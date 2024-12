DHL Express: Πρώτη Θέση στο Θεσμό Best Workplaces παγκοσμίως

Κλείσιμο

Κορυφαία κατάταξη στις περιφέρειες Ασίας, Λατινικής Αμερικής και Ευρώπης.Για 5η συνεχή χρονιά, η DHL Express διακρίθηκε ανάμεσα στους καλύτερους του θεσμού World Best Workplaces™, κερδίζοντας την κορυφαία παγκόσμια θέση για το 2024. Επιπλέον, η εταιρεία κατέκτησε την 1η θέση στις περιφερειακές κατατάξεις για την Ασία, τη Λατινική Αμερική και την Ευρώπη, συνεχίζοντας να ηγείται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στην Ευρώπη, όγδοη στην Ασία και έβδομη στη Λατινική Αμερική. Η διάκριση αυτή προέρχεται από τον οργανισμό Great Place to Work™, σε συνεργασία με το περιοδικό Fortune.Ο Διευθύνων Σύμβουλος της DHL Express, John Pearson, δήλωσε σχετικά:«Είμαστε απίστευτα υπερήφανοι που αναγνωριζόμαστε και φέτος ως η νούμερο ένα εταιρεία στα World Best Workplaces™. Αυτή η διάκριση επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να δίνουμε προτεραιότητα στους ανθρώπους μας και να καλλιεργούμε μια ζωντανή, χωρίς αποκλεισμούς κουλτούρα για την παγκόσμια ομάδα των 120.000 εργαζομένων μας, σε περισσότερες από 220 χώρες και περιοχές. Το πρόγραμμα “Certified International Specialist” αποτελεί θεμέλιο αυτής της επιτυχίας, ενισχύοντας την αριστεία μας. Τιμώντας την αφοσίωση των ανθρώπων μας, προσφέρουμε την εξαιρετική εξυπηρέτηση που χαρακτηρίζει τη DHL Express και συνεχίζουμε να επικεντρωνόμαστε στη δημιουργία του καλύτερου δυνατού εργασιακού περιβάλλοντος παγκοσμίως.»Κουλτούρα Συμμετοχής και ΣτοχοπροσήλωσηςΣτην DHL Express, η δημιουργία ενός ισχυρού πνεύματος κοινότητας και ενός κοινού στόχου αποτελεί βασικό στοιχείο της κουλτούρας της. Οι εργαζόμενοι βρίσκονται στο επίκεντρο της επιτυχίας της εταιρείας και η συνεισφορά τους αναγνωρίζεται μέσα από δράσεις όπως η «Εβδομάδα Αναγνώρισης» και το πρόγραμμα «Εργαζόμενος της Χρονιάς», όπου διακρίνονται εργαζόμενοι που ενσαρκώνουν τις βασικές αξίες της DHL: την ταχύτητα, το πάθος, την «Can Do» προσέγγιση και το «Σωστά από την 1η φορά».Για τους εργαζόμενους της DHL, η εργασία σημαίνει κάτι περισσότερο από μια απλή δουλειά: πρόκειται για μια αποστολή για τη σύνδεση των ανθρώπων και τη βελτίωση της ζωής τους. Μέσα από πρωτοβουλίες κοινωνικής ευθύνης, όπως τα προγράμματα DHL Got Heart, Global Volunteering Day, GoHelp, GoTeach και GoTrade, οι εργαζόμενοι της DHL κάνουν ουσιαστική διαφορά στις κοινότητες που εξυπηρετούν, ενισχύοντας τη δέσμευση της εταιρείας για έναν καλύτερο κόσμο.Δέσμευση στους ΑνθρώπουςΗ Fadzlun Sapandi, Executive Vice President HR της DHL Express, υπογράμμισε τη σημασία των ανθρώπων για την εταιρεία:«Οι εργαζόμενοί μας αποτελούν το θεμέλιο όλων όσων κάνουμε και εργαζόμαστε σκληρά για να διασφαλίσουμε ότι κάθε άτομο αισθάνεται πως εκτιμάται και κατανοείται. Δημιουργούμε ένα υποστηρικτικό, παρακινητικό εργασιακό περιβάλλον και καλλιεργούμε ένα αίσθημα συμμετοχής που επιτρέπει σε κάθε άτομο να αναπτύσσεται. Άλλωστε, οι μοναδικές προοπτικές και η συνεισφορά τους, τροφοδοτούν την επιτυχία μας και μας ξεχωρίζουν στον κλάδο.»Δημιουργώντας Θετική ΕπίδρασηΟ Michael C. Bush, CEO του **Great Place to Work™**, δήλωσε: