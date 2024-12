COSMOTE: Ακόμα πιο προσιτές τιμές στα προγράμματα Fiber To The Home μέσω του Gigabit Voucher

Ξεκίνησε η διάθεση του Κουπονιού Συνδεσιμότητας Gigabit (Gigabit Connectivity Voucher Scheme) και όσα νοικοκυριά κι επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση σε υποδομή Fiber To The Home, μέσω COSMOTE Fiber, του μεγαλύτερου δικτύου οπτικών ινών της χώρας, μπορούν να αποκτήσουν υπερ-υψηλές ταχύτητες Ιnternet σε ακόμα πιο προσιτές τιμές.Δικαιούχοι της επιδότησης για ευρυζωνικές συνδέσεις σε ταχύτητες 300Μbps, 500Μbps και 1Gbps, είναι νέοι και υφιστάμενοι πελάτες, φυσικά πρόσωπα και μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ευρυζωνική σύνδεση με ταχύτητα download μεγαλύτερη των 100 Mbps και έχουν πρόσβαση σε υποδομή Fiber To The Home. Επιπλέον, από 8 Δεκεμβρίου, η COSMOTE προχωρά σε δωρεάν πενταπλασιασμό των ταχυτήτων upload στα προγράμματα COSMOTE Fiber 300, 500 & 1Gbps, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.Η επιδότηση ανέρχεται στα 200 ευρώ για 24 μήνες, καλύπτοντας το κόστος της αρχικής σύνδεσης, καθώς και μέρος του μηνιαίου παγίου της παρεχόμενης υπηρεσίας. Το Gigabit Connectivity Voucher Scheme είναι μία δράση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.Η COSMOTE, μέλος του Ομίλου Telekom, συνεχίζει την ανάπτυξη των ψηφιακών υποδομών για εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καλύπτοντας τις ανάγκες των επόμενων δεκαετιών και δημιουργώντας νέες προοπτικές για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας. Σήμερα, περίπου 1,5 εκατομμύριο σπίτια και επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση σε ταχύτητες Internet έως και 1Gbps σε FTTH μέσω COSMOTE Fiber, του μεγαλύτερου δικτύου οπτικών ινών της χώρας.