT9HD17.00 Σάντερλαντ-Πόρτσμουθ, Sky Bet EFL Championship, 26η Αγωνιστική COSMOTE SPORT7HD17.30 Σάντα Κλάρα-Φαρένσε, Liga Portugal Betclic, 17η Αγωνιστική COSMOTE SPORT8HD19.00 Τορίνο-Πάρμα, Serie A, 19η Αγωνιστική COSMOTE SPORT2HD19.10 Εκπομπή «Sportshow» COSMOTE SPORT1HD19.30 Καρσίγιακα-Φενέρμπαχτσε, Turkish Basketball Super League, 13η Αγωνιστική COSMOTE SPORT5HD20.00 NFL Regular Season, 18η Αγωνιστική COSMOTE SPORT9HD20.30 Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ, Stoiximan Super League, 17η Αγωνιστική COSMOTE SPORT1HD21.00 Ρέτζιο Εμίλια-Βίρτους Μπολόνια, Lega Basket Serie A, 14η Αγωνιστική COSMOTE SPORT7HD21.45 Ρόμα-Λάτσιο, Serie A, 19η Αγωνιστική COSMOTE SPORT2HD22.30 Oklahoma City Thunder-Boston Celtics, NBA Regular Season COSMOTE SPORT4HD22.40 Εκπομπή «Sportshow» COSMOTE SPORT1HD23.25 NFL Regular Season, 18η Αγωνιστική COSMOTE SPORT9HD01.00 NBA TV COSMOTE SPORT7HD01.30 Orlando Magic-Utah Jazz, NBA Regular Season (NBA TV) COSMOTE SPORT7HD02.00 Houston Rockets-Los Angeles Lakers, NBA Regular Season COSMOTE SPORT4HD03.20 NFL Regular Season, 18η Αγωνιστική COSMOTE SPORT9HD04.00 NBA TV COSMOTE SPORT7HD11.30 ATP 250 Αδελαΐδα, Κυρίως Ταμπλό COSMOTE SPORT6HD14.30 Αλ Ραέντ-Αλ Τζαμπαλάιν, Saudi King Cup, Προημιτελικός COSMOTE SPORT2HD17.00 Εκπομπή «Pregame Παναιτωλικός-Ολυμπιακός» COSMOTE SPORT1HD17.00 Αλ Σαμπάμπ-Αλ Φάιχα, Saudi King Cup, Προημιτελικός COSMOTE SPORT3HD18.00 Παναιτωλικός-Ολυμπιακός, Stoiximan Super League, 17η Αγωνιστική COSMOTE SPORT1HD19.00 Πάφος-ΑΕΛ Λεμεσού, Cyprus League by Stoiximan, 17η Αγωνιστική COSMOTE SPORT5HD20.10 Εκπομπή «Postgame Παναιτωλικός-Ολυμπιακός» COSMOTE SPORT1HD21.30 Μπασκόνια-Ρεάλ Μαδρίτης, ACB Liga Endesa, 15η Αγωνιστική COSMOTE SPORT7HD22.00 ΚΠΡ-Λούτον, Sky Bet EFL Championship, 26η Αγωνιστική COSMOTE SPORT3HD22.15 Ζιλ Βισέντε-Ρίο Άβε, Liga Portugal Betclic, 17η Αγωνιστική COSMOTE SPORT1HDΜε την πλατφόρμα, οιέχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μία ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμα και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσίαπου παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.