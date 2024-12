My market: Γιορτινός Διαγωνισμός «Μαζί, για τα καρότσια της χρονιάς»!

Στην πιο λαμπρή περίοδο του χρόνου, όλοι οι πελάτες των My market μπορούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό και να διεκδικήσουν τα μεγάλα δώρα:- 25 μεγάλοι τυχεροί θα κερδίσουν από μία δωροεπιταγή My market αξίας 3.000€- Καθημερινά 2 τυχεροί κερδίζουν στη στιγμή από μία δωροεπιταγή My market αξίας 100€.Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό τα βήματα είναι απλά: κάνοντας αγορές από τα My market από 10€ και άνω οι συμμετέχοντες αποκτούν έναν δωροκωδικό, που μπορούν, εύκολα και γρήγορα, να τον καταχωρήσουν δωρεάν μέσω της σελίδας του διαγωνισμού, μέσω του mobile app My market ή μέσω SMS στο 54045 (με χρέωση 0,34€).Παράλληλα, με την αγορά επιλεγμένων προϊόντων κερδίζουν διπλάσιους πόντους και αυξάνουν τις πιθανότητές τους στην μεγάλη κλήρωση για τις 25 δωροεπιταγές My market αξίας 3.000€! Όλα τα συμμετέχοντα προϊόντα περιλαμβάνονται στο φυλλάδιο των My market.Ο γιορτινός διαγωνισμός θα διαρκέσει έως και τις 07/01/2025. Πληροφορίες θα βρείτε στο link: mymarket.gr Καλές Γιορτές από τα My market!