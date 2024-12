Το τελευταίο The Great Sunday Club της χρονιάς φέρνει το Avra Bar στο προσκήνιο αναβιώνοντας θρυλικά bar vibes στην Αθήνα

Από τις 17:00 έως τις 21:00, το κομψό hotspot της Αθηναϊκής Ριβιέρας θα υποδεχθεί guest bartenders από το Παρίσι, τη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο για μια μοναδική βραδιά με στυλ, κομψότητα και πολυτέλεια.«Το τελευταίο μας The Great Sunday Club του 2024 είναι μια γιορτή για ό,τι είναι κλασικό και εμβληματικό», σχολιάζει η Avra ​​Bar Manager, Manon Kapfer. «Σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο, υπάρχουν λίγες πόλεις που έχουν πραγματικά αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου όσον αφορά την ελκυστικότητα και το στυλ. Το Timeless Locations Takeover αποτίει φόρο τιμής στη διαρκή ποιότητά τους και το ακλόνητο θαύμα τους μέσα από μερικά από τα πιο σεβαστά μπαρ τους», αναφέρει.Το Les Ambassadeurs στο Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel, που βρίσκεται στην Place de la Concorde —μια από τις πιο όμορφες πλατείες του κόσμου— αποτελεί την επιτομή της πεμπτουσίας της παριζιάνικης κομψότητας. Ο διευθυντής του μπαρ Kevin Rigault, διαθέτοντας δεκαετή εμπειρία στην πολυτελή φιλοξενία, διακρίνεται για το πάθος του για τη δημιουργία εποχιακών κοκτέιλ μενού που εξυμνούν τις άφθονες σοδειές της Γαλλίας.Το γήινο Porcini Mushroom είναι ένας έντεχνος συνδυασμός Mataroa Gin, Porcini Mushroom, Mancino Rosso Vermouth και Campari. Πικάντικο και συναρπαστικό, το Olive συνδυάζει το Mataroa Gin με το Black Olive, το Mancino Secco Vermouth, το Fino Sherry και το Tonic Water. Το Mancino Vermouth παρέχει μια σειρά από χειροποίητα βερμούτ φτιαγμένα από σχεδόν σαράντα βότανα και μπαχαρικά σε συνδυασμό με εκλεκτά ιταλικά κρασιά.Το ατμοσφαιρικό Spy Bar, το οποίο στεγάζεται σε υπόγεια δωμάτια με κόκκινες αποχρώσεις που κάποτε χρησιμοποιούσε η μυστική υπηρεσία MI5 του Ηνωμένου Βασιλείου, αποτίει φόρο τιμής στους κατασκόπους που μοιράζονταν μυστικά. Ο διευθυντής του μπαρ Sotirios Konomi, ο οποίος προέρχεται από το βραβευμένο με αστέρι Michelin Galvin at Windows bar-restaurant, επιβλέπει ένα μενού κοκτέιλ που εξερευνά κεφάλαια του παρελθόντος του Old War Office. Κάθε ποτό λέει μια ιστορία, από ένα μείγμα που τιμά τη γενναιότητα της μακροβιότερης γυναίκας πράκτορα της Βρετανίας μέχρι ένα μαρτίνι εμπνευσμένο από τον Τζέιμς Μποντ.Ένας εκλεκτός συνδυασμός Ginraw Gin, ελληνικού αποστάγματος μελιού, γύρης Elderflower & Fennel, Mancino Secco Vermouth συνθέτει το The Signature Vesper. Γεμάτο με φρεσκάδα και ανανέωση, το Mediterraneo αποτελείται από Ginraw Gin με Tomato Vines, Strawberry, Green Tomato, Three Cents Fig Leaf και Soda. Το Ginraw με έδρα τη Βαρκελώνη, αξιοποιεί τα καλύτερα βότανα και μια παραδοσιακή διαδικασία απόσταξης για ένα μοναδικό, πρωτοποριακό τζιν.Με περισσότερα από 100 χρόνια ιστορίας, το Dante είναι ένα πολυαγαπημένο εστιατόριο και μπαρ στη γειτονιά του Greenwich Village που κερδίζει τις εντυπώσεις με αυθεντικό φαγητό, ποτά παγκόσμιας κλάσης και ζεστή φιλοξενία. Το Dante, που ιδρύθηκε το 1915 και άνοιξε ξανά το 2015, έχει αναδειχτεί στα 50 Καλύτερα Μπαρ στον Κόσμο, με τη θέση Νο1 το 2019 και τη θέση Νο2 το 2020.Το λαμπερό και δροσερό Buttercup εμποτίζει παιχνιδιάρικα τις γεύσεις των Yuzu Sake, Yuzu Cordial, Lemon Bitters και Lemon Tonic με Butter Mataroa Gin. Το Dante Martini δίνει έξτρα γοητεία στο αγαπημένο κλασικό κοκτέιλ με Mataroa Gin, Axia Mastiha Dry, Mancino Secco Dry Vermouth, Noilly Prat, Nardini Cedro και Celery Bitters. Το Mataroa, το μεσογειακό τζιν που συνδυάζει 12 βότανα, συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής μαστίχας, της γαλλικής λεβάντας και του ισπανικού φλοιού πορτοκαλιού και της Axia –μια μοντέρνα εκδοχή της παρασκευής μαστίχας χιλιετιών– προσφέρει ένα εξαιρετικό απόσταγμα.Αξίζει να αναφερθεί ότι από τις 16:00– 17:00 θα πραγματοποιηθεί μια συζήτηση σε πάνελ με θέμα «Μπαρ σε Αιώνιες Τοποθεσίες». Οι παρευρισκόμενοι θα μπορούν να λάβουν μέρος στη συζήτηση με τους εκπροσώπους από τα τρία επισκέπτοντα μπαρ και τον Paolo Scialpi (πρώην Connaught Bar), και να ανταλλάξουν απόψεις για τη μαγεία των μπαρ σε εμβληματικές και διαχρονικές τοποθεσίες.: Ο παιδικός κινηματογράφος την Κυριακή 8/12 θα παρατείνει το ωράριό του με μια επιπλέον προβολή από τις 17:00 έως τις 19:00, ώστε οι γονείς να μπορούν να αφήσουν τα παιδιά τους στον κινηματογράφο και να απολαύσουν το ποτό τους στο Avra Bar.